Задоров и Подколзин получили по 10 минут штрафа за участие в стычке в конце 6-го матча с «Эдмонтоном». У обоих по 4 хита в игре

Никита Задоров и Василий Подколзин получили по 10 минут штрафа.

Игроки « » приняли участие в стычке в концовке шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (1:5, 3-3).

Со стороны «Ойлерс» дисциплинарными штрафами были наказаны форварды и Винсент Деарне.

(17:11, 0:30 – в меньшинстве, «минус 1») отметился в матче 4 силовыми приемами, сделал 1 блок и 1 перехват.

(9:16, «0») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, а также применил 4 силовых приема.