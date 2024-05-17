Карадениз о лимите на легионеров: «Он не нужен. Я за то, чтобы полностью убрать»

Гекдениз Карадениз считает, что лимит на легионеров нужно полностью отменить.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал действующий лимит на легионеров на заседании комитета по физической культуре и спорту с новым министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

С сезона-2022/23 в действует лимит, по которому в заявке команды не может быть более 14 иностранных футболистов, а на поле – не более 8.

«Я за то, чтобы полностью убрать лимит на легионеров. Я считаю, он не нужен», – сказал главный тренер «Рубина-2» .