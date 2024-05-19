Тайсон Фьюри: «Я выиграл этот бой. Усик взял лишь несколько раундов, но судьи выбрали его страну»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри не согласен с поражением в бою с Александром Усиком.

«Я верю, что выиграл этот бой. Согласен, что Усик выиграл несколько раундов, но я победил в большинстве.

Мы оба провели хороший бой. Но они встали на стороне его страны. Не заблуждайтесь, я выиграл этот бой. У нас есть пункт о реванше.

Я проиграл раздельным решением хорошему маленькому парню. Мы подеремся снова в октябре. Молодец, Александр», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Усик раздельным решением победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу. Это первое поражение в карьеру британца.

Реванш Фьюри – Усик запланирован на 12 октября. Бой гарантирован контрактом

Усик – первый тяжеловес в истории, объединивший все четыре пояса. Это 12-й случай абсолютного чемпионства во всех весах

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71 комментарий
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перекошенный ебlет Тайсона когда он повис на канатах и в ужасе смотрит на добивающего Усика говорит об обратном
+81
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Не было там раздельного, реально Усик выиграл единогласным. Раздельное сделали что бы оправдать реванш. Там под 100 лямов будет на кону
+49
-4
+45
Ответ AshAsh
перекошенный ебlет Тайсона когда он повис на канатах и в ужасе смотрит на добивающего Усика говорит об обратном
Впервые увидел чтобы боксер из одного угла в другой шатался, а потом опять обратно, а потом опять :)

Обычно чтобы упасть хватает одной такой пробежки. Было смешно, но удивлён как Тайсон так долго держался.
+34
-1
+33
Как раз судьи тащили тебя 😄
Как он мог забрать победу у одного судьи?
Усик в одну калитку выиграл.
+33
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Ну 2 боя лучше чем один. Только ты реванш Вове не дал Тайсон.
+31
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+28
Единственная ошибка судей в том, что почему то дали победу Усику раздельным решением. Хотя там никакого раздельного нет. Чистейшая победа Александра. Ну это если так, по факту
+21
-4
+17
Там не просто победа, а уверенная победа Усика. У меня получилось 7-5 + нокдаун...
+16
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+15
Усик - гордость Украины.Пример мужества,стойкости и силы воли.Его победа придаст уверенности и веры в лучшее!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
+31
-18
+13
А вот это уже днищенское поведение от Фуры. После боя адекватно себя вёл, понимая, что отлетел, но теперь обидку кинул.
+14
-4
+10
Усик просто вынес эту тушу,который даже на спортсмена не похож.Тонкие конечности и что-то жирное посередине,как-будто ребёнок из пластилина и спичек смастерил
+15
-5
+10
Fury landed 157 of 496 punches. Usyk landed 170 of 407 punches.
Усик был лучше по качеству и количеству, но многие судьи ведутся на расслабленную манеру Фьюри.
Поэтому сложно будет в реванше если опять его на ж..пу не посадит.
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Ответ Shah Kz
Как раз судьи тащили тебя 😄 Как он мог забрать победу у одного судьи? Усик в одну калитку выиграл.
Не было калитки. Скорее всего за Фьюри отдал прям скрупулёзно считающий судья, у которого каждая микротычка принималась за удар.

Подход имеет место быть, но остальные судьи адекватнее рассудили чуть в сторону Усика, учитывая ещё и мощь попаданий.
+11
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+9
Болел за Фьюри но надо признать что Усик был чуть лучше. С нетерпением ждём реванша. Это был крутой бой
+10
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+7
Ответ Фарид Харисов
Не было калитки. Скорее всего за Фьюри отдал прям скрупулёзно считающий судья, у которого каждая микротычка принималась за удар. Подход имеет место быть, но остальные судьи адекватнее рассудили чуть в сторону Усика, учитывая ещё и мощь попаданий.
Есть официальная статистика ударов, показали в конце - у Усика больше.
+8
-1
+7
Дайте ему пояс по боксерскому стендапу.
+7
0
+7
По ходу от 9-го раунда ещё не отошёл...
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Его слова не звучали бы глупо и абсурдно, если бы не тот самый девятый раунд. А так этот бред даже в шутку звучит убого
+7
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+5
Ответ Вадим Сидоров
Fury landed 157 of 496 punches. Usyk landed 170 of 407 punches. Усик был лучше по качеству и количеству, но многие судьи ведутся на расслабленную манеру Фьюри. Поэтому сложно будет в реванше если опять его на ж..пу не посадит.
какая не была манера Фьюри 5 раундов он точно выиграл в этом бою, а у судей которые будут ему симпатизировать больше. у меня получилось 115-112 Усик. то етсь 7-5 по раундам минус очко нокдаун. примерно также считали судьи, только чуть подыгрывая Фьюри. а че вы хотели заслжуенный человек много лет был чемпионом конечно ему насчитают пару лишних раундов
+4
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ЛОЛ... что за чушь собачья. Фьюри выиграл лишь раунды между 4-7 и был пассивен.
Усик же прессинговал весь поединок и даже отправил в нокдаун Фьюри которого спас рефери ))
+4
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Да это не важно уже. Сам факт,что если бы не этот чудесный нокдаун выбрали бы твою страну Тайсон.
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Ответ Alexander Nickitin
я же говорю он не адекватен, а меня минусуют
Да адекватен он. Просто уже начал разгонять к реваншу (типа меня обокрали, и в реванше ему надеру).
До этого боя тоже что только он не наговорил про Усика, а после боя целоваться лез раз 10. Типичный коммерс)
+3
0
+3
Ответ Зеленский
Усик - гордость Украины.Пример мужества,стойкости и силы воли.Его победа придаст уверенности и веры в лучшее!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
И заменит два патриота в Харькове👊
+14
-12
+2
Клоун
+2
0
+2
Ответ Денис Медведев
По ходу от 9-го раунда ещё не отошёл...
вообще это был КО, что показал дальнейший бой, Фьюри не восстановился... просто рефери не стал связываться. все знают что Фьюри отмороженный встает после любых ударов. потом бы такой вой поднялся. любому другому боксеру рефери замахал бы руками после таких танцев
+3
-1
+2
Ответ Metalloid
И Тайсон абсолютно прав!
Нет
+2
0
+2
Фури красавчик, начал раскрутку второго боя
+2
-1
+1
Ответ Вадим Сидоров
Ну да. Сам Беленький об этом говорил, что некоторые судьи отдают равные и даже чуть проигранные раунды уступающему бойцу. Чтобы не был потом итоговый счёт разгромный, чтобы люди не удивлялись "За что 118-110, он не был на столько лучше, бой был конкурентнее".
конечно подравнять чтобы потом кто заберет в конце выиграл. многие боксеры так тоже думают что дают туда сюда чтобы выложится в послдених. Ломаченко например. но бывает и по другому
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Но как же ты красиво порхал по периметру площадки, как этот человечек на заправочной станции развевается
+3
-2
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Ответ Чёрный тюльпан
А вот это уже днищенское поведение от Фуры. После боя адекватно себя вёл, понимая, что отлетел, но теперь обидку кинул.
он это после объявления почти сразу сказал...
+1
0
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Ответ Зеленский
Усик просто вынес эту тушу,который даже на спортсмена не похож.Тонкие конечности и что-то жирное посередине,как-будто ребёнок из пластилина и спичек смастерил
Верно Артем.
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