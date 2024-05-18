«Кельн» вылетел из Бундеслиги, «Бохум» сыграет в переходных матчах. «Айнтрахт» может попасть в ЛЧ с 6-го места, если «Боруссия» обыграет «Реал»

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Определились все возможные участники еврокубков от Бундеслиги.

В Лиге чемпионов выступят первые пять команд: «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд. В Лигу Европы на данный момент попадает «Айнтрахт». Однако клуб из Франкфурта может выступить в Лиге чемпионов, если «Боруссия» победит в финале текущего ее розыгрыша.

В случае победы «Байера» в финале Кубка Германии «Хоффенхайм» выступит в ЛЕ, а место в Лиге конференций получит «Хайденхайм». Если победит «Кайзерслаутерн», то именно команда из второй лиги попадет в ЛЕ, а «Хоффенхайм» сыграет в ЛК.

Покидают высшую лигу «Дармштадт» и «Кельн». В стыковых матчах сыграет «Бохум».

21 комментарий
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Айнтрахт - образец прекрасной селекции, и умения адаптироваться к обстоятельствам. С момента успеха в 17-19 годах, а также состоявшихся позже победы в ЛЕ и участия в ЛЧ, остался лишь вратарь Трапп. Даже тренеров меняют каждый год, не говоря о распродажах
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Хайденхайм,вероятнее всего,сыграет в Лиге Конференций. Мощь!
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Хоффенхайм в случае победы Байера в кубке Германии отправляется в Лигу Европы.
Хайденхайм в Лигу конференций
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Бохум в стыках будет играть с Фортуной из Дюссельдорфа .
С одной стороны , представители Перой Бундеслиги в последнее время всегда оставались .
Но с другой это всегда был Гамбург ))
Да и Фортуна сейчас в очень хорошей форме,
видимо будет интересно !
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В вечер пятницы я сам обычно бываю Бохум, так что притоплю за них, надеюсь не вылетят 🍻
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Хайденхайм невероятно выступили. Не думаю, что этого от них кто-то ждал
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
В случае победы Боруссии в Лч, Айнтрахт попадает в Лигу чемпионов
Так не работает)
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Ответ Zhalgas Uteshov
Так не работает)
С нового формата Лч работает.
Потому что Германия должна получить свою 5-ую бонусную путевку в лч.
Дортмунд квалифицируется как победитель Лиги чемпионов, а Айнтрахт как 5-ое место для бундеслиги
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
С нового формата Лч работает. Потому что Германия должна получить свою 5-ую бонусную путевку в лч. Дортмунд квалифицируется как победитель Лиги чемпионов, а Айнтрахт как 5-ое место для бундеслиги
Нет, это сработало бы только в случае, когда БД финишировал бы за пределами пятерки. Переноса путёвок на шестое место – нет
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Ответ Axmat Cecenov
Был в истории больше отрыва чем 17 между 1и 2 местами?
26 было у Пепа)
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В случае победы Боруссии в Лч, Айнтрахт попадает в Лигу чемпионов
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Ответ Иван Меркушев
Хайденхайм,вероятнее всего,сыграет в Лиге Конференций. Мощь!
причем их тренер-уроженец города вытащил из четвертого дивизиона и прошел с ними 17 лет
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Это не работало бы, если Боруссия заняла 4 место. По такой логике Бундеслига не получает свою дополнительную, которую заработала в еврокубковом сезоне. Так как если бы Германия не была в топ 2 по итогам сезона, то у них все равно было бы 5 команд, если б Боруссия выиграла лигу чемпионов
Пардон, ты прав. Бредовый формат, в таком случае, далёкий от спортивного принципа. Когда одним придётся месится в квалах за мизер путевок, а тут она достаётся шестой команде, которая для этого ничего не сделала. Раньше, если чемпион забирал титул и оказывался в зоне ЛЧ, ни к кому его путёвка не передавалась. Самый рациональный вариант
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Ответ Жирный Лукаку
Нет, это сработало бы только в случае, когда БД финишировал бы за пределами пятерки. Переноса путёвок на шестое место – нет
Это не работало бы, если Боруссия заняла 4 место.
По такой логике Бундеслига не получает свою дополнительную, которую заработала в еврокубковом сезоне.
Так как если бы Германия не была в топ 2 по итогам сезона, то у них все равно было бы 5 команд, если б Боруссия выиграла лигу чемпионов
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Ответ Жирный Лукаку
Нет, это сработало бы только в случае, когда БД финишировал бы за пределами пятерки. Переноса путёвок на шестое место – нет
Проиграть, чтобы попасть в ЛЧ – уникальная ситуация «Айнтрахта» в Бундеслиге https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3239387.html
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Штутгарт молодцы! Второе место, обошли Баварию!!
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Какой же фартовый Унион, в добавленной спасся. Бохум только более или менее закрепился в лиге, теперь снова может полететь вниз.
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Айнтрахт- молодцы, теперь надо хорошо выступить в лиге европы. Хоффенхайм мне кажется плохо себя покажет в Лк!
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Был в истории больше отрыва чем 17 между 1и 2 местами?
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Как? БВБ в ЛЧ? Так на матче уверенно утверждали, что они мимо ЛЧ..
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