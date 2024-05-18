Камила Валиева: «Союз России и Китая – новая философия международных отношений, которая несет пользу обеим странам. Это результат дружбы между лидерами»

Теги сборная России Владимир Путин женское катание Камила Валиева Си Цзиньпин Фигурное катание

Камила Валиева назвала союз РФ и Китая новой философией международных отношений.

«Я помню, как первый раз поехала в Китай – для меня тогда это было настоящим культурным потрясением. Признаюсь, мне тогда показалось, что наши народы очень похожи и имеют общие ценности.

И как же круто, что сейчас отношения между Китаем и Россией стали настолько крепкими и доверительными. Это, несомненно, результат постоянного личного контакта и дружбы между лидерами двух стран.

Союз России и Китая – это определенно новая философия международных отношений, которая несет пользу обеим странам. Например, у нас сейчас активно развиваются дальневосточные регионы, создаются новые рабочие места и возможности для бизнеса.

Я уверена, что сотрудничество этих двух больших стран принесет пользу всему миру, и жду не дождусь, когда снова отправлюсь в Китай, потому что он действительно поражает воображение!» – написала фигуристка Валиева в своем телеграм-канале.

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34 комментария
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дожили. от горшка два вершка, а учить нас будет
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ну а что ж, посидела рядом с дедом - изволь отрабатывать. дурочка малолетняя.
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Конспекты Кабаевой ? Или еще не изданный роман Пескова - о великом экономисте и геостратеге ?
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ПТУшница тупая, позорная, ну неужели кукловодам, которые этой ПТУшнице дешевой такие речи пишут, непонятно, что унижают эту милую дурочку, тупенькую, они, а не я ?!!
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Ответ Yurkspb
Новая Степанова?
Они теперь все Степановы, иначе придется идти работать в Пятерочку.
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Перед лицом пионерской организации торжественно клянусь! (С)
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Ох как она, заглатила прям по самые гланды 😎
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Новая Степанова?
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заочно зачислена в МГИМО
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Нормально так. До гланд:)))
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Ответ Даниил1981
Это она по бумажке читает или это живая речь ?
Это методичка. Надеюсь никого уже не вводит в заблуждение это: я-яя.
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иди в школу маленькая ...))) неучи так не складывают слова в предложения
+5
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+4
И смешно, и мерзковато.
Да и кому она это пишет? Её ЦА - дети и домохозяйки
+6
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Кто пишет тексты Валиевой ?
Сама такое не сформулирует.
+4
0
+4
Это она по бумажке читает или это живая речь ?
+4
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+3
Одобрено! Теперь и Камила Валиева может высказываться от лица партии и правительства!!..)
+3
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Ответ Yurkspb
Новая Степанова?
Бери выше!
+2
0
+2
Цирковая обезьянка
+3
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+2
Каким боком мы похожи на китайцев? Про ценности вообще лучше не говорить. И что Валиева может понимать в философии, если школу только закончила? Какой то звиздец. Любая девица, которая умеет кататься на коньках, теперь рассуждает о международных отношениях.
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Это нейросеть накатала или под диктовку?
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0
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Где уточнение о том, что дедушка попросил написать это?)
+4
-2
+2
А что за союз такой России и Китая?
+1
0
+1
Ответ Hiro Nakamura
С каких пор человек в своём тг-канале не имеет права писать что он хочет? И с чего вы решили, что она кого-то учит? Допустим, она напишет у себя стихотворение. Вы скажете "ишь какая, Ахматову из себя строит"? )) Будьте проще, товарищи)
В своем тг закрытом? или открытом для всех? к тому же как можно доверять человеку, который официально нарушил закон РФ, в частности 26 статью закона "О физической культуре и спорту"
+1
0
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мнение экспертов. Гойда!
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Ответ Биркарт фон Грелленорт
Нормально так. До гланд:)))
Чуть глубже. Правильно называется «горловой»!)
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Она глупышка? или прикидывается?
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А в Китае висят баннеры, что для них она олимпийская чемпионка?
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Немного перефразируя классика: "...и интереснее всего в этой чуши то, что она – чушь от первого до последнего слова". Лучше бы не позорилась, а высказывалась на какие-то близкие ей и понятные темы.
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Слова не Валиевой, но Валиевой
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Ответ kost68
дожили. от горшка два вершка, а учить нас будет
Да вроде никто никого не учит. Выполняет роль обычной говорящей головы как лица приближённого к президенту. Пустое.

Как-будто в реальности какой-нибудь 45-летний фрезеровщик Петя Шмакин из Сыктывкара или с 18-летняя студентка Юля Булкина из Пензы будут прислушиваться к Валиевой, у которой ещё у самой молоко на губах не обсохло, как лидеру мнения по межправительственным отношениям между Китаем и Россией🤣
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