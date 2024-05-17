Хави покинет «Барселону» по завершении сезона. Решение принял Лапорта

Хави все-таки покинет пост главного тренера «Барселоны».

Президент каталонского клуба принял решение, что «Барселона» не продолжит сотрудничество со специалистом в следующем сезоне.

Ранее появилась информация, что Лапорта разозлился на Хави из-за высказывания тренера о том, что « » находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.

Эти слова вызвали у Лапорты разочарование. Глава клуба даже не поехал на матч команды в против «Альмерии» (2:0).

Лапорта после консультаций с другими представителями руководства клуба решил отказаться от соглашения с , когда в апреле стороны объявили, что тренер продолжит тренировать «Барселону», несмотря на прежнее заявление тренера об уходе из клуба по завершении сезона.

На данный момент каталонцы находятся на второй позиции в таблице Ла Лиги.