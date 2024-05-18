Кожевников о ЧМ: «Пивной фестиваль, хоккей там не на первом месте. И австрияки, и другие гуляют, пьют»
Александр Кожевников высказался о высокой посещаемости матчей ЧМ-2024.
«Ну, собираются аншлаги на чемпионате мира. Посмотрим, что будет дальше. Пиво там хорошее, да и расположение хорошее. Там и австрияки, и другие гуляют, пьют.
Чехия – красивая страна, Прага – старинный город. Но давайте так: пивка же они приезжают попить. Канадцев тех же там мало. Просто там все в двух метрах, собираются все, кто рядом.
Короче, пивной фестиваль! Хоккей там не на первом месте – 100%. Но не думаю, что болельщиков туда сгоняют. Но там, наверное, и билеты продают сразу на несколько матчей.
Но хоккей там не главное, главное – пиво-фест», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Трудно спорить с компетентным человеком. Знаток с большой буквы.
Зависть плохое чувство))
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
Хоккеистом Кожевников был хорошим. Но как человек... Скажем так: слишком уж много желчи. Вот прямо-таки через край.