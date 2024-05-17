Хави «ничего не знает» об увольнении из «Барселоны». Тренер намерен встретиться с Лапортой, чтобы прояснить ситуацию (As)
Хави заявил, что он не в курсе насчет решения «Барселоны» о его отставке.
Ранее появилась информация, что главный тренер «блауграны» покинет свой пост по завершении сезона и что клуб уже ищет ему замену.
Хави сегодня встретился с сотрудниками своего штаба и заявил им, что он «ничего не знает». Как утверждает As, тренер выразил свое полное недоумение, так как его единственный контакт с Жоаном Лапортой в последние часы – это поздравление от президента с победой над «Альмерией» (2:0).
По словам источника, окружение Хави утверждает, что тренер «очень спокоен», но при этом «удивлен» последними событиями, где его отставка практически решена.
Наблюдая масштаб и количество новостей о своем увольнении, Хави намерен встретиться с президентом уже сегодня, чтобы прояснить всю ситуацию и свое будущее.
Если толстый сейчас легенду клуба выпнет после всей санта-барбары с ухожу-остаюсь - это будет просто феерический идиотизм
Совсем в пиар не могут. Всему учить надо
Оставить тренера, который решил, что уйдет в конце сезона, а потом уволить из за того, что сказал правду про плачевную финансовую ситуацию в барселоне
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