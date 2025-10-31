Сергей Шавло: «Станковича надо оставить до зимы, а потом принимать решение. Гарсия? В «Спартаке» должны работать топ-тренеры»

Сергей Шавло считает, что «Спартак» должен дать время Деяну Станковичу до зимы.

После 13 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.

«Решение за руководством клуба. Оно возникло не сейчас — слухи были давно. Но мое мнение: Станковича надо оставить до зимы, а потом принимать решение. Осталось не так много, есть возможность исправить положение. А что-то менять, опять адаптироваться к тренеру…

Если уже нашли замену Деяну, то надо менять зимой. Будет возможность провести полноценные сборы. Слышал про Гарсию из Испании. В «Спартаке» должны работать топ-тренеры. Хотя чемпионат мы выиграли не с топом, так что решение за руководством», — сказал бывший гендиректор «Спартака ».