Де Дзерби ведет переговоры с «Баварией». Тренер покидает «Брайтон»
Роберто Де Дзерби уже ведет переговоры о следующем месте работы.
Сегодня «Брайтон» объявил, что итальянец покинет должность главного тренера по окончании сезона.
The Times информирует, что 44-летний специалист ведет переговоры с «Баварией» и может сменить Томаса Тухеля во главе команды.
Ранее сообщалось, что у мюнхенцев нет других вариантов, только Де Дзерби.
Начните смотреть футбол.И учитывайте все факты которые привели Брайтон к такому месту.Состав команды чисто под борьбу за выживание ,а он с ним на 10-ом месте идет
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А теперь смотрите показатели Брайтона в прошлом сезоне без продаж лидеров клуба.
Год в ТОП-клубе, с топовыми игроками, с хорошим контрактом… почему бы и нет?))
Получится не получится - не так уж и важно
Но ..... похоже это руководство может ещё что нибудь отчебучить.
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