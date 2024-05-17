Хави покинет «Барселону» по завершении сезона. Решение принял Лапорта
Хави все-таки покинет пост главного тренера «Барселоны».
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта принял решение, что «Барселона» не продолжит сотрудничество со специалистом в следующем сезоне.
Ранее появилась информация, что Лапорта разозлился на Хави из-за высказывания тренера о том, что «Барселона» находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.
Эти слова вызвали у Лапорты разочарование. Глава клуба даже не поехал на матч команды в Ла Лиге против «Альмерии» (2:0).
Лапорта после консультаций с другими представителями руководства клуба решил отказаться от соглашения с Хави, когда в апреле стороны объявили, что тренер продолжит тренировать «Барселону», несмотря на прежнее заявление тренера об уходе из клуба по завершении сезона.
На данный момент каталонцы находятся на второй позиции в таблице Ла Лиги.
Лапорта: МОЛЮ,ОСТАНСЬЯ,НЕ УХОДИ
Хави:ок,у нас состав фигня,,ниче нельзя выиграть
Лапорта: ИДИ ***** ОТСЮДА🤣
Лапорта - Не уходи!
Хави -Хорошо, я остаюсь!
Провалил все за неделю
Лапорта -Ура!! Остался!
Лапорта -Нет, все таки уходи!