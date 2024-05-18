«Бавария» заняла место ниже 2-го в Бундеслиге впервые с 2011 года
«Бавария» финишировала третьей в чемпионате Германии.
В последнем туре мюнхенцы проиграли «Хоффенхайму» (2:4) и уступили 2-ю строчку «Штутгарту», победившему «Боруссию» Менхенгладбах (4:0).
Последний раз «Бавария» занимала место ниже второго в сезоне-2010/11.
Тогда выше мюнхенцев финишировали «Боруссия» Дортмунд и нынешний чемпион «Байер».
Опять Кейн без трофея...
У них очень крутой и современный тренер, с начала сезона хвалю его работу. Хотя он ещё сходу дал результат. Спас Штутгарт от вылета весной. Первая игра была против Дортмунда, которая завершилась обидной для Боруссии 3-3.
Несколько месяцев назад хотел его увидеть летом в Дортмунде вместо Терзича. Но подписал новый контракт...
Как тут можно бороться с Баером и Штутгартом с трансферами +100 млн? Дать время)