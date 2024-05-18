Де Дзерби покинет «Брайтон» после матча с «МЮ»
Роберто Де Дзерби уйдет из «Брайтона».
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Итальянский тренер покинет «Брайтон» после завтрашнего заключительного матча сезона АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года после ухода Грэма Поттера в «Челси», занял с клубом самое высокое место в его истории – 6-е – и вывел команду в Лигу Европы.
«Мне очень грустно покидать «Брайтон», но я очень горжусь тем, чего добились мои игроки и персонал при поддержке всех сотрудников клуба и наших потрясающих болельщиков за последние два исторических сезона.
Мы с клубом решили завершить мое пребывание здесь, чтобы продолжать работать так, как каждому из нас больше всего подходит, следуя своим идеям и видению, а также своим рабочим и человеческим ценностям.
Мне очень понравились напряженные и сложные два года работы в Премьер-лиге, не в последнюю очередь благодаря участию в четырех главных соревнованиях в этом сезоне. Уход дает мне время передохнуть, чтобы определиться с дальнейшими планами», – сказал Де Дзерби.
Тренерский штаб итальянца также покинет команду после завтрашнего заключительного матча. Тренеры Эндрю Крофтс и Джек Стерн останутся в «Брайтоне».
Интересно посмотреть где продолжит. Сомневаюсь что пойдет временщиком в Баварию, Ювентус хороший вариант, но там вроде с Моттой все на мази, Барса?
В МЮ почему-то не верится.
Говорить можно что угодно и когда угодно, а выдывать принцип «играть в красивый футбол» за какую-то тренерскую идея это вообще смешно, но почему-то Де Дзерби возводят прям в какой-то абсолют. А по уровню он пока и близко не подобрался ни к Клоппу, ни тем более к Гвардиоле.
Что касается возможности поработать в больших клубах, то лично я не понимаю, почему Де Дзерби заслуживает это больше, чем Ираола или Хау, например. По результатам они примерно на одном уровне, по уровню игры тоже. Но почему-то Де Дзерби какой-то невероятный догматик, а эти просто неплохие тренеры
Сейчас в МЮ, например, такой же догматик работает, но как-то не оценивают его. А Де Дзерби, который оставил Брайтон там же где взял супер-классный