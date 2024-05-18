«Бавария» заняла место ниже 2-го в Бундеслиге впервые с 2011 года

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Штутгарт бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

«Бавария» финишировала третьей в чемпионате Германии.

В последнем туре мюнхенцы проиграли «Хоффенхайму» (2:4) и уступили 2-ю строчку «Штутгарту», победившему «Боруссию» Менхенгладбах (4:0).

Последний раз «Бавария» занимала место ниже второго в сезоне-2010/11.

Тогда выше мюнхенцев финишировали «Боруссия» Дортмунд и нынешний чемпион «Байер».

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52 комментария
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Получается, Бавария не примет участия в Суперкубке Германии в начале следующего сезона.
Опять Кейн без трофея...
+115
-2
+113
Интересно, что в прошлом сезоне Штутгарт с 73 очками стал бы чемпионом
+104
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+103
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Интересно, что в прошлом сезоне Штутгарт с 73 очками стал бы чемпионом
Он и в этом стал бы, если бы не великолепный Байер.
У них очень крутой и современный тренер, с начала сезона хвалю его работу. Хотя он ещё сходу дал результат. Спас Штутгарт от вылета весной. Первая игра была против Дортмунда, которая завершилась обидной для Боруссии 3-3.
Несколько месяцев назад хотел его увидеть летом в Дортмунде вместо Терзича. Но подписал новый контракт...
+38
-3
+35
Не ну это однозначно оставлять Тухеля.

Как тут можно бороться с Баером и Штутгартом с трансферами +100 млн? Дать время)
+25
-2
+23
И тем самым Кейн ещё больше отдаляется от трофеев за клуб, ведь теперь Бавария точно не сыграет в Суперкубке Германии
+17
0
+17
Ответ S H A R K
Он и в этом стал бы, если бы не великолепный Байер. У них очень крутой и современный тренер, с начала сезона хвалю его работу. Хотя он ещё сходу дал результат. Спас Штутгарт от вылета весной. Первая игра была против Дортмунда, которая завершилась обидной для Боруссии 3-3. Несколько месяцев назад хотел его увидеть летом в Дортмунде вместо Терзича. Но подписал новый контракт...
Два тренера, которые в прошлом сезоне вытащили свои команды из нижней части таблицы, в этом году заняли первое и второе месяца. Это просто невероятно
+16
0
+16
Посмотрите на 3 гол Хоффа ,вполне берущийся удар. А Нойер просто поднимает обе руки!
+16
-4
+12
Ответ xion76
Посмотрите на 3 гол Хоффа ,вполне берущийся удар. А Нойер просто поднимает обе руки!
В него вселился Акинфеев.
+16
-5
+11
Ответ S H A R K
Он и в этом стал бы, если бы не великолепный Байер. У них очень крутой и современный тренер, с начала сезона хвалю его работу. Хотя он ещё сходу дал результат. Спас Штутгарт от вылета весной. Первая игра была против Дортмунда, которая завершилась обидной для Боруссии 3-3. Несколько месяцев назад хотел его увидеть летом в Дортмунде вместо Терзича. Но подписал новый контракт...
далеко не факт, у Баварии при минимальном отставании в концовке мотивации точно поболее было бы
+11
-2
+9
Сейчас Тен Хага наймут - третье место покажется успехом !
+7
0
+7
Тухель это просто недопонятый гений
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Интересно, что в прошлом сезоне Штутгарт с 73 очками стал бы чемпионом
Прошлый сезон в целом был одним из слабейших в современной истории Бундеслиги. Сдавшая Бавария, уже давно попрощавшийся с амбициями Дортмунд, еще не окрепший Байер, стагнирующий Лейпциг. Даже гонка бомбардиров, с отъездом Левандовски и Холланда, была весьма жалким зрелищем
+6
-2
+4
Такие изменения радует конечно,Ювентус, ПСЖ,Бавария. Очередь за Зенитом
+5
-1
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Наконец то этот бездарный сезон закончился
+4
0
+4
Если Тухель на следующий сезон останется в Баварии, то у Хаби Алонсо будет чудесная возможность второй раз подряд выиграть Бундеслигу с Байером.
+5
-1
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Ответ kaka10
Не ну это однозначно оставлять Тухеля. Как тут можно бороться с Баером и Штутгартом с трансферами +100 млн? Дать время)
дело не только в нем, Бавария к этому давно шла и бывало Боруссия просирала чемпионство сама
+5
-2
+3
Ответ Фёдор Кузнецов
И тем самым Кейн ещё больше отдаляется от трофеев за клуб, ведь теперь Бавария точно не сыграет в Суперкубке Германии
Кубок Ауди есть у них. Наверное пригласять слабые команды, чтобы выиграть
+4
-1
+3
А ведь хотели это ничтожество продлить еще на сезон. Цирк
+5
-2
+3
Спасибо Алонсо и Команде ,и немножко Харри)
+3
0
+3
Кто победит - выстроенная десятилеятими безупречной работы машина по сбору трофеев, или один босниец с одним бывшим враиарем?
+2
0
+2
Про Кейна шутки шутками, но блин??
+4
-2
+2
"Гулять так гулять, ну это серебро на фиг - бронза больше на золото похожа, если не присматриваться"))
+2
0
+2
Кейн везунчик: только приехал - и сразу бронзу выиграл.
+2
0
+2
Сезон имени Алонсо и Хёнесса
+1
0
+1
Дайте Тухелю поработать, он еще и не такие вершины покорит
+4
-3
+1
Ответ ShadyL
далеко не факт, у Баварии при минимальном отставании в концовке мотивации точно поболее было бы
А в прошлом сезоне тоже Байер мешал?
+1
0
+1
Кейн конечно "вовремя" пришел в Баварию
+2
-1
+1
Непростая намечается ночка у админов, нужно собрать все антирекорды баварии, коих они сегодня наштамповали целую кучу. Там ещё по пропущенным голам худший сезон за 30 лет.
+6
-5
+1
🤣🤣🤣
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Ответ ОттоДракула
В него вселился Акинфеев.
Тогда бы он ещё на жопу упал
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