«Реал» может подписать Мак Аллистера в 2025-м. Отступные хавбека «Ливерпуля» – 70 млн евро (TyC Sports)
Алексис Мак Аллистер может перейти в «Реал».
Мадридский клуб проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику, сообщает TyC Sports. Источники в «Ливерпуле» подтвердили, что в клуб поступило несколько запросов относительно игрока, но официальных предложений еще не было.
«Реал» рассматривает вариант, при котором подпишет Мак Аллистера не в этом году, а в следующем – тогда испанскую команду, скорее всего, покинут Лука Модрич и Тони Кроос.
Сумма отступных, указанная в контракте Мак Аллистера, составляет 70 миллионов евро.
В текущем сезоне АПЛ 25-летний хавбек провел 32 матча, в которых отличился 4 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Планировать не надо?? Ну совковая тема, понимаю
Там в полузащите есть игроки намного сильнее липового чемпиона мира)
Полузащита Реала укомплектована с запасом.