ФИФА тестирует новые правила ВАР – тренеры смогут дважды за игру запросить просмотр. Если решение судьи изменится, запрос не сгорает

Джанни Инфантино рассказал о нововведениях в ВАР.

начала тестировать новые правила, по которым у тренеров будет две возможности обратиться к ВАР по ходу матча. В случае, если после просмотра арбитр изменит свое решение, запрос не сгорает.

«Мы намерены развивать и улучшать систему ВАР. 65 федераций уже внедрили ВАР. Создана более простая технология с меньшим количеством камер, не требующая официальных лиц матча, что делает ее более доступной для всех.

Система уже проходит испытания. Тренеры могут дважды запросить помощь ВАР. Игроки могут попросить тренера сделать запрос. Если первоначальное решение будет изменено, то запрос не сгорит и у тренера сохранятся два просмотра», – сказал президент ФИФА.