«Кельн» вылетел из Бундеслиги, «Бохум» сыграет в переходных матчах. «Айнтрахт» может попасть в ЛЧ с 6-го места, если «Боруссия» обыграет «Реал»
Определились все возможные участники еврокубков от Бундеслиги.
В Лиге чемпионов выступят первые пять команд: «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд. В Лигу Европы на данный момент попадает «Айнтрахт». Однако клуб из Франкфурта может выступить в Лиге чемпионов, если «Боруссия» победит в финале текущего ее розыгрыша.
В случае победы «Байера» в финале Кубка Германии «Хоффенхайм» выступит в ЛЕ, а место в Лиге конференций получит «Хайденхайм». Если победит «Кайзерслаутерн», то именно команда из второй лиги попадет в ЛЕ, а «Хоффенхайм» сыграет в ЛК.
Покидают высшую лигу «Дармштадт» и «Кельн». В стыковых матчах сыграет «Бохум».
Хайденхайм в Лигу конференций
С одной стороны , представители Перой Бундеслиги в последнее время всегда оставались .
Но с другой это всегда был Гамбург ))
Да и Фортуна сейчас в очень хорошей форме,
видимо будет интересно !
Потому что Германия должна получить свою 5-ую бонусную путевку в лч.
Дортмунд квалифицируется как победитель Лиги чемпионов, а Айнтрахт как 5-ое место для бундеслиги
По такой логике Бундеслига не получает свою дополнительную, которую заработала в еврокубковом сезоне.
Так как если бы Германия не была в топ 2 по итогам сезона, то у них все равно было бы 5 команд, если б Боруссия выиграла лигу чемпионов