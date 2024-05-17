Карадениз о лимите на легионеров: «Он не нужен. Я за то, чтобы полностью убрать»

Теги Рубин премьер-лига Россия Рубин-2 Гекдениз Карадениз лимит на легионеров Р-Спорт Футбол

Гекдениз Карадениз считает, что лимит на легионеров нужно полностью отменить.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал действующий лимит на легионеров на заседании комитета по физической культуре и спорту с новым министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. 

С сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит, по которому в заявке команды не может быть более 14 иностранных футболистов, а на поле – не более 8.

«Я за то, чтобы полностью убрать лимит на легионеров. Я считаю, он не нужен», – сказал главный тренер «Рубина-2» Гекдениз Карадениз.

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36 комментариев
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Время "без лимита" дало Аршавина, Сычева, Коржакова, Зырянова, Семака и тд... Поколение "лимита" Джикия , Зиньковский , Кутепов , Мостовой и тд. Разница в уровне думаю видна
+38
-4
+34
Карадениз хороший футболист был, и оставил заметный след в Российском футболе
+29
-2
+27
Всё правильно,играть должны сильнейшие.
+19
-2
+17
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Не. Лучше чтоб Андреев пилил бабки на поленьях
+10
-1
+9
Ответ Desperadoes
Ну если бы вы написали комментарий против высказывания Карадениза, я бы очень удивился 🤣
Я хочу смотреть футбол,а не борьбу.И если условный Сантос сильнее условного воспитанника Кругового то я хочу смотреть на Сантоса,а если появятся условные Аршавины-Кнржаковы то будут играть они,но смотреть на наших деревяшек в автобусе желания нет.
+8
-1
+7
Как бы ему за такое плашу иноагента не дали.

А в целом - респект за адекватную позицию
+6
-2
+4
Ответ Всеволод Бобров
Так привезут такого же уровня легов, лол, они щас то не лучше наших, тем более за такие бабки, а привезут ещё хуже, ведь можно будет пилить бабки на каждом
Конкретно в Зените Клаудиньо и Сантос это Олимпийские чемпионы,Нино обладатель кубка Либертадорес,Барриос игрок сборной Колумбии,Эракович сборной Сербии,Вендел без предсезонки вышел и обул Спартак,Кассьерра больше всех забил, и да они сильнейшие на поле в Зените.
+4
0
+4
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Ни в одной топ лиге нет лимита на игроков. Там играют в составе те, кто заслужил, а не по паспорту. Джикия быть может не превратился, его бы вообще может не было, а был бы какой-нибудь Петров, который выгрызал
+6
-3
+3
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Кто хочет смотреть на наших-Мелбет Первая лига и далее по списку.
+4
-1
+3
Ответ аdidаs
Карадениз хороший футболист был, и оставил заметный след в Российском футболе
Побольше бы таких, а не понятно каких...
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
Не. Лучше чтоб Андреев пилил бабки на поленьях
Разницы нет, что наши поленья, что привезут поленьев, дело не в лимите, а гораздо глубже проблемы.
+3
-2
+1
Адекват
Но всяким клоунам из РФС этого не понять
+2
-1
+1
Ответ Vladimir Chistyakov
Время "без лимита" дало Аршавина, Сычева, Коржакова, Зырянова, Семака и тд... Поколение "лимита" Джикия , Зиньковский , Кутепов , Мостовой и тд. Разница в уровне думаю видна
Это если мы предполагаем, что лимит на легионеров имеет решающее значение для воспитания футболистов, а не тренеры, школы, инфраструктура, системы подготовки и т.д.
+2
-1
+1
Ответ Vladimir Chistyakov
Время "без лимита" дало Аршавина, Сычева, Коржакова, Зырянова, Семака и тд... Поколение "лимита" Джикия , Зиньковский , Кутепов , Мостовой и тд. Разница в уровне думаю видна
Тюкавин, Миранчук, Головин
+2
-1
+1
Ответ Owen_the_Simple
Это если мы предполагаем, что лимит на легионеров имеет решающее значение для воспитания футболистов, а не тренеры, школы, инфраструктура, системы подготовки и т.д.
Я просто смотрю на факты. Не думаю , что в 90х инфраструктура была лучше, чем сейчас. Тренеры были лучше, да , тут не поспоришь. Просто я высказываю свое мнение , что должны играть лучшие. И если лучшие это 11 бразильцев, а не 11 россиян , то уже тут нужно не убирать лимит , а наводить порядок в школах
+3
-2
+1
Ответ mancity111
Тюкавин, Миранчук, Головин
Из них всех в Европе закрепился только Головин. Тюкавин второй сезон только нормально играет, рано ещё что-то говорить
+1
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+1
Ответ Vladimir Chistyakov
Ни в одной топ лиге нет лимита на игроков. Там играют в составе те, кто заслужил, а не по паспорту. Джикия быть может не превратился, его бы вообще может не было, а был бы какой-нибудь Петров, который выгрызал
А как же лимиты на игроков из не ЕС?
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Ответ Всеволод Бобров
Это так не работает, это Россия, здесь нет честного бизнеса, всегда будем кумовство, хоть убирай лимит, хоть нет. Без лимита также пихали бездарей, достаточно взять борю Ротенберга, самый яркий случай
Возможно, но тогда у этого честного бизнеса будут шансы появиться. Ну и в тех случаях, когда работа в клубе организована нормально, она будет давать результат.

