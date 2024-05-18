«Байер» – первый клуб в истории Бундеслиги, прошедший сезон без поражений
Леверкузенский «Байер» ни разу не проиграл за сезон в Бундеслиге.
Сегодня в заключительном туре Бундеслиги команда под руководством Хаби Алонсо на своем поле победила «Аугсбург» (2:1).
Таким образом, впервые в истории чемпионата Германии клуб прошел весь сезон Бундеслиги без единого поражения: команда из Леверкузена одержала 28 побед и 6 раз сыграла вничью, забив 89 голов и пропустив 24.
Ранее «Байер» стал чемпионом Германии впервые в истории клуба.
У леверкузенцев осталось две игры в сезоне – финал Лиги Европы против «Аталанты» и финал Кубка Германии с «Кайзерслаутерном».
Из крупных чемпионатов в Европе осталось увидеть сезон без поражений только в Примере и РПЛ)
Neverlosеn ✅️
Ну и конечно желаю Байеру успешно завершить сезон треблом, как и Бавария тогда ))
Как фанат футбола я истинно рад за Леверкузенцев.
Пусть они победят в двух оставшихся финалах , они это заслужили благодаря блестящей работе Хаби Алонсо и его команды. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
А админ нашего паблика в вк уже 17 лет
/bayer_leverkusen
и болельщик с 23 летним стажем)
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