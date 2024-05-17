Ян Непомнящий: «Fan ID – мера абсолютно излишняя. И почему сидящие в ВИП-ложе могут выпивать, а остальные нет?»

Теги премьер-лига Россия Ян Непомнящий Fan ID Шахматы

Гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил, почему он против Fan ID.

«Солидарен с фанатами, которые с лета 2022-го бойкотируют матчи премьер-лиги. На мой взгляд, Fan ID – мера абсолютно излишняя. Вот в прошлом году я около месяца провел в Америке, участвовал в турнирах. Поскольку прилетел заранее, удалось вырваться на баскетбол и хоккей. А до этого в трансляциях матчей НБА и НХЛ обращал внимание, что люди на трибунах всегда кайфуют. Улыбаются, приплясывают... Секрет оказался прост.

Многие навеселе. Кто-то пивко берет, кто-то – слабоалкогольные коктейли. У нас же с введением Fan ID посещение футбольного матча превратилось чуть ли не в официальное мероприятие. С кучей ограничений. Вдобавок пиво под запретом.

Не понимаю, что мешает вернуть его на стадионы. Мне кажется, тут не о чем воевать. Для чего приходят на футбол? Отдохнуть, получить удовольствие. Если кому-то для этого нужна еще пара бокалов – какие проблемы? И почему сидящие в ВИП-ложе могут выпивать, а остальные нет? Что за дискриминация?» – сказал Непомнящий.

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32 комментария
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Ну и в чем он не прав?
Шах и мат,товарищи!
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Шахматист здорового человека (особенно на фоне Карякина)
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Ян Александрович все по фактам разложил
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Сидящие в ВИП-ложе могут не только выпивать, но даже и не иметь Fan ID. Тут кто-то верит, что Миллер при входе на стадион его показывает? Его довозят прямо до лифта в ВИП-ложу и также забирают, как и другие тела ВИПов...
+21
-1
+20
Ян абсолютно прав
+10
0
+10
потому что в россии в вип-ложе сидят люди, а на трибунах народ. и народ с этим согласен. так что не нужно нам этих ваших западных прав человека и т.д.
держать и не пущать. скрепы.
+9
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+7
Голос разума.
+5
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+5
Особенно смешно в КХЛ, где на ряде объектов выпить можно (в Ярославле), а где-то нельзя, лишь из-за регистрационных действий
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Ответ Glukinho
а зачем ещё попадать в вип-ложу, кроме обладания привилегиями, которые она даёт?
дает статус! некоторые не хотят пересекаться с простым людом. Для девочек - повод запилить сторис как она сидит в випке и может вас научить успешному успеху)
+4
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+4
Ответ Ветер
уверен, если поскрести непомнящего, можно найти иноагента.
если поскрести, то иноагента можно найти даже у ВВП
+3
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+3
Ответ Stantheman1997
Ну и в чем он не прав? Шах и мат,товарищи!
ну так он шахматист кто если не он шах и мат сделает
+4
-1
+3
уверен, если поскрести непомнящего, можно найти иноагента.
+3
0
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Что за бред? Купи вип и ходи в ложу. В остальном мире это как-то не так работает? А на трибуны ходят для атмосферы.
так в вип не покупаются билеты, там "уважаемые" курицы со связями заседают, они билеты просто так получают
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Что за бред? Купи вип и ходи в ложу. В остальном мире это как-то не так работает? А на трибуны ходят для атмосферы.
как купить вип чтобы на соседнем кресле миллер сидел?
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Немедленно вспомнилась вододуля под котлету в подтрибунке старого Динамо. Эх, были времена.
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инагент как есть
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И о ВИП ложах. А Федун с Заремой оформили Фан АйДи. А Миллер оформил Фан АйДи?
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ну, прямые параллели сложно проводить - там народ с оружием, всё-таки. Поэтому приходится всем улыбаться)))
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Fan ID вообще какая-то бесполезная штука, вроде хотели сделать стадион без матов, маты как были так и остались, по крайней мере в регионах на матчах спокойно выкрикивают всякию нецензурщину гораздо хлеще ультрас
С алкоголем ещё больший анекдот, на стадионах пить нельзя, это вредит здоровью, но бахнуть фунфырь в очереди перед фанайдишным турникетом можно, и никто тебя останавливать не будет
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Нашему полку прибыло))
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В каких же разных местах с Карякиным они обучались.
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Ответ Senator_rz
Ян Александрович все по фактам разложил
да, тёзка фигни не сквжет
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Неравенство в обществе, оно такое, но для россиян это не проблема, они так приучены
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Зачем тебе Миллер на соседнем кресле? Ты написал, что на трибунах народ, а в вип уже не народ якобы. Теперь Миллера тебе подавай уже. Определись.
я и определился. народ в вип не попадет никак. иначе это не вип
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Ответ Адепт Суперлиги
так в вип не покупаются билеты, там "уважаемые" курицы со связями заседают, они билеты просто так получают
Почему не купить? Находишь на сайте арены свободный скайбокс и оплачиваешь. Также можно абонемент купить.
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Ответ kost68
я и определился. народ в вип не попадет никак. иначе это не вип
Значит нужно изучить ,что такое вообще вип-ложа.
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