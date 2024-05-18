Даугавиньш о КХЛ: «Никогда больше не поехал бы играть в Россию. Я большой патриот, гордый латыш. Отношения между странами не очень хорошие»

Теги Витязь Спартак Торпедо Сборная Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш КХЛ Динамо Рига ЧМ по хоккею Динамо Политика Хоккей

Каспарс Даугавиньш заявил, что больше не поехал бы играть в Россию.

«Могу говорить только за себя. Я бы никогда больше не поехал в Россию играть. 

Я играл в КХЛ, ни о чем не жалею, но эта глава для меня закрыта. Ситуация такая, какая есть, не хочу там быть и не буду.

Я большой патриот, гордый латыш. Отношения между нашей страной и Россией не очень хорошие.

Поэтому я не буду там играть, иначе пошел бы против своих людей», – сказал 36-летний капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш для Športweb Pravda.

Даугавиньш провел в Фонбет Чемпионате КХЛ восемь сезонов, играя за рижское и московское «Динамо», «Торпедо», «Спартак» и «Витязь».

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20 комментариев
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Гордость за ветеранов СС например берет тебя? да, Каспарс?
+22
-6
+16
спросить бы его, :" А что ты раньше не был патриотом,? Только сейчас стал, когда уже никому не нужен?"""
+16
-3
+13
Просто не понятно, зачем у внуков нацистов берут интервью?
+11
-5
+6
Ответ kost68
Комментарий скрыт
В данный момент он похож на гордого 🐔🐔🐔
+9
-3
+6
Значит, перед СВО отношения были прекрасными?
+6
-2
+4
Да и не нужен ты в КХЛ
+5
-2
+3
Деньги верни
+6
-3
+3
Вот : " Поэтому я не буду там играть...................... , – сказал 36-летний......... Каспарс Даугавиньш ". А почему не сказал какие клубы в КХЛ в таком возрасте хоккеиста звали! Или какие клубы в ВХЛ звали? Кто его в России ждёт? Не сказал он.
+3
-1
+2
Ага в 36 лет можно любую дичь сказать насчёт хоккейного будущего)
+3
-1
+2
Ответ Пинок Ногоев
Предпочитаешь нынешних? Так Кожева, Плющев и ко и так тут постоянно.
А у тебя кумир наверное Зеленский?
+8
-6
+2
Гордый как птица 🐔🐔🐔
+5
-4
+1
Конечно,в России набил торбу деньгами, теперь в 36 стал суперпатриотом.А кем был раньше?С латышами всегда отношения были на грани,но бабло рубить патриотизм не мешал.Кому ты нужен?
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В команде безумного Гашека прибыло.
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Ну и пшел наз курва!
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Никогда не приезжай больше в Россию даже по турпутёвке.
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