Глава WADA: «90% американских атлетов не находятся под действием антидопингового кодекса, а 31% из тех, что находятся, не проходили тестирование»

90% атлетов США не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса.

Об этом рассказал президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

Ранее глава Антидопингового агентства США ( ) Трэвис Тайгерт обвинил в сокрытии положительных проб китайских пловцов.

«Сейчас нас атакуют из США, и я хочу заметить что 90% американских атлетов не находятся под действием антидопингового кодекса, а 31% из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование. Но я считаю, что американские атлеты, так же, как и атлеты из любой другой страны, заслуживают одной и той же справедливой антидопинговой системы.

Во-первых, в соответствии со всеми фактами это не кейс допинга. Во-вторых, Китай не пытался скрыть эту историю. Несмотря на это, ряд экспертов и медиа обвиняют WADA в фаворитизме к Китаю – несмотря на отсутствие каких-либо доводов. Сегодня меня атакуют американские СМИ. Наверное, это свидетельствует о том, что мы по-настоящему независимая организация», – сказал Банька.

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