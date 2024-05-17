Глава WADA: «90% американских атлетов не находятся под действием антидопингового кодекса, а 31% из тех, что находятся, не проходили тестирование»
90% атлетов США не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса.
Об этом рассказал президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.
Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт обвинил WADA в сокрытии положительных проб китайских пловцов.
«Сейчас нас атакуют из США, и я хочу заметить что 90% американских атлетов не находятся под действием антидопингового кодекса, а 31% из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование. Но я считаю, что американские атлеты, так же, как и атлеты из любой другой страны, заслуживают одной и той же справедливой антидопинговой системы.
Во-первых, в соответствии со всеми фактами это не кейс допинга. Во-вторых, Китай не пытался скрыть эту историю. Несмотря на это, ряд экспертов и медиа обвиняют WADA в фаворитизме к Китаю – несмотря на отсутствие каких-либо доводов. Сегодня меня атакуют американские СМИ. Наверное, это свидетельствует о том, что мы по-настоящему независимая организация», – сказал Банька.
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Кто же атлетов без тестирования регулярно допускает до соревнований ?
Но как получается, что 31% из тех, кого должны были тестировать - не тестировались???
И где ЮСАДА? Почему она не наказана?
Хотя, о чем это я... "Этодругое"