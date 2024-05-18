Де Дзерби покинет «Брайтон» после матча с «МЮ»

Роберто Де Дзерби уйдет из «Брайтона».

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Итальянский тренер покинет «Брайтон» после завтрашнего заключительного матча сезона против «Манчестер Юнайтед».

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года после ухода Грэма Поттера в «Челси», занял с клубом самое высокое место в его истории – 6-е – и вывел команду в Лигу Европы.

«Мне очень грустно покидать «Брайтон», но я очень горжусь тем, чего добились мои игроки и персонал при поддержке всех сотрудников клуба и наших потрясающих болельщиков за последние два исторических сезона.

Мы с клубом решили завершить мое пребывание здесь, чтобы продолжать работать так, как каждому из нас больше всего подходит, следуя своим идеям и видению, а также своим рабочим и человеческим ценностям.

Мне очень понравились напряженные и сложные два года работы в Премьер-лиге, не в последнюю очередь благодаря участию в четырех главных соревнованиях в этом сезоне. Уход дает мне время передохнуть, чтобы определиться с дальнейшими планами», – сказал Де Дзерби.

Тренерский штаб итальянца также покинет команду после завтрашнего заключительного матча. Тренеры Эндрю Крофтс и Джек Стерн останутся в « ».