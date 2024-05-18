«Реал» может подписать Мак Аллистера в 2025-м. Отступные хавбека «Ливерпуля» – 70 млн евро (TyC Sports)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер может перейти в «Реал».

Мадридский клуб проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику, сообщает TyC Sports. Источники в «Ливерпуле» подтвердили, что в клуб поступило несколько запросов относительно игрока, но официальных предложений еще не было. 

«Реал» рассматривает вариант, при котором подпишет Мак Аллистера не в этом году, а в следующем – тогда испанскую команду, скорее всего, покинут Лука Модрич и Тони Кроос. 

Сумма отступных, указанная в контракте Мак Аллистера, составляет 70 миллионов евро. 

В текущем сезоне АПЛ 25-летний хавбек провел 32 матча, в которых отличился 4 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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39 комментариев
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При всем уважении, но полузащита Реала укаплектована на 5 сезонов вперед
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Инсайдеры уже по приколу всех нормальных хавбеков в Реал отправляют?)
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Ответ #SharkTeam
Похоже Реал посмотрел на его симуляции и провокации в последних матчах
Болельщику горожан бы о симуляциях что то говорить
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Ответ стрёмный сайт
Обойдётесь. Реал и так по какому-то своему фейрплею живёт
Да он Реалу и не нужен у команды итак куча ЦП
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Ну что за бред… это фейк агентов самого мак гайвера, что бы повысить свою значимость. Закулисные игры агентов и клубов
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Ответ войд
Зачем он нужен? Будет сидеть на банке и играть только в КИ)
Мак усилит любой клуб!
+6
-4
+2
Я себе в менеджере в опорники или цпз беру: Родри, Бареллу (почему им в реальности Реал не интересуется, зверь же!)
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Арги в Реале не нужны!!!!
Вот это комплексы
+4
-3
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Болельщику горожан бы о симуляциях что то говорить
Болельщику Спартака и МЮ)
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Ответ Дядя ТУРА
Потому что в реале нет проблем с этим
Модрич и Кросс еще лет 5 отбегают?
Планировать не надо?? Ну совковая тема, понимаю
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Ответ Иван Иванов
Я себе в менеджере в опорники или цпз беру: Родри, Бареллу (почему им в реальности Реал не интересуется, зверь же!)
Потому что в реале нет проблем с этим
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Ответ dr. cage
Агенты ливерпульских игроков в который раз пользуются именем Реала, чтобы улучшить условия своих подопечных.. То безмозглого Трента с Реалом связывают, то теперь этого аргентинского примитива уровня Хетафе.. Ну вот просто, зачем Реалу за 70 млн второй Себальос? Только потому что он чемпион мира? Это же просто смешно.. С другой стороны, агентов понять можно.. Раньше так именем Барсы прикрывались.. То Вейналдума с Салохом в Барсу отправляли, то Фирмино.
Если ты считаешь что Мака играет на уровне Себальоса, то ты точно футбол не глазами смотришь, а пятой точкой наверное.
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Ответ Topwintop
Тогда Вальверде в Ливерпуль
Менять нашего Соколика, будущего капитана, на аргентинца?? Нет, ни за что
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Ответ Анатолий Magicbrain
Потому что он белокожий, а у вас на 10 негров и мулатов один Кроос бегает?) ну да, будет перебор😅
Пошёл ты
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Ответ iniesta8
Мак усилит любой клуб!
С маком прояснили. А что по другим цветочкам?
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Ответ iniesta8
Мак усилит любой клуб!
И этот клуб точно не Реал
Там в полузащите есть игроки намного сильнее липового чемпиона мира)
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Ответ стрёмный сайт
Обойдётесь. Реал и так по какому-то своему фейрплею живёт
"Фейрплей" в твоем понимании - это когда ненавистная тебе команда не должна тратить вообще ни копья, независимо от баланса?
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Ответ #SharkTeam
Ну и кто в Сити симулянт? Обычно наоборот ноют что Родри кому-то там табло сломал или Холанд боднул дрыща
Кто в Сити симулянт? Да вам от «славы копчёного дельфина с толстой жепью не отмыться еще долго
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надеются они) счас Ливерпуль повысит запрос до 150 продлением контракта, или все 200, и обломается Реал
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Ответ whxkzfq4d5
Обломается тот кто распускает эти тупые слухи. Уж какую позицию Реалу точно нет необходимости усиливать, так это полузащиту. Беллингем, Камавинга, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Модрич, Гюлер, Себальос. Даже если 2-3 уйдут, все равно игроков достаточно на 3 позиции то в полузащите с приходом Мбаппе
а ты читать умеешь? Во первых от Себальоса избавятся этим летом, вроде как, а Гюлер вингер вроде, на 3 места на поле 4ки Биллингем, Камавинга, Тчуамени и Вальверде не хватит на весь сезон. Или ты считаешь они роботы? Мбаппе еще не перешел.
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Ответ Алексей Гусев
надеются они) счас Ливерпуль повысит запрос до 150 продлением контракта, или все 200, и обломается Реал
Обломается тот кто распускает эти тупые слухи. Уж какую позицию Реалу точно нет необходимости усиливать, так это полузащиту. Беллингем, Камавинга, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Модрич, Гюлер, Себальос. Даже если 2-3 уйдут, все равно игроков достаточно на 3 позиции то в полузащите с приходом Мбаппе
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Жирная утка.
Полузащита Реала укомплектована с запасом.
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Все пишут укомплектована, куда ещё? Но в 2025 году не будет Модрича, Крооса и Себальоса.
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Лавочник за 70 млн не нужен.
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Если только новый тренер Слот откажется от его услуг
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Обойдётесь. Реал и так по какому-то своему фейрплею живёт
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