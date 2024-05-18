«Кельн» вылетел из Бундеслиги, «Бохум» сыграет в переходных матчах. «Айнтрахт» может попасть в ЛЧ с 6-го места, если «Боруссия» обыграет «Реал»

Определились все возможные участники еврокубков от Бундеслиги.

чемпионов выступят первые пять команд: « », « », « », « » и «Боруссия» Дортмунд. В Лигу Европы на данный момент попадает «Айнтрахт». Однако клуб из Франкфурта может выступить в Лиге чемпионов, если «Боруссия» победит в финале текущего ее розыгрыша.

В случае победы «Байера» в финале Кубка Германии «Хоффенхайм» выступит в ЛЕ, а место в Лиге конференций получит «Хайденхайм». Если победит «Кайзерслаутерн», то именно команда из второй лиги попадет в ЛЕ, а «Хоффенхайм» сыграет в ЛК.

Покидают высшую лигу «Дармштадт» и «Кельн». В стыковых матчах сыграет «Бохум».