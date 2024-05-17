Хави «ничего не знает» об увольнении из «Барселоны». Тренер намерен встретиться с Лапортой, чтобы прояснить ситуацию (As)

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави заявил, что он не в курсе насчет решения «Барселоны» о его отставке.

Ранее появилась информация, что главный тренер «блауграны» покинет свой пост по завершении сезона и что клуб уже ищет ему замену.

Хави сегодня встретился с сотрудниками своего штаба и заявил им, что он «ничего не знает». Как утверждает As, тренер выразил свое полное недоумение, так как его единственный контакт с Жоаном Лапортой в последние часы – это поздравление от президента с победой над «Альмерией» (2:0).

По словам источника, окружение Хави утверждает, что тренер «очень спокоен», но при этом «удивлен» последними событиями, где его отставка практически решена. 

Наблюдая масштаб и количество новостей о своем увольнении, Хави намерен встретиться с президентом уже сегодня, чтобы прояснить всю ситуацию и свое будущее.

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52 комментария
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новости из Барсы должны публиковаться с музыкой из Шоу Бенни Хилла
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Вот такое ДНК третьего каталонского
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Лапорта скажет Хави’, что первое слово, дороже второго, и что мужики за базар отвечают.
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Ответ Jan Paskel
новости из Барсы должны публиковаться с музыкой из Шоу Бенни Хилла
Или из Деревни дураков.
+23
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+22
Не клуб, а цирк Шапито.
+12
-1
+11
Чави сказал то, что надо было сказать еще давно - клуб объективно в полной жопе и не надо создавать иллюзорные ожидания о дублях и треблах перед сезоном, нагнетая давление на игроков и штаб. Сделаем мол все возможное с этими ресурсами, что выйдет то выйдет, надо потерпеть.

Если толстый сейчас легенду клуба выпнет после всей санта-барбары с ухожу-остаюсь - это будет просто феерический идиотизм
+7
0
+7
Ответ Westmoreland
Лапорта скажет Хави’, что первое слово, дороже второго, и что мужики за базар отвечают.
Мужик сказал - мужик сделал
+3
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Ответ Lionel Andres Messi 10
В данном случае его увольняют за правду, которая даже не является секретом, но Лапорта предпочитает держать всех кулес за идиотов и кормить их свежевыдуманными бравадами.
В таком случае Хави своими заявлениями в течение сезона тоже держал вас всех за идиотов. Тебя это не смущало ведь
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шапито похлеще Спартака! Представляю как читая всё это угорают в Мадриде
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Пранк, который вышел из-под контроля
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Вот это поворот..
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Походу оба блефовали, когда один говорил, што хочет уйти а другой, што хочет его оставить.
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проще лапорту уволить. меньше клоунады будет. дедок совсем кукухой поехал.
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Все эти движения должны быть в прямом эфире на Барса ТВ. Хави мчит по городу в офис Лапорты. Но дверь закрывается прямо перед камерой. И мы в интриге, что же там???
Совсем в пиар не могут. Всему учить надо
+2
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+2
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Что они за месяц решили:
Оставить тренера, который решил, что уйдет в конце сезона, а потом уволить из за того, что сказал правду про плачевную финансовую ситуацию в барселоне
+3
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+2
Ответ Aidos9419
Не клуб, а цирк Шапито.
Més que un cirс
+2
0
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То обещал заранее в конце сезона уйти, то теперь уже не хочет и удивляется, что его ушли, как он и хотел. )
+2
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По итогам встречи кто-то будет плакать.
+1
0
+1
Посмотреть бы на реакцию Лапорты после таких слов
+1
0
+1
Ответ mr kovalsky
Что они за месяц решили: Оставить тренера, который решил, что уйдет в конце сезона, а потом уволить из за того, что сказал правду про плачевную финансовую ситуацию в барселоне
Нигде ещё официального подтверждения не было. Скоро узнаем, что происходит на самом деле
+1
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+1
Надо назначить нэгрейру с Альцгеймером главным тренером. Будет символом справедливости бчк
+3
-2
+1
Ля Масийские страсти, сезон 18 - 5 серия.
+2
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+1
Из всех этих новостей для кулесов могла бы выйти неплохая санта-барбара на клубном тв, серий так на тысячу)))
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0
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Лапорта: СМС-ка что ли не прошла?
+1
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+1
🤣🤣🤣 😆😆😆
+4
-3
+1
Хави сейчас:

https://1.bp.blogspot.com/-ZPuKt6Ydku4/VmQ0WugxBVI/AAAAAAAARUA/SW7QsmuUS8o/s1600/john%2Btravolta.jpg
+1
0
+1
Ответ Evergreen
Чави сказал то, что надо было сказать еще давно - клуб объективно в полной жопе и не надо создавать иллюзорные ожидания о дублях и треблах перед сезоном, нагнетая давление на игроков и штаб. Сделаем мол все возможное с этими ресурсами, что выйдет то выйдет, надо потерпеть. Если толстый сейчас легенду клуба выпнет после всей санта-барбары с ухожу-остаюсь - это будет просто феерический идиотизм
Вам не кажется, что Хави/Чави Эрнандесу это надо было сказать в момент назначения на пост главного тренера? (финансы Барсы и тогда были известны)
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Все, что нужно сделать, должно быть сделано до начала подготовки к новому сезону, потому что новый тренер будет решать, кто останется, а кто уйдет.
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Ответ xQcoW
Надо назначить нэгрейру с Альцгеймером главным тренером. Будет символом справедливости бчк
а тебя направить обратно в палату, ну чтобы по справедливости было)
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Ответ Westmoreland
Лапорта скажет Хави’, что первое слово, дороже второго, и что мужики за базар отвечают.
Только какое это огношение к Лапорте имеет? )
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