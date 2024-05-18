Фоден признан игроком сезона АПЛ. Хавбек «Ман Сити» опередил Холанда, Палмера, Райса, Эдегора
Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден стал лучшим игроком сезона АПЛ.
23-летний англичанин забил 17 голов и отдал 8 результативных передач в 34 играх нынешнего чемпионата Англии.
Кроме Фодена, на награду претендовали Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба – «Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Статистику Фодена можно изучить здесь.
Фото: premierleague.com
20/21 - Рубен Диаш
21/22 - КДБ
22/23 - Холанд
23/24 - Фоден
Следующим жду Родри.
Палмер ничуть не хуже сезон проводит, а то и круче. Просто, где Сити, а где Челси)