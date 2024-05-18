«Байер» – первый клуб в истории Бундеслиги, прошедший сезон без поражений

Леверкузенский «Байер» ни разу не проиграл за сезон в Бундеслиге.

Сегодня в заключительном туре Бундеслиги команда под руководством на своем поле победила « » (2:1).

Таким образом, впервые в истории чемпионата Германии клуб прошел весь сезон Бундеслиги без единого поражения: команда из Леверкузена одержала 28 побед и 6 раз сыграла вничью, забив 89 голов и пропустив 24.

Ранее « » стал чемпионом Германии впервые в истории клуба.

У леверкузенцев осталось две игры в сезоне – финал Лиги Европы против «Аталанты» и финал Кубка Германии с «Кайзерслаутерном».