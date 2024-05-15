Бой Усик – Фьюри в Эр-Рияде: подробности, где смотреть, во сколько начало

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

В Саудовской Аравии в ночь на 19 мая состоится бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Официальной трансляции в России не будет. Турнир можно посмотреть через сервис DAZN, он начнется в 20:00 по мск.

Впервые за 25 лет в тяжелом весе может определиться абсолютный чемпион.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев – Сафар

Почему Усик против Фьюри – главный бой тяжей в XXI веке

Опрос

Кто победит в бою Усик – Фьюри?
4812 голосов
Александр Усик
45%
Александр Усик
Тайсон Фьюри
44%
Тайсон Фьюри
Ничья
11%
Деонтей Уайлдер

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий