«Реал» может подписать Мак Аллистера в 2025-м. Отступные хавбека «Ливерпуля» – 70 млн евро (TyC Sports)

Алексис Мак Аллистер может перейти в «Реал».

Мадридский клуб проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику, сообщает TyC Sports. Источники в « » подтвердили, что в клуб поступило несколько запросов относительно игрока, но официальных предложений еще не было.

« » рассматривает вариант, при котором подпишет Мак Аллистера не в этом году, а в следующем – тогда испанскую команду, скорее всего, покинут Лука Модрич и Тони Кроос.

Сумма отступных, указанная в контракте Мак Аллистера, составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний хавбек провел 32 матча, в которых отличился 4 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.