Тайсон Фьюри: «Я выиграл этот бой. Усик взял лишь несколько раундов, но судьи выбрали его страну»
Тайсон Фьюри не согласен с поражением в бою с Александром Усиком.
«Я верю, что выиграл этот бой. Согласен, что Усик выиграл несколько раундов, но я победил в большинстве.
Мы оба провели хороший бой. Но они встали на стороне его страны. Не заблуждайтесь, я выиграл этот бой. У нас есть пункт о реванше.
Я проиграл раздельным решением хорошему маленькому парню. Мы подеремся снова в октябре. Молодец, Александр», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Усик раздельным решением победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу. Это первое поражение в карьеру британца.
Реванш Фьюри – Усик запланирован на 12 октября. Бой гарантирован контрактом
Усик – первый тяжеловес в истории, объединивший все четыре пояса. Это 12-й случай абсолютного чемпионства во всех весах
Обычно чтобы упасть хватает одной такой пробежки. Было смешно, но удивлён как Тайсон так долго держался.
Как он мог забрать победу у одного судьи?
Усик в одну калитку выиграл.
Усик был лучше по качеству и количеству, но многие судьи ведутся на расслабленную манеру Фьюри.
Поэтому сложно будет в реванше если опять его на ж..пу не посадит.
Подход имеет место быть, но остальные судьи адекватнее рассудили чуть в сторону Усика, учитывая ещё и мощь попаданий.
Усик же прессинговал весь поединок и даже отправил в нокдаун Фьюри которого спас рефери ))
До этого боя тоже что только он не наговорил про Усика, а после боя целоваться лез раз 10. Типичный коммерс)