«Даллас» вышел в финал Запада во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз за 5 лет

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«Даллас» вышел в финал Запада во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз за 5 лет.

«Старс» прошли «Колорадо» во втором раунде плей-офф (4-2, 2:1 2ОТ в шестом матче). 

Техасцы вышли в финал Западной конференции во втором сезоне подряд и в 3-й раз за последние 5 лет.

В 2020 году «Даллас» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» (2-4), а в прошлом году проиграл «Вегасу» (2-4) в финале конференции. 

В этом году соперником «Старс» по финалу Запада будет победитель серии «Ванкувер» – «Эдмонтон» (3-2 после 5 матчей). 

25 комментариев
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Даллас с победой! Максимально справедливый результат. Даллас все таки дожал Колорадо. Даже с отмененным голом Марчмента (хотя и там Дюшейн не мешал вратарю), Даллас собрался и забил ещё один. Ну, как говорится, "жизнь - лучший драмматург" - Дюшейн поставил точку. Забил бывшей команде.
Все справедливо. Думаю от Запада в финале КС будет Даллас. Ну не верю я ни в Ванкувер, ни в Эдмонтон.
+23
-3
+20
Был у Колорадо один человечек. Бомбардир. После первого раунда даже конь горизонте маячил.
А потом он нашёл закладку.
И не стало Колорадо
+19
-2
+17
Надо брать кубок, состав очень сбалансированный
+11
-1
+10
Сильно. Надо в финал КС заходить!
+10
-1
+9
Заслуженно. В 1ОТ отменили чистый гол Далласа
+7
0
+7
Даллас с заслуженной победой! Но вот сколько в сторону Георгиева прилетало, а сегодня он по сути единственная причина, что Лавины столько продержались. Ну еще судьи в овере, конечно, но это не к нему вопрос. Держал и давал шансы, но Колорадских просто не хватило. Дадонов красавец, и шикарная передача, и несколько отличных моментов, и шайбы на себя ловил, молодец. Вообще, Даллас очень мощно выглядит, думается, что Куверу, что Нефти они не по зубам.
+8
-1
+7
Павелски малорик, 0 очков в первом раунде, и 4 очка во втором, плюс пас на серию как отдал, работа на пятаке, мастерство не пропьешь
+3
0
+3
Прошли двух монстров подряд, Вегас и Колорадо. Нужно еще прибавить. И выиграть КС! Буду рад за Дадонова, Павелски. Прошло 25лет с КС 1999.Надеюсь Звезды опять сойдутся)
+4
-1
+3
Запад конечно ближайшие лет 5 будет полнейшей мясорубкой. Даллас, Колорадо, Эдмонтон ещё точно долгое время будут контендерами, Ванкувер, скорее всего, тоже, Вегас пару лет как минимум тоже ещё должен будет пошуметь, а скоро ещё и Чикаго с Бедардом, Анахайм, Миннесота (если Капризов не свалит) начнут становиться грозными силами. Ох не завидую я Макдэвиду, ему путь к КС походу ещё тяжелее, чем Ови предстоит
+4
-1
+3
Ответ Sergey Skvortsov
Только я думаю, что был бы Ничушкин, Лавины прошли бы Звезд ? Подвел команду Валера ((
Уработали бы и с Ничушкиным. Наркомана переоцениваешь)
+6
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Ответ Костя Кот
Такими темпами Даллас и чашку забрать может.
такими темпами (доиграть до 2 овертаймов, не найдя сил победить в основное время) - их снесут другие финалисты. флорида или рейнджеры, например
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Ответ Рейтинг
Был у Колорадо один человечек. Бомбардир. После первого раунда даже конь горизонте маячил. А потом он нашёл закладку. И не стало Колорадо
Вэл не только бомбардир был, но и игрок меньшинства. Вообще, он там почти идеальный был игрок. В защите может, в атаке может. В большинстве может, в меньшинстве может. Вэл и в 3-м матче мог забивать играя во второй звене, но не повезло. Короче говоря, Колорадо много потеряло
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Ураааа Старс с победой…там и Даллас Маверикс в НБА сегодня ночью оформят путевку в финал конфы
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Из такого мясного дивизиона вылезли, это конечно круто, но обязательно скажется в дальнейшем. Но скорее всего это будущий финалист от запада,если Ваньки не поймают жесткий кураж😬
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Георгиев упирался как мог. Но итог по делу.
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и кто-то мне утверждал что у жуков состав опытнее
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По составу и игре — самая сильная команда на западе.
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Не стареют душой ветераны. Эпично будет, если они чашку возьмут, особенно во главе с Бенном. Его Даллас на драфте выбрал, потому что другие мимо его проходили. Насколько помню, из-за катания его не высоко оценивали
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Большой сенсацией будет, если в полуфинал выйдут все 4 победителя дивизионов! 3 уже в полуфинале! Такого не было на моей памяти никогда! И вылетят все команды без россиян, остался пока Эдмонтон. Болеем за наших! И завтра болеем за Ванкувер!!!!
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Ответ Максим Седов
Даллас с победой! Максимально справедливый результат. Даллас все таки дожал Колорадо. Даже с отмененным голом Марчмента (хотя и там Дюшейн не мешал вратарю), Даллас собрался и забил ещё один. Ну, как говорится, "жизнь - лучший драмматург" - Дюшейн поставил точку. Забил бывшей команде. Все справедливо. Думаю от Запада в финале КС будет Даллас. Ну не верю я ни в Ванкувер, ни в Эдмонтон.
Почему не верите? Ванкувер вполне себе может проходить Даллас
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Ответ Максим Седов
Даллас с победой! Максимально справедливый результат. Даллас все таки дожал Колорадо. Даже с отмененным голом Марчмента (хотя и там Дюшейн не мешал вратарю), Даллас собрался и забил ещё один. Ну, как говорится, "жизнь - лучший драмматург" - Дюшейн поставил точку. Забил бывшей команде. Все справедливо. Думаю от Запада в финале КС будет Даллас. Ну не верю я ни в Ванкувер, ни в Эдмонтон.
Такими темпами Даллас и чашку забрать может.
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Ответ Костя Кот
Такими темпами Даллас и чашку забрать может.
Восток посильнее выглядит в данный момент, ну а как будет, посмотрим
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Ответ Великий Кукурузо
Из такого мясного дивизиона вылезли, это конечно круто, но обязательно скажется в дальнейшем. Но скорее всего это будущий финалист от запада,если Ваньки не поймают жесткий кураж😬
Эдмонтон уже всё, списал со счёта? Так то ещё одна игра есть, может и ещё одна будет..😬
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