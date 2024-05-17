Глава WADA: «90% американских атлетов не находятся под действием антидопингового кодекса, а 31% из тех, что находятся, не проходили тестирование»

Теги плавание допинг сборная Китая USADA WADA сборная Китая жен Витольд Банька Водные виды

90% атлетов США не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса.

Об этом рассказал президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт обвинил WADA в сокрытии положительных проб китайских пловцов.

«Сейчас нас атакуют из США, и я хочу заметить что 90% американских атлетов не находятся под действием антидопингового кодекса, а 31% из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование. Но я считаю, что американские атлеты, так же, как и атлеты из любой другой страны, заслуживают одной и той же справедливой антидопинговой системы.

Во-первых, в соответствии со всеми фактами это не кейс допинга. Во-вторых, Китай не пытался скрыть эту историю. Несмотря на это, ряд экспертов и медиа обвиняют WADA в фаворитизме к Китаю – несмотря на отсутствие каких-либо доводов. Сегодня меня атакуют американские СМИ. Наверное, это свидетельствует о том, что мы по-настоящему независимая организация», – сказал Банька.

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36 комментариев
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А почему они допускаются на соревнования с теми кто находятся под контролем ВАДА?
+24
-3
+21
европейцы молча сожрут и ещё добавки попросят
+10
-1
+9
Жабагадюкинг международного уровня!
+9
-3
+6
Какие интересные новости:)
Кто же атлетов без тестирования регулярно допускает до соревнований ?
+6
0
+6
А кто их тогда допустил?Наверное Баньке копец пришёл.Снимут.Не тех решил наехать.
+7
-1
+6
Ответ Ссс Ввв
А почему они допускаются на соревнования с теми кто находятся под контролем ВАДА?
Фильм "Астерикс и Обеликс на олимпийских играх" прекрасно с юмором показывает всю эту антидопинговую вакханалию))
+6
0
+6
Но! Это ведь другое, надо понимать. Добавил глава ВАДА
+7
-2
+5
Банька парит-здоровье дарит!
+6
-1
+5
Кто то удивлён?
+9
-4
+5
лол, гром в раю
+7
-2
+5
да нормальная ситуация, американские спортсмены — хорошие честные парни
+5
0
+5
Ответ GLW
конечно другое, большинство американских спортсменов в американских лигах, которые вада не подчиняются, можешь тоже такую лигу организовать
Есть нюанс. Если кто-то попробует такое организовать, Вада сразу заистерил и начнёт давить дисквой
+7
-2
+5
Ответ Ссс Ввв
А почему они допускаются на соревнования с теми кто находятся под контролем ВАДА?
Здесь речь об американских проф. лигах где свой доп. контроль. Легкоатлеты, пловцы и прочие естесвенно под контролем ВАДА.
+12
-8
+4
Ответ Vitalii-Just
Кто то удивлён?
нет(
+6
-3
+3
Кажется, они начали что-то подозревать...
+2
0
+2
Похоже этот Банька горничную это самое лет 15 назад.
+2
0
+2
Ответ Kirill Dmitriev
Ну тут не очень понятно, что за 90%, стоит этот момент прояснить, т.к. если мы считаем за атлетов ещё и всяких игроков в лакроссы, амбол, бейсбол и прочую локальную историю, учитывая ещё и студ. лиги, то это одна история. А если 90% из тех, что выходит на международные старты, то шозанах, дорогая редакция?!
А 31%, которых никогда не тестировали?
+1
0
+1
Ответ GLW
конечно другое, большинство американских спортсменов в американских лигах, которые вада не подчиняются, можешь тоже такую лигу организовать
а потом американцы из своих допинговых лиг свободно едут на ОИ, но это другое.
+3
-2
+1
это же другое, не правда ли?))
+3
-2
+1
Про 90% всё понятно, у них проф. лиги, свое тестирование, свое наказание, обычно на пару-тройку игр. Ок.
Но как получается, что 31% из тех, кого должны были тестировать - не тестировались???
И где ЮСАДА? Почему она не наказана?
Хотя, о чем это я... "Этодругое"
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Собрались как-то в Баньку, американец, китаец и русский
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И что вы им сделаете? Ничего. Жалкая контора взяточников и пустомель.
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0
Ну тут не очень понятно, что за 90%, стоит этот момент прояснить, т.к. если мы считаем за атлетов ещё и всяких игроков в лакроссы, амбол, бейсбол и прочую локальную историю, учитывая ещё и студ. лиги, то это одна история. А если 90% из тех, что выходит на международные старты, то шозанах, дорогая редакция?!
0
0
0
Ответ AR Hongover
Есть нюанс. Если кто-то попробует такое организовать, Вада сразу заистерил и начнёт давить дисквой
Ну так смотрим тег "Этодругое", что был выше))
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Как так Банька решил вякнуть на своего Хозяина... Ну всё...
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Начинается интересное кино, мы оказывается не всё знаем и не факт что на этот раз нам всё рассказали((
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Афигеть!
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-2
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Это уже точно другое?
+2
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Ответ Антон Князев
Здесь речь об американских проф. лигах где свой доп. контроль. Легкоатлеты, пловцы и прочие естесвенно под контролем ВАДА.
Пошло справлялово.
+2
-2
0
Ответ Антон Князев
Здесь речь об американских проф. лигах где свой доп. контроль. Легкоатлеты, пловцы и прочие естесвенно под контролем ВАДА.
Нифига это из текста не ясно. Пруфы будут?
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