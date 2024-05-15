Бой Усик – Фьюри в Эр-Рияде: подробности, где смотреть, во сколько начало
В Саудовской Аравии в ночь на 19 мая состоится бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
Официальной трансляции в России не будет. Турнир можно посмотреть через сервис DAZN, он начнется в 20:00 по мск.
Впервые за 25 лет в тяжелом весе может определиться абсолютный чемпион.
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