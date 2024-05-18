«Сочи» вылетел из РПЛ, проиграв «Краснодару»
«Сочи» вылетел из Мир РПЛ.
В 29-м туре сочинцы уступили «Краснодару» (2:3).
«Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге, на их счету 23 очка.
За тур до конца отставание команды Роберта Морено от 14-го места, дающего право на участие в стыковых матчах, составляет 6 очков.
«Сочи» провел в РПЛ 5 сезонов подряд, поднявшись из Первой лиги по итогам сезона-2018/19.
Именно Мореновский Сочи.
Хорошая игра. Но чего-то чуть-чуть не хватило.
Надеюсь, Морено останется главным. А через сезон пошумит в РПЛ
Жаль достойный отрезок провели, но чуть не повезло с ошибками игроков!
Морено отличный тренер, не боится играть!
Поэтому возможно, что и Родина будет участвовать в стыках
Не жалко, что они вылетают. Хотя интересно, в ФНЛ или сразу в небесную лигу.
А Морено, надеюсь, увидим в РПЛ в следующем году в каком-нибудь более сильном клубе