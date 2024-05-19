Тайсон Фьюри: «Я выиграл этот бой. Усик взял лишь несколько раундов, но судьи выбрали его страну»

Тайсон Фьюри не согласен с поражением в бою с Александром Усиком.

«Я верю, что выиграл этот бой. Согласен, что Усик выиграл несколько раундов, но я победил в большинстве.

Мы оба провели хороший бой. Но они встали на стороне его страны. Не заблуждайтесь, я выиграл этот бой. У нас есть пункт о реванше.

Я проиграл раздельным решением хорошему маленькому парню. Мы подеремся снова в октябре. Молодец, Александр», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Усик раздельным решением победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу. Это первое поражение в карьеру британца.

Реванш Фьюри – Усик запланирован на 12 октября. Бой гарантирован контрактом

Усик – первый тяжеловес в истории, объединивший все четыре пояса. Это 12-й случай абсолютного чемпионства во всех весах