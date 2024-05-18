«Флорида» вышла в финал Востока во 2-м сезоне подряд и сыграет с «Рейнджерс».

«Пантерс» выиграли серию второго раунда Кубка Стэнли у « » (4-2, 2:1 в шестом матче).

Южане вышли в финал Восточной конференции в 3-й раз в своей истории (ранее – 1996 и 2023 годы) и во 2-м сезоне подряд.

В прошлом году команда под руководством обыграла на этой стадии «Каролину» (4-0) и вышла в финал Кубка Стэнли, где уступила «Вегасу» (1-4).

В этом году соперником «Флориды» по финалу Востока будут «Рейнджерс», выбившие во втором раунде «Каролину» (4-2).