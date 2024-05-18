«Байер» – первый клуб в истории Бундеслиги, прошедший сезон без поражений

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Аугсбург рекорды Футбол

Леверкузенский «Байер» ни разу не проиграл за сезон в Бундеслиге.

Сегодня в заключительном туре Бундеслиги команда под руководством Хаби Алонсо на своем поле победила «Аугсбург» (2:1).

Таким образом, впервые в истории чемпионата Германии клуб прошел весь сезон Бундеслиги без единого поражения: команда из Леверкузена одержала 28 побед и 6 раз сыграла вничью, забив 89 голов и пропустив 24.

Ранее «Байер» стал чемпионом Германии впервые в истории клуба. 

У леверкузенцев осталось две игры в сезоне – финал Лиги Европы против «Аталанты» и финал Кубка Германии с «Кайзерслаутерном».

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80 комментариев
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Два финала до бессмертия! Вперед, Неверлузен!
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-5
+203
Ответ RikkiQuaresma
Два финала до бессмертия! Вперед, Неверлузен!
Они и так уже бессмертные, даже Бавария ни разу не закрывала чемпионат без поражений. Но да, эти два финала будут вишенкой на торте
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-4
+98
Ну это золотая салатница, не иначе))
+73
-4
+69
В 21 веке видели уже сезон без поражений в АПЛ, Серии А и вот теперь и в Бундеслиге.
Из крупных чемпионатов в Европе осталось увидеть сезон без поражений только в Примере и РПЛ)
+51
-7
+44
Ответ RikkiQuaresma
Два финала до бессмертия! Вперед, Неверлузен!
Neverkusen ❌️
Neverlosеn ✅️
+46
-5
+41
Алонсо конечно монстр! Такую игру построил команде. Сможет ли сохранить на следующий сезон. Очень интересно
+42
-2
+40
Ответ And Justice for All
В 21 веке видели уже сезон без поражений в АПЛ, Серии А и вот теперь и в Бундеслиге. Из крупных чемпионатов в Европе осталось увидеть сезон без поражений только в Примере и РПЛ)
В рпл не увидим, слишком сильная и конкуретная лига
+37
-3
+34
119 лет были Неверкузенами, а с приходом Алонсо и Кейна стали Неверлузенами за один сезон:)
+28
-2
+26
Футбол прекрасен в том числе и из-за таких чудес
+21
-1
+20
Ответ nosser
У Баварии будет бомбить до конца дней. Такой рекорд не превзойти, только повторить( что почти нереально) и все равно будешь только второй. Теперь будет аргумент против них в любой ситуации
Ну сезон без ничьих как вариант
+19
-1
+18
У Баварии будет бомбить до конца дней. Такой рекорд не превзойти, только повторить( что почти нереально) и все равно будешь только второй. Теперь будет аргумент против них в любой ситуации
+20
-2
+18
Ответ Николай Бойко
Они и так уже бессмертные, даже Бавария ни разу не закрывала чемпионат без поражений. Но да, эти два финала будут вишенкой на торте
Интересно, что Бавария дважды выигрывала Бундеслигу с 1 поражением и оба раза их единственное поражение в лиге было именно в матчах в Байером.
+16
0
+16
Осталось затащить оба финала - и Алонсо вместе со своей бандой себя обессмертит окончательно уже на начальном этапе тренерской карьеры.
+15
-1
+14
Заслуживают уникальную золотую салатницу.
+13
-2
+11
Ответ Tiffozi
Алонсо конечно монстр! Такую игру построил команде. Сможет ли сохранить на следующий сезон. Очень интересно
Игроки выдали сезон жизни, кого-то из них могут продать, поэтому откат в результатах неизбежен. Только непонятно, насколько он будет серьёзным. Вполне могут побороться за второе подряд чемпионство, но хватит ли глубины и качества состава для игры в ЛЧ?
+12
-1
+11
Конечно же поздравляю Байер с этим историческим достижением )) Но все же считаю, Баварские 29-4-1 и разницей + 80 в сезоне 2012-13 не менее выдающимся результатом. Кстати, единственное поражение тогда нанёс именно "Байер" ))
Ну и конечно желаю Байеру успешно завершить сезон треблом, как и Бавария тогда ))
+12
-2
+10
Просто невероятно, прекраснейшую работу проделал Хаби Алонсо.
+13
-4
+9
Ответ And Justice for All
В 21 веке видели уже сезон без поражений в АПЛ, Серии А и вот теперь и в Бундеслиге. Из крупных чемпионатов в Европе осталось увидеть сезон без поражений только в Примере и РПЛ)
Причем тут РПЛ вообще не понятно
+27
-21
+6
Поздравляю всех болельщиков Байера с "золотым" чемпионством !!!
Как фанат футбола я истинно рад за Леверкузенцев.
Пусть они победят в двух оставшихся финалах , они это заслужили благодаря блестящей работе Хаби Алонсо и его команды. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
+6
0
+6
Спасибо всем сердцам кто поддерживал нас в течении сезона: каждому подписчику, следящему за нами, авторам статей,подсвечивающих такой сезон и глорам, пишущим комменты ради плюсов=)
+7
-1
+6
Ответ Yaroslove
Конечно же поздравляю Байер с этим историческим достижением )) Но все же считаю, Баварские 29-4-1 и разницей + 80 в сезоне 2012-13 не менее выдающимся результатом. Кстати, единственное поражение тогда нанёс именно "Байер" )) Ну и конечно желаю Байеру успешно завершить сезон треблом, как и Бавария тогда ))
в отличие от Баварии у Байера тренер без опыта, принял клуб который находился в последних местах чемпионата и сделал их сразу чемпионами БЛ впервые в истории клуба и вывел в финалы КГ и ЛЕ без единого проигрыша с абсолютно средним составом ☝️
+5
0
+5
Ответ Андрей Соловьёв
Интересно, что Бавария дважды выигрывала Бундеслигу с 1 поражением и оба раза их единственное поражение в лиге было именно в матчах в Байером.
Байер специально тогда их обыграл :)
+4
0
+4
Ответ Тиджани Бабангида
Футбол прекрасен в том числе и из-за таких чудес
Это не чудо, а грамотная работа Алонсо и руководства Байера. Чудо было у Лестера.
+4
0
+4
Ответ Купидон в Подгузнике
Спасибо глор
Вовсе и не глор=)
А админ нашего паблика в вк уже 17 лет
/bayer_leverkusen

и болельщик с 23 летним стажем)

tribuna/blogs/footballeur/3219084.html
+3
0
+3
Сможет ли теперь Алонсо расплатиться хоть где-то в Леверкузене?
+3
0
+3
Браво, это уже навсегда
+3
0
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Вот так пишется история, господа!
+3
-1
+2
Просто: Браво! И аплодисменты!
+2
0
+2
Памятник Алонсо должен стоят у входа на стадион!
+3
-1
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Бавария могла спасти сезон, отдав Кейна зимой в бесплатную аренду Байеру.
+2
0
+2
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