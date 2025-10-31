  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Романцев об отставке Парфенова из «Торпедо» через месяц после назначения: «Паноптикум, да и только! Начальники, видимо, перепутали Дмитрия со Стариком Хоттабычем»
10

Романцев об отставке Парфенова из «Торпедо» через месяц после назначения: «Паноптикум, да и только! Начальники, видимо, перепутали Дмитрия со Стариком Хоттабычем»

Олег Романцев оценил отставку Дмитрия Парфенова из «Торпедо».

Черно-белые уволили тренера через месяц после назначения.

«Даже не знаю, как комментировать такую нелепость, — паноптикум, да и только! Как и многое из того, что происходит в клубе с богатой и славной историей. Впрочем, стоит ли удивляться, если им руководят случайные в футболе люди... 

Дима Парфенов – один из любимых моих игроков, сумевший со скромным «Тосно» совершить маленькое футбольное чудо — выиграть Кубок страны. Значит, это человек с характером, умением идти к цели и способностью бороться за нее. Именно такой и был нужен оказавшемуся в турнирном болоте многострадальному «Торпедо». 

Но его начальники, видимо, перепутали Дмитрия со Стариком Хоттабычем. И через месяц, не увидев свою команду в лидерах, огорошили народ сообщением: »Благодарим специалиста за проделанную работу и желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере!» 

И это от имени клуба с заводскими традициями, который всегда отличали рабочая честность и порядочность? Стыдно! Оказывается, вот так, «по-дружески», можно плюнуть тренеру в лицо, лишить работы, не дав времени даже толком осмотреться на новом месте! Повторюсь, паноптикум, да и только!» – сказал экс-тренер «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoТорпедо
logoОлег Романцев
logoДмитрий Парфенов
logoПервая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Балтика» сыграет с «Торпедо» в плей-офф Пути регионов Кубка России, «Ростов» – с «Нефтехимиком», «Крылья» – с «КАМАЗом», «Рубин» – с тульским «Арсеналом»
вчера, 19:33
«Торпедо» впервые победило в Первой лиге после возвращения Кононова – 3:2 с «Чайкой». Команда идет на 17-м месте в Первой лиге
25 октября, 21:13Видео
Дегтярев о смерти Шустикова: «Легенда. В его времена составы ведущих клубов формировались из воспитанников, которые становились звездами с мировым именем, оставаясь верными команде»
23 октября, 13:21
Главные новости
«Матч ТВ» и РПЛ подпишут новый контракт на трансляции. Сумма – 28,5 млрд рублей за 4 года («РБ Спорт»)
4 минуты назад
Луис Энрике о Семаке и Анчелотти: «Я не вижу больших различий. Это тренеры-победители, оба – настоящие профессионалы. Они трудолюбивые, создают комфортную атмосферу»
12 минут назад
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
13 минут назадТесты и игры
«Барселона» не станет требовать компенсацию от УЕФА по делу Суперлиги. «Реал» и компания А22 хотят 4,5 млрд евро «за понесенный ущерб»
32 минуты назад
Алонсо об извинении Винисиуса: «Вопрос закрыт. Это было очень ценное и позитивное заявление, я доволен. Мы все в одной лодке»
58 минут назад
Габи о Винисиусе: «Больше всего ненавижу в футболистах театральность. Его поведение неприемлемо и эгоистично. Никто не может ставить себя выше команды, если только ты не Месси»
сегодня, 08:55
Ямаль продолжает играть с болью в паху. Вингер «Барсы» проходит консервативное лечение, операцию могут сделать при необходимости
сегодня, 08:27
Канделаки о том, кто придумал название «Матч ТВ»: «Алексей Борисович Миллер. Были мнения, что будет сложно выговариваться, но он сказал: «Назовите, и все будет нормально»
сегодня, 08:20
«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, выиграв 2-й полуфинал у «ЛДУ Кито» 4:0 после поражения 0:3. В решающем матче сыграют с «Фламенго»
сегодня, 08:12
Жена Карпина: «Лучше продам почку, но не буду больше делать уборку дома. Терпеть не могу все эти пылесосы и тряпки. Готовлю, глажу, стираю сама»
сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Черышев о реакции Винисиуса на замену в класико: «Он понимает, что ошибся. Уверен, он также извинился перед партнерами. Такое бывает, главное – двигаться дальше»
13 минут назад
КДК вновь отложил рассмотрение дела «Химок»: Есть ряд вопросов, которые необходимо исследовать»
24 минуты назад
Сенне Ламменс: «О вратарях «МЮ» было много негативных комментариев, но меня не волнует, что говорят. Когда дела идут плохо, тебя унижают, когда хорошо – превозносят до небес»
33 минуты назад
Бубнов о Юране: «Если бы ему дали «Спартак» или «Динамо», точно бы не было хуже, чем тренеры сейчас работают. Но топы ему не доверят»
44 минуты назад
Экс-хавбек ЦСКА Гордюшенко о Москве: «Удивили хмурые лица. Подходишь к людям, а на тебя смотрят, будто им хочешь плохо сделать. Но всегда помогают»
53 минуты назад
Сергей Шнуров: «Я уже отвык, что «Зенит» не чемпион. Хотя, может, пора бы и уступить для разнообразия. Но для меня он всегда чемпион»
сегодня, 09:06
38-летний Педро: «Это мой последний сезон в «Лацио». Каждый прожитый день приближает меня к завершению карьеры»
сегодня, 09:05
Четверых подозреваемых в ограблении Лувра задержали в очереди на матч «Парижа» и «Лиона». Украденные драгоценности не найдены до сих пор
сегодня, 08:51
Сын Роналду дебютировал за Португалию U16 – он сыграл минуту. Сборная обыграла Турцию (2:0)
сегодня, 08:37
Олег Романцев: «Изучение русского языка иностранными тренерами правильно. Это уважение к стране»
сегодня, 08:37