Романцев об отставке Парфенова из «Торпедо» через месяц после назначения: «Паноптикум, да и только! Начальники, видимо, перепутали Дмитрия со Стариком Хоттабычем»

Олег Романцев оценил отставку Дмитрия Парфенова из «Торпедо».

Черно-белые уволили тренера через месяц после назначения.

«Даже не знаю, как комментировать такую нелепость, — паноптикум, да и только! Как и многое из того, что происходит в клубе с богатой и славной историей. Впрочем, стоит ли удивляться, если им руководят случайные в футболе люди...

Дима Парфенов – один из любимых моих игроков, сумевший со скромным «Тосно» совершить маленькое футбольное чудо — выиграть Кубок страны. Значит, это человек с характером, умением идти к цели и способностью бороться за нее. Именно такой и был нужен оказавшемуся в турнирном болоте многострадальному «Торпедо».

Но его начальники, видимо, перепутали Дмитрия со Стариком Хоттабычем. И через месяц, не увидев свою команду в лидерах, огорошили народ сообщением: »Благодарим специалиста за проделанную работу и желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере!»

И это от имени клуба с заводскими традициями, который всегда отличали рабочая честность и порядочность? Стыдно! Оказывается, вот так, «по-дружески», можно плюнуть тренеру в лицо, лишить работы, не дав времени даже толком осмотреться на новом месте! Повторюсь, паноптикум, да и только!» – сказал экс-тренер «Спартака».