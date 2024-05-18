Кожевников о ЧМ: «Пивной фестиваль, хоккей там не на первом месте. И австрияки, и другие гуляют, пьют»

Теги болельщики КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников алкоголь и спорт Хоккей

Александр Кожевников высказался о высокой посещаемости матчей ЧМ-2024.

«Ну, собираются аншлаги на чемпионате мира. Посмотрим, что будет дальше. Пиво там хорошее, да и расположение хорошее. Там и австрияки, и другие гуляют, пьют.

Чехия – красивая страна, Прага – старинный город. Но давайте так: пивка же они приезжают попить. Канадцев тех же там мало. Просто там все в двух метрах, собираются все, кто рядом.

Короче, пивной фестиваль! Хоккей там не на первом месте – 100%. Но не думаю, что болельщиков туда сгоняют. Но там, наверное, и билеты продают сразу на несколько матчей.

Но хоккей там не главное, главное – пиво-фест», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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52 комментария
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Наконец-то Кожевников по теме, в которой точно разбирается :)
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Как будто целомудренные российские болельщики приехали бы в Прагу только посмотреть хоккей…
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6000 латышей, которые прямо сейчас сидят на трибунах в Остраве, передают Кожевникову свой пивной привет.
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"Ну, собираются аншлаги... Ну, хорошее пиво. Ну, расположение хорошее.." Если так талантливо критиковать, то и хвалить не надо
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А минусы то в чем?
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Ответ Nikolas Polosukhin
А минусы то в чем?
Минус в том,что самого Кожевникова там нет.Он бы объяснил этим бездуховным австриякам,что пиво без водки,это деньги на ветер.
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"Пиво там хорошее..."
Трудно спорить с компетентным человеком. Знаток с большой буквы.
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🍺🍺🍺
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"Гуляют, пьют"

Зависть плохое чувство))
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Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
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Ответ MikhaL
Как будто целомудренные российские болельщики приехали бы в Прагу только посмотреть хоккей…
руссо туристо..облико морале...
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Даже как-то неловко говорить, что "попить пивка" в Чехии можно когда угодно, и для этого совсем не обязательно дожидаться чемпионата мира по хоккею :)

Хоккеистом Кожевников был хорошим. Но как человек... Скажем так: слишком уж много желчи. Вот прямо-таки через край.
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а что ещё делать на мундиале? ходить строем с транспорантами и петь патриотические песни?
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Ждал подобного комментария на фоне одного из лучших ЧМ за последние года )))
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Вообще не понятен этот наброс Кожевникова? Для хоккеистов это соревнование (работа), для болельщиков отдых и развлечение. В чем проблема? И что плохого, если людям удобно перемещаться? Нет, надо ЧМ провести так, чтобы всех достало переезжать из одного места в другое. Кожевников, тебе стоит отдохнуть, устал нести всякую дичь.
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Смотрю по телеку почти все матчи. Болеют от души. И ясень пень, сам бог им велел и пиво откушать от полноты эмоций. Нехорошо завидовать, уважаемый Кожевников! Или молча бы это делали, попивая пиво и поглядывая ЧМ.
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Сашуля из последних сил сдерживает зависть ))
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пиво пьют и без россии совсем не скучают? этого мы им не забудем ))
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Ну, за ЧМ! Сказал Кожева и присоединился к австриякам
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Ответ Игорь Новиков
Наконец-то Кожевников по теме, в которой точно разбирается :)
Это уже не его тема . Он сейчас защищает диссертацию по роли трансгендеров в современном хоккее .
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У нищего населения Ротенбергии денег-то на пиво нет. Да и нельзя рабам расслабляться, работать будут плохо.
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В Праге классно, пиво там культ, людей в барах тьма, отдыхают все,и в космчиках и с детьми приходят. Если футбол идëт места свободного не найдëшь. Люди там хорошие
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Можно вывезти человека из "совка", но " совок" из человека никогда.
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У самого слюни текут рекой. но тебе Шурик никогда уже не попасть на такие мероприятия. Езжай на игры брикс
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Совместят приятное с приятным
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А минусы будут ? ))
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Ну, хотя бы пиво с водкой не мешают. В отличие от некоторых, судя по всему.
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Когда хочется покритиковать как у них всё плохо, но никак не получается найти, что именно плохо.
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Кто о чём, а вшивый о бане
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это один из самых успешные кейсов от Кожевы, в бесплатной серии, как просрать свою репутацию
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