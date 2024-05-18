«Сочи» вылетел из РПЛ, проиграв «Краснодару»

«Сочи» вылетел из Мир РПЛ.

В 29-м туре сочинцы уступили « » (2:3).

« » потерял шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге, на их счету 23 очка.

За тур до конца отставание команды Роберта Морено от 14-го места, дающего право на участие в стыковых матчах, составляет 6 очков.

«Сочи» провел в РПЛ 5 сезонов подряд, поднявшись из Первой лиги по итогам сезона-2018/19.