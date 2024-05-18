«Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона

Защитник Георгий Джикия уйдет из «Спартака».

Клуб объявил, что капитан покинет команду по окончании нынешнего сезона. Контракт с 30-летним игроком истекает в конце сезона и не будет продлен.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, дебютировал за москвичей 9 апреля 2017-го в Уфе. С тех пор он сыграл в 214 матчах за «Спартак» и забил пять мячей.

Джикия – первый российский игрок красно-белых, который выиграл все три национальных трофея – чемпионат России, Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок России.