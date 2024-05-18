Де Дзерби покинет «Брайтон» после матча с «МЮ»

Теги премьер-лига Англия отставки Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Роберто Де Дзерби уйдет из «Брайтона».

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Итальянский тренер покинет «Брайтон» после завтрашнего заключительного матча сезона АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года после ухода Грэма Поттера в «Челси», занял с клубом самое высокое место в его истории – 6-е – и вывел команду в Лигу Европы.

«Мне очень грустно покидать «Брайтон», но я очень горжусь тем, чего добились мои игроки и персонал при поддержке всех сотрудников клуба и наших потрясающих болельщиков за последние два исторических сезона.

Мы с клубом решили завершить мое пребывание здесь, чтобы продолжать работать так, как каждому из нас больше всего подходит, следуя своим идеям и видению, а также своим рабочим и человеческим ценностям.

Мне очень понравились напряженные и сложные два года работы в Премьер-лиге, не в последнюю очередь благодаря участию в четырех главных соревнованиях в этом сезоне. Уход дает мне время передохнуть, чтобы определиться с дальнейшими планами», – сказал Де Дзерби.

Тренерский штаб итальянца также покинет команду после завтрашнего заключительного матча. Тренеры Эндрю Крофтс и Джек Стерн останутся в «Брайтоне».

