Даугавиньш о КХЛ: «Никогда больше не поехал бы играть в Россию. Я большой патриот, гордый латыш. Отношения между странами не очень хорошие»

Каспарс Даугавиньш заявил, что больше не поехал бы играть в Россию.

«Могу говорить только за себя. Я бы никогда больше не поехал в Россию играть.

Я играл в КХЛ, ни о чем не жалею, но эта глава для меня закрыта. Ситуация такая, какая есть, не хочу там быть и не буду.

Я большой патриот, гордый латыш. Отношения между нашей страной и Россией не очень хорошие.

Поэтому я не буду там играть, иначе пошел бы против своих людей», – сказал 36-летний капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш для Športweb Pravda.

Даугавиньш провел в Фонбет Чемпионате КХЛ восемь сезонов, играя за рижское и московское «Динамо», «Торпедо», «Спартак» и «Витязь».