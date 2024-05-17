Карадениз о лимите на легионеров: «Он не нужен. Я за то, чтобы полностью убрать»
Гекдениз Карадениз считает, что лимит на легионеров нужно полностью отменить.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал действующий лимит на легионеров на заседании комитета по физической культуре и спорту с новым министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.
С сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит, по которому в заявке команды не может быть более 14 иностранных футболистов, а на поле – не более 8.
«Я за то, чтобы полностью убрать лимит на легионеров. Я считаю, он не нужен», – сказал главный тренер «Рубина-2» Гекдениз Карадениз.
А в целом - респект за адекватную позицию
Но всяким клоунам из РФС этого не понять
Потому что сейчас кумовство - в том числе и еще одно следствие того же лимита. Если на месте "лимитчика" по правилам должен кто-то сидеть, а в реальности он там бесполезен, то совершенно логично с точки зрения управленца запихать туда родственника/знакомого и т.п. - все равно деньги в трубу вылетают, так пусть хоть "своему человеку" достанутся.
С Ротенбергом ситуация, кстати, совершенно другая. Там просто папа покупал ребенку место в команде - и, надо заметить, весьма щедро за это платил. Такое будет и при лимите, и без него, но все равно будет редкостью (потому что требует совпадения слишком многих факторов - нужен и папа-миллиардер, и ребенок, жаждущий быть футболистом).
Вот куда пойдет условный бразилец, если не получится с футболом? Он знает, что это билет в жизнь. Система подстроена под это, он старается, его раскручивают и продают. А у нас ребята лишний раз даже не подумают, а нужно ли попробовать поиграть в Европе, если предложение не от топ-клуба. Не получилось заиграть? Ничего, посижу на скамейке. Не получилось попасть в профи? Пойду в медиалигу или рэп.
Нет спортивной злости.
Сейчас родители/агент могут вложиться в ребенка, который вне зависимости от уровня способностей будет обеспечен весьма высокооплачиваемой работой, потому что его вынуждены будут на ней держать. А без лимита можно будет "совать своих" сколько угодно, но их при этом не будут брать.