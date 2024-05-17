Хави покинет «Барселону» по завершении сезона. Решение принял Лапорта

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави все-таки покинет пост главного тренера «Барселоны».

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта принял решение, что «Барселона» не продолжит сотрудничество со специалистом в следующем сезоне.

Ранее появилась информация, что Лапорта разозлился на Хави из-за высказывания тренера о том, что «Барселона» находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.

Эти слова вызвали у Лапорты разочарование. Глава клуба даже не поехал на матч команды в Ла Лиге против «Альмерии» (2:0).

Лапорта после консультаций с другими представителями руководства клуба решил отказаться от соглашения с Хави, когда в апреле стороны объявили, что тренер продолжит тренировать «Барселону», несмотря на прежнее заявление тренера об уходе из клуба по завершении сезона.

На данный момент каталонцы находятся на второй позиции в таблице Ла Лиги.

139 комментариев
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бчк-шапито🤡
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-14
+161
Ответ angry horse
бчк-шапито🤡
Больше Чем Цирк
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если это правда, то такой клоунады я ни в одном нормальном клубе не припомню. Сначала тренер всех заверял, что точно уйдет и не передумает. Потом все таки передумал после уговоров, они со слезами на глазах сделали пресс-конференцию, а потом уволят сами тренера))))
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Пострадал за правду. Лапорта клоун конечно ещё тот.
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Если это правда, то Лапорта полностью распишется в своей профнепригодности. Какой бы Хави не был эмоциональным и я бы даже сказал истеричным, он лучшее, в данных реалиях Барселоны.
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-1
+42
Ответ Иван Левин
Походу с Гвардиолой договорились, потому что Сити сложно будет в следующем году найти мотивацию на АПЛ , а так уйдет красиво и придет со своими настройками обратно домой Пеп, других объяснений смены Хави не вижу )
Гвардиола не уйдет в такой цирк
+21
-2
+19
Ответ angry horse
бчк-шапито🤡
Он остаётся, дубль два))
+12
-1
+11
Ответ Иван Левин
Походу с Гвардиолой договорились, потому что Сити сложно будет в следующем году найти мотивацию на АПЛ , а так уйдет красиво и придет со своими настройками обратно домой Пеп, других объяснений смены Хави не вижу )
Может Месси будет по Скайпу из Майами тренировать❓🤔
+11
0
+11
Эти два идиота и Бартомеу переплюнул))
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Ответ Po onhyck Regards
Пострадал за правду. Лапорта клоун конечно ещё тот.
Весь клуб уже давно один большой 🤡
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А гонору то сколько было😂😂😂
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туда сюда, прям как женщины с низкой социальной ответственностью
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У руководства Баварии конкуренты .
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Ригобер, что с лицом?🤣🤣
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Эталонный цирк 😁
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Хави: я ухожу
Лапорта: МОЛЮ,ОСТАНСЬЯ,НЕ УХОДИ
Хави:ок,у нас состав фигня,,ниче нельзя выиграть
Лапорта: ИДИ ***** ОТСЮДА🤣
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Лапорта 🤡🤡🤡
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Прикол конечно. Толстый видимо Бартомеу хочет переплюнуть
+3
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Ответ SCHOKKKK
Ригобер, что с лицом?🤣🤣
у него ДНК Лапорты на лице))
+3
0
+3
Ну и бредятина..
+4
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Хави -Я ухожу!
Лапорта - Не уходи!
Хави -Хорошо, я остаюсь!
Провалил все за неделю
Лапорта -Ура!! Остался!
Лапорта -Нет, все таки уходи!
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Сейчас бы лицо Чапи посмотреть)
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Пока не будет официального заявления, все эти доводы, не более чем журналистская брехня….
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Больше Чем Цирк
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Осталось только свою Зарему Барсе завести и будет наш народный Спартак
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Лапорта уговорил его не уходить, чтобы потом уволить самостоятельно?
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Ни один нормальный тренер не согласится работать в таких условиях. Хави изначально сказал что уходит после сезона, его уговорили остаться и через пару туров уже сами решили что бы он ушёл. Получается типа не ты от нас ушёл, а мы от тебя. Какую то дичь творят ребята из Барселоны.
+1
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В следующей новости Хави скажет, что он давно принял решение уйти и никогда не говорил, что остается. 🤡
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Ну и где они сейчас найдут человека который пойдет работать в это шапито? Думаю Юран или Аленичев уже за счастье будут (если согласятся конечно)
+1
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Федун случайно Барселону не купил?
+2
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