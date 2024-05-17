ФИФА тестирует новые правила ВАР – тренеры смогут дважды за игру запросить просмотр. Если решение судьи изменится, запрос не сгорает

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Джанни Инфантино рассказал о нововведениях в ВАР.

ФИФА начала тестировать новые правила, по которым у тренеров будет две возможности обратиться к ВАР по ходу матча. В случае, если после просмотра арбитр изменит свое решение, запрос не сгорает.

«Мы намерены развивать и улучшать систему ВАР. 65 федераций уже внедрили ВАР. Создана более простая технология с меньшим количеством камер, не требующая официальных лиц матча, что делает ее более доступной для всех.

Система уже проходит испытания. Тренеры могут дважды запросить помощь ВАР. Игроки могут попросить тренера сделать запрос. Если первоначальное решение будет изменено, то запрос не сгорит и у тренера сохранятся два просмотра», – сказал президент ФИФА.

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81 комментарий
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Матчи Барселоны по 130 минут будут длиться
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+61
Ответ Алексей Игоревич
Матчи Барселоны по 130 минут будут длиться
То есть запросы Барселоны не будут сгорать? А не сгорают они только тогда, когда запрос правильный. Вы точно это хотели сказать?))))
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+38
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
На ВАРе и так сидит бригада, они должны все и так смотреть и в случае чего вмешиваться.
Слепые там сидят. Последний матч МЮ. Гордону сзади в ахилл влетает Амрабат, а эти идиоты рассматривают дотянулся ли первым до мяча Каземиро и всё.
+22
-1
+21
Объективно это должно помочь и минимализировать фактор судейских ошибок, или предвзятости. В общем - будем посмотреть. Главное чтобы просмотром не злоупотребляли, и использовали опцию реально в нужных случаях.
+25
-6
+19
Дозрели. Везде, где есть ВАР (в хоккее, в баскете, во всех американских лигах, в теннисе, когда не было автомата, волейболе и т.д.) тренеры/игроки имеют право на запрос.
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+16
Всё это конечно здорово, но лучше бы начали наказывать за симуляции, затяжку времени и т.д.
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Ответ Black Phoenix
Объективно это должно помочь и минимализировать фактор судейских ошибок, или предвзятости. В общем - будем посмотреть. Главное чтобы просмотром не злоупотребляли, и использовали опцию реально в нужных случаях.
Но в других видах спорта, есть "наказание" за просмотр, если результат не изменился. Ну кроме тенниса. Это помогает отсеить ненужные просмотры.

А какое наказание сделать в футболе? Уменьшать количество слотов для замен, если просмотр взят просто так и решение не изменилось?

Команда которая выигрывает, в концовке может брать просмотр по поводу всего чего угодно, чтобы сбить темп атакующей команды. Например.
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В НХЛ есть интересное уточнение к просмотрам по инициативе тренеров: если просмотр подтверждает изначально принятое судьей решение, то запросившая просмотр команда получает двухминутное удаление. Было бы неплохо и в футболе наказывать команды, которые злоупотребляют правом просмотра и наказывать их хотя бы угловым или свободным ударом.
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а какой смысл? английские клоуны, даже когда вар смотрят не назначают очевидные пенальти
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Ответ unreality
Всё это конечно здорово, но лучше бы начали наказывать за симуляции, затяжку времени и т.д.
Барселона тогда вообще вылетит в третью лигу
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Ответ Dr. Heisenberg
Дозрели. Везде, где есть ВАР (в хоккее, в баскете, во всех американских лигах, в теннисе, когда не было автомата, волейболе и т.д.) тренеры/игроки имеют право на запрос.
Хоккей, баскетбол играются по другому. Там постояно остановки/смены и т.д. В футболе же очень важен темп, который такой манипуляцией будут сбивать
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На ВАРе и так сидит бригада, они должны все и так смотреть и в случае чего вмешиваться.
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Ответ Игореха Веселов
Неплохая попытка, Чави и Ко должны быть очень довольны)
Чави будет жаловаться что у него всего две попытки
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Ответ EmilKB24
Но в других видах спорта, есть "наказание" за просмотр, если результат не изменился. Ну кроме тенниса. Это помогает отсеить ненужные просмотры. А какое наказание сделать в футболе? Уменьшать количество слотов для замен, если просмотр взят просто так и решение не изменилось? Команда которая выигрывает, в концовке может брать просмотр по поводу всего чего угодно, чтобы сбить темп атакующей команды. Например.
Так не получится. 1. Вар просматривают не по каждому поводу, 2. У тренера всего две попытки, если они не обоснованы
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Ну вот нормальное новвоведение, а не глупые новости о том что ВАР хотят отменить. Для меня это новость была сродни если бы человечество отменилось машины в пользу велосипедов.
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Ответ Black Phoenix
Объективно это должно помочь и минимализировать фактор судейских ошибок, или предвзятости. В общем - будем посмотреть. Главное чтобы просмотром не злоупотребляли, и использовали опцию реально в нужных случаях.
А это проблема злоупотребившего. Истратил обе попытки на якобы непоказанные ЖК в центре поля - молодец, дальше сиди тихо.
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Ответ Зизуха
такое ощущение за последние годы, что кто-то намеренно уничтожает футбол
Почему то хоккей с волейболом от этого не уничтожился
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Ответ Don_Krebs
В НХЛ есть интересное уточнение к просмотрам по инициативе тренеров: если просмотр подтверждает изначально принятое судьей решение, то запросившая просмотр команда получает двухминутное удаление. Было бы неплохо и в футболе наказывать команды, которые злоупотребляют правом просмотра и наказывать их хотя бы угловым или свободным ударом.
Вот хотел тоже самое отметить. Просто 2 права на запрос приведут к тому, что каждый гол будет просматриваться. Нужно какое-то "наказание" чтобы избежать дежурных запросов. Может, жёлтая карточка капитану, если подтвердилось первоначальное решение, или хотя бы минус одна замена.
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Ответ Dr. Heisenberg
Дозрели. Везде, где есть ВАР (в хоккее, в баскете, во всех американских лигах, в теннисе, когда не было автомата, волейболе и т.д.) тренеры/игроки имеют право на запрос.
Почему-то футбол в этом плане очень скептичная игра на самом деле. Даже сейчас не многие доверяют вар хотя это очень глупо.
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Ответ AsGardiel
Так не получится. 1. Вар просматривают не по каждому поводу, 2. У тренера всего две попытки, если они не обоснованы
И почему в других видах спорта получается, а в футболе не получится? Затребовал просмотр необоснованный? Затянул игру. Тогда вместо 3 слотов на замены, у тебя их 2. Компенсация за затягивание времени.

