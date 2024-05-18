Де Дзерби ведет переговоры с «Баварией». Тренер покидает «Брайтон»

Роберто Де Дзерби уже ведет переговоры о следующем месте работы.

Сегодня « » объявил, что итальянец покинет должность главного тренера по окончании сезона.

The Times информирует, что 44-летний специалист ведет переговоры с «Баварией» и может сменить Томаса Тухеля во главе команды.

Ранее сообщалось, что у мюнхенцев нет других вариантов, только Де Дзерби.