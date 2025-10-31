  • Спортс
ЦСКА поздравил Челестини с 50-летием: «Желаем побед у руля армейцев, успехов в развитии клуба и каждого футболиста!»

ЦСКА поздравил Фабио Челестини с юбилеем.

Тренер возглавил красно-синих в межсезонье, сегодня ему исполнилось 50 лет.

«Поздравляем нашего главного тренера с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, побед у руля армейцев, успехов в развитии ПФК ЦСКА и каждого футболиста команды! Болеем за нашего наставника и верим в него!» – говорится в сообщении.

После 13 туров ЦСКА занимает в РПЛ 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

12 июля армейцы под руководством Челестини выиграли OLIMPBET Суперкубок России, победив «Краснодар» (1:0).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
