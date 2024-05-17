Путин о сотрудничестве России и Китая в спорте: «Оно является очень важным. Взаимодействие только повышает наши возможности»

Теги Владимир Путин Политика Си Цзиньпин Легкая атлетика

Владимир Путин высказался о важности сотрудничества с Китаем в области спорта.

«Что касается сотрудничества по взаимодействию в спортивной области, то оно является очень важным, на мой взгляд, и вообще между странами, и между Россией и Китаем в частности... И наше взаимодействие здесь только повышает наши возможности, причем это важно и в спорте высоких достижений, это важно и на уровне физической культуры и массового спорта.

Мы гордимся тем, что проводили на высочайшем уровне самые крупные международные соревнования, и Китай это делает, причем это делает с блеском, очень хорошо», – сказал Путин в ходе общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

«Мы с председателям Си Цзиньпином часто об этом (о спорте) говорим. Вчера, кстати, говорили. Сидели за рабочим ужином, в очень небольшом формате, буквально по четыре-пять человек с каждой из сторон, и тоже говорили о спорте. Причем посвятили этому достаточно немало времени», – добавил президент РФ.

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15 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Как в спорте пока непонятно, а в сфере товарообмена Китай согласился покупать у России топинамбур и субпродукты.
Не зря столько министров свозили к товарищу Си.
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Без воды на пять абзацев, как мы вообще взаимодействуем с Китаем в спорте? Слуцкого на Куньлунь поменяли, вот и усё взаимодействие?
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Ответ Ебздрогыч
Поездки русских князей в Орду за ярлыком — поездки в XIII—XV веках русских князей в Каракорум ко двору хана Монгольской империи и в Сарай ко двору хана Улуса Джучи (Золотой Орды). Поездки были вызваны вассальной зависимостью русских князей от хана Улуса Джучи. Немного что изменилось за последние века...
20–22 марта 2023 года Си Цзиньпин, генеральный секретарь Коммунистической партии Китая и Председатель Китайской Народной Республики, посетил Россию на своей первой международной встрече после его переизбрания президентом на Всекитайском собрании народных представителей. тоже, видимо, за ярлыком приехал после переизбрания.
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Комментарий удален пользователем
Долгого и плодотворного сотрудничества двум триметазидиновым державам))
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Золотой значок ГТО значит получил?😏
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А какой итог долгих разговоров о спорте с китайскими коллегами ?
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Ключевое слово - "проводили". Сейчас тоже проводят крупные соревнования (Спартакиаду там), но их международный статус, конечно, сомнительный.
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Ответ Семён Старовский
20–22 марта 2023 года Си Цзиньпин, генеральный секретарь Коммунистической партии Китая и Председатель Китайской Народной Республики, посетил Россию на своей первой международной встрече после его переизбрания президентом на Всекитайском собрании народных представителей. тоже, видимо, за ярлыком приехал после переизбрания.
ЭТА ДРУГОЕ
Че юго ты сразу с козырей то заходишь? Нейросеть пытается плюсы собрать, а ты факты какие-то используешь
Не надо так
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А какой итог долгих разговоров о спорте с китайскими коллегами ?
Итог такой, что российских спортсменов опять не пустят на китайские международные соревнования.
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