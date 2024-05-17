Путин о сотрудничестве России и Китая в спорте: «Оно является очень важным. Взаимодействие только повышает наши возможности»

Владимир Путин высказался о важности сотрудничества с Китаем в области спорта.

«Что касается сотрудничества по взаимодействию в спортивной области, то оно является очень важным, на мой взгляд, и вообще между странами, и между Россией и Китаем в частности... И наше взаимодействие здесь только повышает наши возможности, причем это важно и в спорте высоких достижений, это важно и на уровне физической культуры и массового спорта.

Мы гордимся тем, что проводили на высочайшем уровне самые крупные международные соревнования, и Китай это делает, причем это делает с блеском, очень хорошо», – сказал Путин в ходе общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

«Мы с председателям Си Цзиньпином часто об этом (о спорте) говорим. Вчера, кстати, говорили. Сидели за рабочим ужином, в очень небольшом формате, буквально по четыре-пять человек с каждой из сторон, и тоже говорили о спорте. Причем посвятили этому достаточно немало времени», – добавил президент РФ.