7-й матч в серии «Ванкувер» – «Эдмонтон» станет 1-м канадским во 2-м раунде за 22 года. В 2002-м «Торонто» обыграл «Оттаву»

Теги Оттава Торонто Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Александр Могильный Хоккей

7-й матч «Ванкувера» и «Эдмонтона» станет 1-м канадским во 2-м раунде за 22 года.

«Ойлерс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Кэнакс» (5:1 в шестом матче, 3-3). 

Решающая игра серии пройдет в Ванкувере 20 мая. 

Две канадские команды проведут 7-й матч в серии 2-го раунда плей-офф НХЛ впервые с 2002 года. 

Тогда «Торонто» выбил «Оттаву» (4-3, 3:0 в седьмом матче с дублем Александра Могильного) и вышел в финал Восточной конференции. 

3 комментария
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Как то Кувер сегодня забыли выйти на матч. Хотя шансы ведь были, даже 5 на 3 играли (правда как и Нефть), но без особых шансов. Все-таки, думается, Даллас любого из этой пары съест.
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Это имеется ввиду во втором раунде? А то ведь недавно Торонто и Монреаль играли седьмую, правда в первом раунде.
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Ответ Stillinger
Это имеется ввиду во втором раунде? А то ведь недавно Торонто и Монреаль играли седьмую, правда в первом раунде.
Да, верно. Маху дал
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