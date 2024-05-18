«Флорида» вышла в финал Востока во 2-м сезоне подряд и сыграет с «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Бостон Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Билл Зито Хоккей

«Флорида» вышла в финал Востока во 2-м сезоне подряд и сыграет с «Рейнджерс».

«Пантерс» выиграли серию второго раунда Кубка Стэнли у «Бостона» (4-2, 2:1 в шестом матче). 

Южане вышли в финал Восточной конференции в 3-й раз в своей истории (ранее – 1996 и 2023 годы) и во 2-м сезоне подряд. 

В прошлом году команда под руководством Пола Мориса обыграла на этой стадии «Каролину» (4-0) и вышла в финал Кубка Стэнли, где уступила «Вегасу» (1-4). 

В этом году соперником «Флориды» по финалу Востока будут «Рейнджерс», выбившие во втором раунде «Каролину» (4-2). 

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Заслуженно. Серёга молодчина. Теперь ждём интригующую битву двух российских киперов.
+3
0
+3
Превозмогли. Самих себя, в первую очередь
+3
0
+3
Наша киперы лучшие! Один уже по любому будет в финале!!
+2
0
+2
Вот и встретились два кореша по Коламбусу
+1
0
+1
Дмитрий Куликов после всех своих мытарств все таки вернулся в команду которая его драфтовала в 1 раунде
И выходит с ней в финал конференции
+1
-1
0
Победа имени Свеймена. Отличие великого голкипера от просто добротного в постоянной концентрации и веры свои силы. Я обратил внимание, что Свеймен после каждого хорошего сейва путешествовал от ворот к бортам, видимо успокаивая себя. Ошибка была делом времени
0
0
0
Отлично, будет за кого поболеть в финалах. Но прошли сегодня прям на тоненького, в первой половине многовато косяков делали в обороне, запросто могли и отхватить. Свэймана немного жалко, конечно, обидная шайба при очень классной игре от него. Но Бостон заслужено на выход, и по игре, и за ту истерику во втором матче.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий