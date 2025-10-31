Бабурин и «Торпедо» расторгли контракт. У экс-вратаря «Зенита» 19 игр на ноль за черно-белых

«Торпедо» объявило об уходе Егора Бабурина.

Черно-белые и 32-летний голкипер договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Бывший вратарь «Зенита», «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» выступал за «Торпедо» с июля 2022 года, проведя за него 71 матч (19 – на ноль).

В прошлом сезоне Бабурин занял с московским клубом второе место в Первой лиге.

В текущем сезоне игрок провел за «Торпедо» 6 игр.