Все логично.
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Твой ход, АПЛ.
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Ответ EmilKB24
Но в других видах спорта, есть "наказание" за просмотр, если результат не изменился. Ну кроме тенниса. Это помогает отсеить ненужные просмотры. А какое наказание сделать в футболе? Уменьшать количество слотов для замен, если просмотр взят просто так и решение не изменилось? Команда которая выигрывает, в концовке может брать просмотр по поводу всего чего угодно, чтобы сбить темп атакующей команды. Например.
Как вариант - уменьшение количества запросов на просмотр VAR - в следующем матче
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Ответ Егор Егор
То есть запросы Барселоны не будут сгорать? А не сгорают они только тогда, когда запрос правильный. Вы точно это хотели сказать?))))
Он всё правильно сказал, запросы будут правильными. В каждом матче куча судейских ляпов.
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Ответ Алексей Игоревич
Матчи Барселоны по 130 минут будут длиться
Два просмотра VAR - это немного, минуты 3-4. А если матчи будут сильно растягиваться, то это означает, что судьи многократно ошибались, что все же маловероятно.
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Повтор должен открыто транслироваться, переговоры судей тоже
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Я считаю, давно пора. Во время матчей нередко возникают такие ситуации, когда судья ошибается в ключевом эпизоде, но ошибка «неявная», а значит VAR не вмешается. Вот в этих случаях и потребуется брать «попытки».

На возражения о том, что «VAR сбивает ритм игры», я отвечу, что никто и ничто так не сбивает ритм игры, как современные тактики, когда быстрые атаки приносятся в жертву позиционной игре и всяким «атакующим автобусам». И смотреть на это сил уже нет.

А вот когда судья идёт к монитору – это драма, это интересно. Особенно когда результат непредсказуем, а он и будет непредсказуем в тех случаях, когда тренеры будут брать «попытки».

Единственное, я бы начал не с двух «попыток», а с одной. Ошибся – всё, до свидания! И тогда уж точно мало кто будет использовать VAR для затяжки времени.
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Да не....рано ещё, пару чашек Вардриду ещё подарите 🤡🤡🤡
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Это ж затягивать время будут еще больше в концовках
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Можно за непрдтвердившийся запрос тренеру запрашиваему повтор - подзатыльник от тренера другой команды!
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Ответ Александр Калашников
Хоккей, баскетбол играются по другому. Там постояно остановки/смены и т.д. В футболе же очень важен темп, который такой манипуляцией будут сбивать
Да в футболе, как и во всех спортивных играх темп отрезками. Нет какого-то темпа матча на 90 минут.
Это уже задача для тренера визионера, как настраивать команду на 5 минутные перерывы. Кто это будет правильно делать, у того и темп падать не будет, и побеждать будут чаще
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