Задоров и Подколзин получили по 10 минут штрафа за участие в стычке в конце 6-го матча с «Эдмонтоном». У обоих по 4 хита в игре

Теги драки Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Эвандер Кэйн Никита Задоров Василий Подколзин Винсент Деарне Хоккей

Никита Задоров и Василий Подколзин получили по 10 минут штрафа.

Игроки «Ванкувера» приняли участие в стычке в концовке шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:5, 3-3). 

Со стороны «Ойлерс» дисциплинарными штрафами были наказаны форварды Эвандер Кэйн и Винсент Деарне. 

Задоров (17:11, 0:30 – в меньшинстве, «минус 1») отметился в матче 4 силовыми приемами, сделал 1 блок и 1 перехват. 

Подколзин (9:16, «0») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, а также применил 4 силовых приема. 

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