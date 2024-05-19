7-й матч в серии «Ванкувер» – «Эдмонтон» станет 1-м канадским во 2-м раунде за 22 года. В 2002-м «Торонто» обыграл «Оттаву»

7-й матч «Ванкувера» и «Эдмонтона» станет 1-м канадским во 2-м раунде за 22 года.

«Ойлерс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Кэнакс» (5:1 в шестом матче, 3-3).

Решающая игра серии пройдет в Ванкувере 20 мая.

Две канадские команды проведут 7-й матч в серии 2-го раунда плей-офф НХЛ впервые с 2002 года.

Тогда « » выбил «Оттаву» (4-3, 3:0 в седьмом матче с дублем Александра Могильного) и вышел в финал Восточной конференции.