Фоден признан игроком сезона АПЛ. Хавбек «Ман Сити» опередил Холанда, Палмера, Райса, Эдегора

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Вирджил ван Дейк Мартин Эдегор Олли Уоткинс Александер Исак Филип Фоден Деклан Райс Эрлинг Холанд Коул Палмер Футбол

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден стал лучшим игроком сезона АПЛ.

23-летний англичанин забил 17 голов и отдал 8 результативных передач в 34 играх нынешнего чемпионата Англии.

Кроме Фодена, на награду претендовали Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба – «Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Статистику Фодена можно изучить здесь.

Фото: premierleague.com

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41 комментарий
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Ван Дейк даже не лучший защитник лиги
+32
-4
+28
Фоден бесспорно хорош, но Палмер заслужил больше - главное открытие сезона в европейском футболе.
+48
-23
+25
Ответ Yobo
Фоден бесспорно хорош, но Палмер заслужил больше - главное открытие сезона в европейском футболе.
Палмер заслуженно взял лучшего молодого игрока. Явно будет считаться лучшим трансфером сезона. Но лучшим игроком он не был. Фоден, Райс, Родри, Уоткинс - любой из них мог бы выбрать эту награду и тоже было бы справедливо. Но Родри даже в номинацию не поставили.
+21
-4
+17
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Между Фоденом и Ван Дейком? Серьезно? Очень легкий выбор, если так)
+12
-1
+11
А у гения мысли Саутгейта будет с лавки выходить...
+9
-3
+6
Ответ Yobo
Фоден бесспорно хорош, но Палмер заслужил больше - главное открытие сезона в европейском футболе.
Вы фанат Челси? Игрок команды с шестого места с отличной статистикой, перешедший за 50 млн из клуба, выигравшего требл. Интересно только, по какой логику он лучше Олли Уоткинса из феноменальной Астон Виллы? Или хотя бы Довбика, если уж про Европу?
+20
-14
+6
В этом году Фоден вышел на новый уровень и порой в одиночку делал результат. Он и Палмер были великолепны
+8
-3
+5
Ответ Сергей Максимюк
Как по мне Пальма был ярче и вносил больший импакт в игру, чем любой другой игрок АПЛ. Он буквально вытащил Челси в ЕК на своих не совсем широких плечах
А Уоткинс затащил АВ в ЛЧ, но для вас - это заслуга команды, в то время как видимо Палмер был человек и параход. Сколько, кстати, у него по статистике отборов и проникающих передач за матч?
+3
-2
+1
Ответ Marcus-light
Вы фанат Челси? Игрок команды с шестого места с отличной статистикой, перешедший за 50 млн из клуба, выигравшего требл. Интересно только, по какой логику он лучше Олли Уоткинса из феноменальной Астон Виллы? Или хотя бы Довбика, если уж про Европу?
дело не в позиции команды дело в том что он делает разницу. Команда без него и с ним очень разные и он делает разницу во вмех матчах будь это слабая команда или сильная. Ещё нельзя забывать про пенальти, кто бы чтобы не говорил пенальти забить не так уж просто, вот Кейн подтвердит (ЧМ 2022. Англия -Франция )
+2
-1
+1
Не логичнее было бы дать награду после чемпионата?
+2
-1
+1
А не рановато ли объявлять лучшего игрока? а если гипотетически, Фоден привезет автогол против Вест-Хема, который сделает чемпионом Арсенал, Фоден все равно будет считаться лучшим игроком сезона?
+2
-1
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Почему в списке нет Салиба?
+2
-1
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19/20 - КДБ
20/21 - Рубен Диаш
21/22 - КДБ
22/23 - Холанд
23/24 - Фоден
Следующим жду Родри.
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Парень в порядке!)
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Когда был травмирован Де Брюйне и не в форме Грилиш почти весь сезон, Холанд не так ярко играл как в прошлом сезоне, то именно Фоден выстрелил в этом сезоне у Сити (Бернардо тоже был очень хорош в атаке). Так, что все заслуженно. Ну и Родри конечно провел отличный сезон.
Палмер ничуть не хуже сезон проводит, а то и круче. Просто, где Сити, а где Челси)
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Я бы отдал Палмеру или Райсу, Кобзон был хорош, но вклад первых двух ощутимее
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Он и в FIFA24 в составе просто 🔥🔥🔥
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Комментарий удален пользователем
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