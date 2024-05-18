Де Дзерби ведет переговоры с «Баварией». Тренер покидает «Брайтон»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Роберто Де Дзерби уже ведет переговоры о следующем месте работы.

Сегодня «Брайтон» объявил, что итальянец покинет должность главного тренера по окончании сезона.

The Times информирует, что 44-летний специалист ведет переговоры с «Баварией» и может сменить Томаса Тухеля во главе команды.

Ранее сообщалось, что у мюнхенцев нет других вариантов, только Де Дзерби.

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40 комментариев
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Первый трансфер: Паскаль Гросс
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Тип который имеет в своем резюме с трофеев только суперкубок Украины, ведет переговоры с Баварией... Де Дзерби, чёрт возьми, да кто ты такой ?😂
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Ответ Rjcnbr
10 место в АПЛ и отрицательный +/- по разнице мячей. Статьи Лукомского не играют в футбол, поймите
Так и Брайтон играл в еврокубках, имел в среднем по 8-9 травмированных игроков в матчах и по зарплатной ведомости на уровне команд из зоны вылета
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0
+6
Ответ cZeiss
Йоу, чел , ну чел, кринж , тикток , мемчики.
О, скуфы подъехали
+8
-3
+5
как нейтральный болельщик скажу одно: лучше б Флика вернули!
+9
-5
+4
Ответ Yobo
Тип который имеет в своем резюме с трофеев только суперкубок Украины, ведет переговоры с Баварией... Де Дзерби, чёрт возьми, да кто ты такой ?😂
Фанаты рояльки как всегда показали свои познания в футболе)))Футбол Брайтона они разумеется никогда не видели..
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Ответ Rjcnbr
10 место в АПЛ и отрицательный +/- по разнице мячей. Статьи Лукомского не играют в футбол, поймите
О да ,не играют.А то ,что клуб потерял лучших игроков(Санчес/Кайседо/МакКалистера) ,а на их место пришел всякий сброд который не смог закрепиться в основе ,не говоря уже о том ,что заменить этих игроков вы не учитываете?А травмы не учитывайте?
Начните смотреть футбол.И учитывайте все факты которые привели Брайтон к такому месту.Состав команды чисто под борьбу за выживание ,а он с ним на 10-ом месте идет

https://kappa.lol/XzdnP
https://kappa.lol/tlcOb
А теперь смотрите показатели Брайтона в прошлом сезоне без продаж лидеров клуба.
+5
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Ответ gPk
Фанаты рояльки как всегда показали свои познания в футболе)))Футбол Брайтона они разумеется никогда не видели..
10 место в АПЛ и отрицательный +/- по разнице мячей. Статьи Лукомского не играют в футбол, поймите
+5
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+3
Но с другой стороны, если инфа про приход Клоппа после годичного отпуска в Байерн правда, то Де Дзерби ничем не рискует.
Год в ТОП-клубе, с топовыми игроками, с хорошим контрактом… почему бы и нет?))
Получится не получится - не так уж и важно
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Ответ sashafan2
Если Бавария действительно назначит де Дзерби, то это будет ошибкой. Это тренер для середняков, а не для топ-клубов. Хотя в качестве временного варианта на год сгодится.
Как ты можешь утверждать что он тренер не для топ-клубов когда он ими даже еще не руководил?
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Ответ Shaldon
Первый трансфер: Паскаль Гросс
Может кого у Челси выкупят?
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В настоящий момент - это наилучший вариант для Баварии.
Но ..... похоже это руководство может ещё что нибудь отчебучить.
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Ответ Rjcnbr
Есть статистика Де Дзерби в сезон падения метеорита, который убил всех динозавров? И ещё бы не помешали скриншоты с тактикой и рисунками фломастерами. Заранее спасибо
Роберто топчик заслужил работать в большом клубе
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Ответ kowadu2
Бери что осталось, а то не будет и этого.
Может старичок Хайнкес
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А что Флик отказался
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Ответ Dottore
Менеджмент Баварии никудышный, при живом Флике искать ещё кого-то.
Ну может Бавария уже договорилась с Клоппом, что он придет через сезон. Это единственное логичное объяснение.
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Ответ gPk
Все эти тренера выдают такие перформансы со скромным середняком лиги?: https://kappa.lol/XzdnP https://kappa.lol/tlcOb
Выдавать хорошие результаты с середняком в одном сезоне (неполном) и в топ-клубе - разные вещи. Де Дзерби умудрился даже не выиграть чемпионат Украины с Шахтером
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Ответ sashafan2
По некоторым тренерам это очевидно.
Все эти тренера выдают такие перформансы со скромным середняком лиги?:
https://kappa.lol/XzdnP
https://kappa.lol/tlcOb
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Ответ Shaldon
Первый трансфер: Паскаль Гросс
Или Митома
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
ну может они денег экономят, а через год постараются пригласить кого-то из Клопп, Гвардиола или Алонсо
то есть они готовы в следующем сезоне остаться без трофеев ещё раз?
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Ответ muratovich
как нейтральный болельщик скажу одно: лучше б Флика вернули!
В Баварии сейчас игра престолов в руководстве
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Ответ muratovich
как нейтральный болельщик скажу одно: лучше б Флика вернули!
ну может они денег экономят, а через год постараются пригласить кого-то из Клопп, Гвардиола или Алонсо
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Я пойду,раз некому ,соглашусь за пол зарплаты от Тухеля
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очень сильно сомневаюсь что у него там получится, с команды выше "10-12 строчка чемпионата" он в целом никогда не работал, а в шахтере +- провалился
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Мне логику этого руководства не понять
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Ответ Yobo
Тип который имеет в своем резюме с трофеев только суперкубок Украины, ведет переговоры с Баварией... Де Дзерби, чёрт возьми, да кто ты такой ?😂
Йоу, чел , ну чел, кринж , тикток , мемчики.
+6
-6
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Бери что осталось, а то не будет и этого.
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Титулованный специалист придет а Баварию.
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Менеджмент Баварии никудышный, при живом Флике искать ещё кого-то.
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как он уживется со звездным руководством, ума не приложу...
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