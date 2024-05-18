«Сочи» вылетел из РПЛ, проиграв «Краснодару»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Краснодар Сочи Роберт Морено Футбол

«Сочи» вылетел из Мир РПЛ.

В 29-м туре сочинцы уступили «Краснодару» (2:3).

«Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге, на их счету 23 очка.

За тур до конца отставание команды Роберта Морено от 14-го места, дающего право на участие в стыковых матчах, составляет 6 очков.

«Сочи» провел в РПЛ 5 сезонов подряд, поднявшись из Первой лиги по итогам сезона-2018/19.

95 комментариев
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Этот Сочи безумно жаль.
Именно Мореновский Сочи.
Хорошая игра. Но чего-то чуть-чуть не хватило.
Надеюсь, Морено останется главным. А через сезон пошумит в РПЛ
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+89
Очень жаль, Морено хорошую работу сделал.
+78
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+74
Ответ Мурат Морин
Очень жаль, Морено хорошую работу сделал.
Жаль и Сочи, и Балтику, которые скорее всего тоже вылетят. Две симпатичные команды, зато днище на 11-14 местах останется
+77
-6
+71
Жаль. Опять смотреть на антифутбол всяких Уралов и Пари. А там еще и Химки вернутся
+68
-7
+61
Ответ Groznyi2024
Жаль. Опять смотреть на антифутбол всяких Уралов и Пари. А там еще и Химки вернутся
Там ещё есть вариант, что зайдет "Родина", которая наверняка обновит антирекорд посещаемости. Причем, несколько раз за сезон
+27
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+25
По руководству клуба говорить особо нечего, тут итак всё понятно. Но вот именно команду во второй половине сезона симпатичную построили в Сочи. Новый тренер поставил классный футбол. Так что немного жаль, что вылетают
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+20
Невероятно жалко- команда играющая - не голимый автобус- еще и тренерская, легионеры, пришедшие зимой чумовые! По игре непонятно кто последняя команда- Краснодар или Сочи!! Очередной нелепейший пенальти в пользу Краснодара
+17
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+15
Проиграли из-за того что в составе были российские футболисты. :) Они просто нивелировали старания легионеров. :)
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0
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Жаль не ахмат
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Первый раз жалко вылетевшего, намного интереснее играют всяких Уралов, Букмекеров, Факелов.
Жаль достойный отрезок провели, но чуть не повезло с ошибками игроков!
Морено отличный тренер, не боится играть!
+12
-1
+11
Жаль Сочи - хороший тренер и хорошая команда получилась
+10
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+8
Прочистка первой лигой нужна уж точно. Но если удастся сохранить Морено и подобрать хороший состав на следующий сезон, должны будут вернуться.
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+7
19 туров дурака валяли. По весне были хороши, но поздно за ум взялись.
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Сочи летом надо было Морено приглашать. Но руководство Сочи сделало всё чтобы провалить сезон. Морено уже просто времени не хватило. А так, команда объективно с более сильным составом чем у Факела, Балтики, Пари НН и Оренбурга оказалась на последнем месте. Вот как так? А вот так.
+6
0
+6
Классный футбол они показывали весной, в отличии от "Мелкадзе и ко" в 1 круге, но по-хорошему, зная истоки образования команды - ну, ничуть не жаль! Удачи, что ли, в ФНЛ)
+6
-1
+5
Сочи конечно сильно поплатился за эксперименты с физруками. Жаль команду, играла именно в футбол при Морено
+6
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+5
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Ответ Николай
нет она никуда не зайдёт.Арсенал будет 4.
Арсеналу лицензию пока не дали
Поэтому возможно, что и Родина будет участвовать в стыках
+3
0
+3
Жаль конечно, если бы раньше уволили физруков и назначили морено, то за 8-ку точно бы поборолись
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Интересную игру показывала команда. Жаль...
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При Морено Сочи смотрелся хорошо. Но в первой части сезона их игра - это мрак

Не жалко, что они вылетают. Хотя интересно, в ФНЛ или сразу в небесную лигу.

А Морено, надеюсь, увидим в РПЛ в следующем году в каком-нибудь более сильном клубе
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Ответ Алекс75
Два вопроса по вылету "Сочи" - кто возьмет Гуарирапу и куда пойдет Морено?
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Ответ S. A.
Вообще не жалко. Искусственный клуб с вечно пустым стадионом, даже в дофанайдишные времена
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Я надеюсь через год они вернутся . Морено поставил команде отличный футбол и легионеров привез интересных . Только сейчас подумал - впервые в жизни две вылетающие команды БАлтика и Сочи, команды играющие в увлекательный футбол , на топовых аренах . Вот они уйдут , а их место займут убогие Химки с вечно пустым стадионом и Махачкала у которой после первого круга закончатся деньги и она будет доигрывать чемп молодежью . Вот ей Богу, может пока стоит сделать лигу закрытой…
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0
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На твоём месте должен быть Ахмад.
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Ответ Илья Савчук
Я бы наоборот посмотрел на Морено, но в другом клубе, например, ЦСКА.
ЦСКА уже посмотрел на другого тренера из Сочи - Федотова. Теперь работу себе ищет.
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+2
Ответ евГений
Жаль и Сочи, и Балтику, которые скорее всего тоже вылетят. Две симпатичные команды, зато днище на 11-14 местах останется
Как говорится- ***но не тонет
+5
-4
+1
Что угодно можете про Сочи говорить, но лучше бы вылетел кто-то другой. Сочи хотя бы со всеми старается в футбол играть.
+2
-1
+1
Поздравляю сочи с выходом в лучшую лигу мира!
+4
-3
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Вот Морено бы в Краснодар, жаль Сочи, но слишком поздно пришёл тренер вместо физруков
+2
-1
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