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72 комментария
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Бавария или Барселона,а может вообще Ювентус?!
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Отличная работа Роберто. Тем интереснее, кого Брайтон позовет.
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Даже не знаю. В этом сезоне Де Дзерби все хвалят и восхищаются, но результаты посредственные. Не плохие, но не на то восхищение, которое льется изо всех уст и СМИ.
Интересно посмотреть где продолжит. Сомневаюсь что пойдет временщиком в Баварию, Ювентус хороший вариант, но там вроде с Моттой все на мази, Барса?
В МЮ почему-то не верится.
+18
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+17
Ответ Андрей Синельщиков
Отличная работа Роберто. Тем интереснее, кого Брайтон позовет.
а вдруг Поттера назад позовут
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+14
Ответ Armbull
Даже не знаю. В этом сезоне Де Дзерби все хвалят и восхищаются, но результаты посредственные. Не плохие, но не на то восхищение, которое льется изо всех уст и СМИ. Интересно посмотреть где продолжит. Сомневаюсь что пойдет временщиком в Баварию, Ювентус хороший вариант, но там вроде с Моттой все на мази, Барса? В МЮ почему-то не верится.
ему не купили нормальную замену МакАлистеру и Кайседо летом, я ждал, что он свалит, потому что каждый год тут надо начинать снова
+8
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+7
Ответ Андрей Синельщиков
Отличная работа Роберто. Тем интереснее, кого Брайтон позовет.
Лаллана ушел из Брайтона как игрок, придет как тренер )
+7
0
+7
Ответ Armbull
Даже не знаю. В этом сезоне Де Дзерби все хвалят и восхищаются, но результаты посредственные. Не плохие, но не на то восхищение, которое льется изо всех уст и СМИ. Интересно посмотреть где продолжит. Сомневаюсь что пойдет временщиком в Баварию, Ювентус хороший вариант, но там вроде с Моттой все на мази, Барса? В МЮ почему-то не верится.
Он идейный тренер. Такие круто выступают, получив идеальных футболистов под свои схемы, но проваливаются если материал не годится
+8
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+6
Самый распиаренный тренер современности.
+11
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+6
Ответ Игорь Новиков
Милан, не спи!
За 1 победу в последних 9 матчах минимум бавария
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+5
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
Бавария или Барселона,а может вообще Ювентус?!
В Баварии и Барселоне ему никто не даст времени на построение игры, а в Юве придёт Мотта.
+5
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+5
Ответ Андрей Синельщиков
Отличная работа Роберто. Тем интереснее, кого Брайтон позовет.
Пишут что возможно Маккену с Ипсвича
+6
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Ответ iegord
И куда тогда, в Брентфорд? Зачем уходить из Брайтона, если не ради топ клуба?
Можно пойти в Милан. Там уж точно меньше давления, чем в Барселоне и Баварии.
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Бавария договорилась?
+2
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В Баварию походу
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Ответ Homelander_666
В Баварии и Барселоне ему никто не даст времени на построение игры, а в Юве придёт Мотта.
И куда тогда, в Брентфорд? Зачем уходить из Брайтона, если не ради топ клуба?
+2
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+2
Ответ Олег Карпов
За 1 победу в последних 9 матчах минимум бавария
А сколько у него должно быть побед учитывая что пол состава травмированы?
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Ответ Dred
Пишут что возможно Маккену с Ипсвича
Было бы круто посмотреть на Маккену в Брайтоне)
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Ответ Armbull
Даже не знаю. В этом сезоне Де Дзерби все хвалят и восхищаются, но результаты посредственные. Не плохие, но не на то восхищение, которое льется изо всех уст и СМИ. Интересно посмотреть где продолжит. Сомневаюсь что пойдет временщиком в Баварию, Ювентус хороший вариант, но там вроде с Моттой все на мази, Барса? В МЮ почему-то не верится.
у него пол команды весь сезон была травмирована
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Ответ Игорь Новиков
Милан, не спи!
почему-то кажется, что будет Бавария или Барселона
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Ответ exshepardjack
у него пол команды весь сезон была травмирована
Ветки с новостями про Ман Юнайтед научили, что это не считается оправданием посредственных выступлений команды.
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Ответ DolJun
сразу было понятно, что рановато в апл приехал. пока что потолок де дзерби - это шип, ну или ла лига. на поверку оказался обычным второсортным тренером типа фарке, биелсы, поттера или сарри с непонятно откуда взявшимся пиаром до небес.
Биелса-второсортный тренер ? Ок
+2
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Роберто удачи и спасибо за работу. Заслужил попробовать себя в топ-клубе. Надеюсь, Блум не ошибется с выбором замены)
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Ответ Mcloud
Я так понимаю что расстаются из за склочного характера Де Дзерби. Потому что в большие клубы его вряд ли возьмут. Переходить внутри АПЛ кроме ТОП 6 непонятно зачем. Идти в середняк в любой другой лиге - понижение. В общем считаю что зря он так сделал. Но посмотрим где всплывет.
Тухеля топ-клубы рассматривают же)
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Ответ Мертвый
Может неожиданно в Маню
вполне ожиданно
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Ответ gPk
А сколько у него должно быть побед учитывая что пол состава травмированы?
Т.е. ты считаешь, что он заслужил топ команду за этот сезон?
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Брайтон с барского плеча сделал подарок для Барселоны и Баварии
Идти в нынешние Барселону и Баварию - это подарок? Мужик охренеет от давления со стороны фанатов и ,особенно, руководства. Истории провинциальных тренеров в топ-клубах в последнее время ни к чему хорошему не приводят
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Ответ Игорь Новиков
Милан, не спи!
Капелло не велит
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Ответ Idalgo
Капелло не велит
Дед давно отстал от жизни.
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Ответ Акер
Самый распиаренный тренер современности.
Не полный ноль, конечно, но и до топа очень далеко.
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Ответ Клименко
Ну почитайте разборы его футбола) В первую очередь Зерби говорит, что игра важнее результата, что сразу ставит его на одну доску с Земаном и Бьелсой по уровню догматичности. Но с другой стороны результаты его команд как правило превосходят сумму индивидуального уровня футболистов (ака место в зарплатной ведомости, если верить аналитикам), дает своим игрокам что-то сверху, что ставит Зерби ближе к тренерам уровня Пепа и Клоппа. Вот и получается интересный тренер, которому можно дать шанс поработать с топ-игроками и посмотреть, не выиграет ли что-то значительное. Нет, некоторые концепции будут более успешны. Например в автобус Моуриньо кого не подпиши, но этот стиль игры менее эффективен и проиграет на дистанции тики таке или гегенпрессу или гибкому Анчелотти
Интересно, а Евсеев тоже тогда на одном уровне с Земаном и Бьелсой?)
Говорить можно что угодно и когда угодно, а выдывать принцип «играть в красивый футбол» за какую-то тренерскую идея это вообще смешно, но почему-то Де Дзерби возводят прям в какой-то абсолют. А по уровню он пока и близко не подобрался ни к Клоппу, ни тем более к Гвардиоле.
Что касается возможности поработать в больших клубах, то лично я не понимаю, почему Де Дзерби заслуживает это больше, чем Ираола или Хау, например. По результатам они примерно на одном уровне, по уровню игры тоже. Но почему-то Де Дзерби какой-то невероятный догматик, а эти просто неплохие тренеры
Сейчас в МЮ, например, такой же догматик работает, но как-то не оценивают его. А Де Дзерби, который оставил Брайтон там же где взял супер-классный
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