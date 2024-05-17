ЧМ по хоккею 2024. Казахстан против Германии, Чехия сыграет с Данией, США – с Польшей

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В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Казахстана сыграет с Германией, Чехия – с Австрией, США будут противостоять Польше. 

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2024

Группа А

Великобритания – Дания
Дата проведения
17 мая, 17.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

 

Чехия – Австрия
Дата проведения
17 мая, 21.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

Группа B

Германия – Казахстан
Дата проведения
17 мая, 17.20, «ČEZ Арена»
Онлайн матча Видео

 

Польша – США
Дата проведения
17 мая, 21.20, «ČEZ Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2024

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024

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1 комментарий
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Казахстан конечно алга, но против такой Германии шансов конечно мало
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