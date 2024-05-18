Бобровский отразил 22 из 23 бросков «Бостона» в 6-м матче серии и стал 2-й звездой. У него 8 побед в 11 играх в этом плей-офф

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский отразил 22 из 23 бросков «Бостона» в 6-м матче серии.

Вратарь «Флориды» был признан второй звездой шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Брюинс» (2:1, 4-2). 

В текущем плей-офф у россиянина 8 побед в 11 матчах при 90,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,37. 

В пяти подряд матчах в серии с «Бостоном» (со второго по шестой) Бобровский пропускал не более 2 шайб.

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7 комментариев
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Очень спокойно отыграл, ключевые броски брал, даже шансов усомнится в победе не было у него. Я с 1994 года болею за НЮР, но очень хочется победы Бобу. Давайте два Кубка Стенли вручать, и оба на Востоке
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+14
Пока Серега очень ровно идет, практически без косяков. С Рейнджерс что-то предсказать сложно, но думается там такой вязкой игры как с Мишками не будет, бросать наверняка они будут побольше, а значит и работы прибавится, тем интереснее.
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Дай то Бог, чтоб без спадов! А там глядишь и на MVP замахнуться можно будет!
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это чемпионский поход Бобра. Просто аидно уже, что все сходится.
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Так держать 💪💪💪
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Ответ Regilon82
Очень спокойно отыграл, ключевые броски брал, даже шансов усомнится в победе не было у него. Я с 1994 года болею за НЮР, но очень хочется победы Бобу. Давайте два Кубка Стенли вручать, и оба на Востоке
надо официальное обращение написать, пусть рассмотрят идею, вдруг сработает?😂
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Ответ Regilon82
Очень спокойно отыграл, ключевые броски брал, даже шансов усомнится в победе не было у него. Я с 1994 года болею за НЮР, но очень хочется победы Бобу. Давайте два Кубка Стенли вручать, и оба на Востоке
32 - и можно вообще не играть, зачем эта канитель )
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