Потому что сейчас кумовство - в том числе и еще одно следствие того же лимита. Если на месте "лимитчика" по правилам должен кто-то сидеть, а в реальности он там бесполезен, то совершенно логично с точки зрения управленца запихать туда родственника/знакомого и т.п. - все равно деньги в трубу вылетают, так пусть хоть "своему человеку" достанутся.

С Ротенбергом ситуация, кстати, совершенно другая. Там просто папа покупал ребенку место в команде - и, надо заметить, весьма щедро за это платил. Такое будет и при лимите, и без него, но все равно будет редкостью (потому что требует совпадения слишком многих факторов - нужен и папа-миллиардер, и ребенок, жаждущий быть футболистом).
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Наш слон
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Да дело не в лимите или в его отсутствии. Если сейчас убрать всех иностранцев, то новые отечественные звезды внезапно не прорастут. В России лимит ввели в 2005. К этому моменту уже выросли Аршавины и Кержаковы. Ничего им не помешало. А кто дальше? Кроме исключений вроде Головина, Захаряна? Дело в головах. У нас далеко не самая последняя в мире футбольная инфраструктура. Можно говорить, что где-то лучше, но это бесконечная гонка. Развиваться можно и сейчас прекрасно. Только сытым котам уже не нужна охота.

Вот куда пойдет условный бразилец, если не получится с футболом? Он знает, что это билет в жизнь. Система подстроена под это, он старается, его раскручивают и продают. А у нас ребята лишний раз даже не подумают, а нужно ли попробовать поиграть в Европе, если предложение не от топ-клуба. Не получилось заиграть? Ничего, посижу на скамейке. Не получилось попасть в профи? Пойду в медиалигу или рэп.

Нет спортивной злости.
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Ответ Vladimir Chistyakov
Я просто смотрю на факты. Не думаю , что в 90х инфраструктура была лучше, чем сейчас. Тренеры были лучше, да , тут не поспоришь. Просто я высказываю свое мнение , что должны играть лучшие. И если лучшие это 11 бразильцев, а не 11 россиян , то уже тут нужно не убирать лимит , а наводить порядок в школах
Не вводить лимит точнее*
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Так ведь "коррупция в академиях" - это такое же следствие лимита.

Сейчас родители/агент могут вложиться в ребенка, который вне зависимости от уровня способностей будет обеспечен весьма высокооплачиваемой работой, потому что его вынуждены будут на ней держать. А без лимита можно будет "совать своих" сколько угодно, но их при этом не будут брать.
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Ответ Фантом
Возможно, но тогда у этого честного бизнеса будут шансы появиться. Ну и в тех случаях, когда работа в клубе организована нормально, она будет давать результат. Потому что сейчас кумовство - в том числе и еще одно следствие того же лимита. Если на месте "лимитчика" по правилам должен кто-то сидеть, а в реальности он там бесполезен, то совершенно логично с точки зрения управленца запихать туда родственника/знакомого и т.п. - все равно деньги в трубу вылетают, так пусть хоть "своему человеку" достанутся. С Ротенбергом ситуация, кстати, совершенно другая. Там просто папа покупал ребенку место в команде - и, надо заметить, весьма щедро за это платил. Такое будет и при лимите, и без него, но все равно будет редкостью (потому что требует совпадения слишком многих факторов - нужен и папа-миллиардер, и ребенок, жаждущий быть футболистом).
Что помешает ставить своего человека и без лимита? Также по знакомству? Решают агенты все, как вы не поймете, щас пилят на наших, уберут лимит, будут пилить на иностранных футболистах, ещё более бездарных, чем наши
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Ответ Vladimir Chistyakov
Время "без лимита" дало Аршавина, Сычева, Коржакова, Зырянова, Семака и тд... Поколение "лимита" Джикия , Зиньковский , Кутепов , Мостовой и тд. Разница в уровне думаю видна
У них у всех советская школа, а не из за лимита
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