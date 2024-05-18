«Бавария» заняла место ниже 2-го в Бундеслиге впервые с 2011 года

«Бавария» финишировала третьей в чемпионате Германии.

В последнем туре мюнхенцы проиграли «Хоффенхайму» (2:4) и уступили 2-ю строчку « », победившему «Боруссию» Менхенгладбах (4:0).

Последний раз « » занимала место ниже второго в сезоне-2010/11.

Тогда выше мюнхенцев финишировали « » Дортмунд и нынешний чемпион « ».