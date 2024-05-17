Дмитрий Губерниев: «Что такие преступники, как Промес, делают в российском футболе – не понимаю. Футбольный клуб тюрьмы из Нидерландов ждет, трансфер будет оформлен через Интерпол»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев заявил, что не изменил мнения про Квинси Промеса.

Ранее появилась информация, что футболист «Спартака» освобожден из-под стражи в Дубае.

– Промес – международный преступник, который должен сидеть в голландской тюрьме.

Человек нарушал законы черт знает сколько раз, новость о его освобождении позитивна только для него самого.

Или для поклонников российского футбола, которые ждут Промеса в «Спартаке», но я не жду.

– Понимаете людей, у которых не поменялось отношение к Промесу после всех этих историй?

– Я не очень понимаю, что делают преступники, такие, как Промес, в российском футболе. Мое мнение не изменилось.

Футбольный клуб тюрьмы из Нидерландов его ждет, трансфер будет оформлен через Интерпол, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

28 комментариев
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Согласен преступник должен сидеть в тюрьме.
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Ответ Johnie
Приговор не вступил в законную силу, следовательно клише «преступник» вешать рановато будет.
Вступил. Нож в ногу который. Теперь можно говорить?
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+8
А вопросом «что делает такой персонаж как Губерниев на федеральных телеканалах», этот гребец не задавался?
+18
-12
+6
Ответ Лысый_Шарлатан
Согласен преступник должен сидеть в тюрьме.
Видео доказательства есть ?
+3
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Ответ Лысый_Шарлатан
Согласен преступник должен сидеть в тюрьме.
Гинер за все свои грехи в нулевых тоже должен сидеть, но не сидит)
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Губерниева давно ждёт клиника
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Губерниев на столько мерзкий персонаж, что даже когда он дельное говорит, хочется сказать: заткнись!
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По Губерниеву по самому давно решётка плачет за всю его пропагандистскую деятельность.
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И здесь пострел хайпануть успел.
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Если Губер называет Промеса преступником, значит, он точно чист.
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Точно так же непонятно, почему такие персонажи, как Губерниев, получают журналистские награды каждый год
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Тупой ещё тупее...
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А Кокорин с Мамаевым у нас случайно не были преступниками? Их никто так активно не топил, как Промеса. У того же Гинера несколько уголовных дел на Украине, но всем до одного места. С каких это пор у нас двойные стандарты по отношению к мутной мафии и легенды российского футбола?
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Вступил. Нож в ногу который. Теперь можно говорить?
Если вступил, то почему нет.

Просто в феврале 2024 года должна была быть апелляция, но рассмотрена ли я не в курсе.
+2
-2
0
Ответ Johnie
Если вступил, то почему нет. Просто в феврале 2024 года должна была быть апелляция, но рассмотрена ли я не в курсе.
Не рассмотрена. 20 сентября пройдут предварительные слушания по обоим апелляциям, после которых назначат дату рассмотрения "по существу".
+2
-2
0
Приговор не вступил в законную силу, следовательно клише «преступник» вешать рановато будет.
+9
-9
0
Губошлеп а ты что делаешь на тв?
+4
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