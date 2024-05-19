Задоров и Подколзин получили по 10 минут штрафа за участие в стычке в конце 6-го матча с «Эдмонтоном». У обоих по 4 хита в игре
Никита Задоров и Василий Подколзин получили по 10 минут штрафа.
Игроки «Ванкувера» приняли участие в стычке в концовке шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:5, 3-3).
Со стороны «Ойлерс» дисциплинарными штрафами были наказаны форварды Эвандер Кэйн и Винсент Деарне.
Задоров (17:11, 0:30 – в меньшинстве, «минус 1») отметился в матче 4 силовыми приемами, сделал 1 блок и 1 перехват.
Подколзин (9:16, «0») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, а также применил 4 силовых приема.