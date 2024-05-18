Фоден признан игроком сезона АПЛ. Хавбек «Ман Сити» опередил Холанда, Палмера, Райса, Эдегора

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден стал лучшим игроком сезона АПЛ.

23-летний англичанин забил 17 голов и отдал 8 результативных передач в 34 играх нынешнего чемпионата Англии.

Кроме Фодена, на награду претендовали (« »), («Ньюкасл»), , Деклан Райс (оба – «Арсенал»), («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Статистику Фодена можно изучить здесь.

Фото: premierleague.com