Кожевников о ЧМ: «Пивной фестиваль, хоккей там не на первом месте. И австрияки, и другие гуляют, пьют»

Александр Кожевников высказался о высокой посещаемости матчей ЧМ-2024.

«Ну, собираются аншлаги на чемпионате мира. Посмотрим, что будет дальше. Пиво там хорошее, да и расположение хорошее. Там и австрияки, и другие гуляют, пьют.

Чехия – красивая страна, Прага – старинный город. Но давайте так: пивка же они приезжают попить. Канадцев тех же там мало. Просто там все в двух метрах, собираются все, кто рядом.

Короче, пивной фестиваль! Хоккей там не на первом месте – 100%. Но не думаю, что болельщиков туда сгоняют. Но там, наверное, и билеты продают сразу на несколько матчей.

Но хоккей там не главное, главное – пиво-фест», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.