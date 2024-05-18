«Даллас» вышел в финал Запада во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз за 5 лет
«Даллас» вышел в финал Запада во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз за 5 лет.
«Старс» прошли «Колорадо» во втором раунде плей-офф (4-2, 2:1 2ОТ в шестом матче).
Техасцы вышли в финал Западной конференции во втором сезоне подряд и в 3-й раз за последние 5 лет.
В 2020 году «Даллас» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» (2-4), а в прошлом году проиграл «Вегасу» (2-4) в финале конференции.
В этом году соперником «Старс» по финалу Запада будет победитель серии «Ванкувер» – «Эдмонтон» (3-2 после 5 матчей).
Все справедливо. Думаю от Запада в финале КС будет Даллас. Ну не верю я ни в Ванкувер, ни в Эдмонтон.
А потом он нашёл закладку.
И не стало Колорадо