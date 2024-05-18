Бобровский отразил 22 из 23 бросков «Бостона» в 6-м матче серии и стал 2-й звездой. У него 8 побед в 11 играх в этом плей-офф

Сергей Бобровский отразил 22 из 23 бросков «Бостона» в 6-м матче серии.

Вратарь «Флориды» был признан второй звездой шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Брюинс» (2:1, 4-2).

В текущем плей-офф у россиянина 8 побед в 11 матчах при 90,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,37.

В пяти подряд матчах в серии с « » (со второго по шестой) пропускал не более 2 шайб.