ФИФА тестирует новые правила ВАР – тренеры смогут дважды за игру запросить просмотр. Если решение судьи изменится, запрос не сгорает
Джанни Инфантино рассказал о нововведениях в ВАР.
ФИФА начала тестировать новые правила, по которым у тренеров будет две возможности обратиться к ВАР по ходу матча. В случае, если после просмотра арбитр изменит свое решение, запрос не сгорает.
«Мы намерены развивать и улучшать систему ВАР. 65 федераций уже внедрили ВАР. Создана более простая технология с меньшим количеством камер, не требующая официальных лиц матча, что делает ее более доступной для всех.
Система уже проходит испытания. Тренеры могут дважды запросить помощь ВАР. Игроки могут попросить тренера сделать запрос. Если первоначальное решение будет изменено, то запрос не сгорит и у тренера сохранятся два просмотра», – сказал президент ФИФА.
А какое наказание сделать в футболе? Уменьшать количество слотов для замен, если просмотр взят просто так и решение не изменилось?
Команда которая выигрывает, в концовке может брать просмотр по поводу всего чего угодно, чтобы сбить темп атакующей команды. Например.
Все логично.
На возражения о том, что «VAR сбивает ритм игры», я отвечу, что никто и ничто так не сбивает ритм игры, как современные тактики, когда быстрые атаки приносятся в жертву позиционной игре и всяким «атакующим автобусам». И смотреть на это сил уже нет.
А вот когда судья идёт к монитору – это драма, это интересно. Особенно когда результат непредсказуем, а он и будет непредсказуем в тех случаях, когда тренеры будут брать «попытки».
Единственное, я бы начал не с двух «попыток», а с одной. Ошибся – всё, до свидания! И тогда уж точно мало кто будет использовать VAR для затяжки времени.
Это уже задача для тренера визионера, как настраивать команду на 5 минутные перерывы. Кто это будет правильно делать, у того и темп падать не будет, и побеждать будут чаще