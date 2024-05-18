«Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Георгий Джикия Футбол

Защитник Георгий Джикия уйдет из «Спартака».

Клуб объявил, что капитан покинет команду по окончании нынешнего сезона. Контракт с 30-летним игроком истекает в конце сезона и не будет продлен.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, дебютировал за москвичей 9 апреля 2017-го в Уфе. С тех пор он сыграл в 214 матчах за «Спартак» и забил пять мячей.

Джикия – первый российский игрок красно-белых, который выиграл все три национальных трофея – чемпионат России, Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок России.

175 комментариев
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Ответ Андрей Ломакин
А какая связь?
У меня Мегафон.
+520
-5
+515
Доигрался в игры со своим агентом. Все правильно
+163
-2
+161
Наконец то
+95
-7
+88
Зиньковский напрягся
+89
-5
+84
Дотрынделся вместе с Шпиневым, скатертью дорога
+55
-2
+53
Спасибо за все. Это разумно.
+41
-2
+39
Значит Абаскаль был прав, что посадил на скамейку, время прошло,спасибо за все капитан!!!
+42
-3
+39
Ответ ОттоДракула
У меня Мегафон.
Азамат, ты?
+34
-1
+33
Ответ Александр Санеев
Комментарий скрыт
Прошу прощения,но как и где он «вёл» команду,сидя на скамейке?
+31
0
+31
Шлейф этой истории не очень красивый, но, само собой, спасибо Георгию за все!
+31
0
+31
Шесть лет, ни много ни мало. Спасибо и прощай.
+26
-4
+22
Георгию удачи конечно. Но его заслуги перед Спартаком очень переоценивают. В чемпионском сезоне он только пришёл, и так и не стал лидером на которого надеялись, только интервью с понтами давал.
+22
-1
+21
Ответ ОттоДракула
У меня Мегафон.
В голос!
+21
-1
+20
Абаскаль ушел, а пузо нет
+23
-4
+19
Теперь будет время на ремонт шести квартир в новеньком ЖК.
+16
0
+16
Ответ Kerghoodoo
Шесть лет, ни много ни мало. Спасибо и прощай.
Почему шесть то? Вроде восемь 🤔
+15
0
+15
Удачи, капитан, в новом клубе. Спасибо за все!
+13
-2
+11
В паре с Жиго был хорош, а вот потом как то сдавать начал. Последние два сезона вообще ниочем. А контракт жирный
+11
-1
+10
Значит дело было не в отношениях с Абаскалем. Ушли оба.
+9
0
+9
Если бы обворовывал одноклубников, то в наш зенит прямая дорога, а так даже не знаю..
+12
-3
+9
Гоу с Балтикой перезапускаться в пердив? ))
+7
0
+7
Ответ St. Jimmy
Почему шесть то? Вроде восемь 🤔
Вообще семь, лол. Ну, с момента дебюта. Я чёт.. ошибся, короче
+8
-2
+6
Ответ Luneville
Зиньковский напрягся
А какая связь?
+17
-11
+6
Спасибо за всё кэп!
Логичное расставание, которое должно пойти на пользу обеим сторонам.
+7
-1
+6
просто праздник
+5
0
+5
Ответ Slavnov
Глупое решение, видимо дело не в футболе
его погли оставить только по не футбольным причинам на данный момент самый слабый защитник Спартака
+5
0
+5
Ответ Say Hello to the Robots
Да, пара ДжиДжи была в порядке
Получается что ведущим там был Жиго. Он и сейчас в Марселе в полном порядке.
+7
-2
+5
Ответ Андрей Ломакин
Это понятно, но почему именно Зиньковский, а не условно Умяров, Маслов или Классен.
Я так думаю, судя по последним его недовольным комментариям, ему стоит также задуматься
+5
0
+5
Ответ Spartak1922
Прошу прощения,но как и где он «вёл» команду,сидя на скамейке?
Через BT-гарнитуру, видимо. В стиле Форт Боярд.
+4
0
+4
Ответ ОттоДракула
У меня Мегафон.
Браво!
+3
0
+3
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