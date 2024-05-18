Камила Валиева: «Союз России и Китая – новая философия международных отношений, которая несет пользу обеим странам. Это результат дружбы между лидерами»

Камила Валиева назвала союз РФ и Китая новой философией международных отношений.

«Я помню, как первый раз поехала в Китай – для меня тогда это было настоящим культурным потрясением. Признаюсь, мне тогда показалось, что наши народы очень похожи и имеют общие ценности.

И как же круто, что сейчас отношения между Китаем и Россией стали настолько крепкими и доверительными. Это, несомненно, результат постоянного личного контакта и дружбы между лидерами двух стран.

Союз России и Китая – это определенно новая философия международных отношений, которая несет пользу обеим странам. Например, у нас сейчас активно развиваются дальневосточные регионы, создаются новые рабочие места и возможности для бизнеса.

Я уверена, что сотрудничество этих двух больших стран принесет пользу всему миру, и жду не дождусь, когда снова отправлюсь в Китай, потому что он действительно поражает воображение!» – написала фигуристка Валиева в своем телеграм-канале.

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