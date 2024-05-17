Дмитрий Губерниев: «Что такие преступники, как Промес, делают в российском футболе – не понимаю. Футбольный клуб тюрьмы из Нидерландов ждет, трансфер будет оформлен через Интерпол»
Дмитрий Губерниев заявил, что не изменил мнения про Квинси Промеса.
Ранее появилась информация, что футболист «Спартака» освобожден из-под стражи в Дубае.
– Промес – международный преступник, который должен сидеть в голландской тюрьме.
Человек нарушал законы черт знает сколько раз, новость о его освобождении позитивна только для него самого.
Или для поклонников российского футбола, которые ждут Промеса в «Спартаке», но я не жду.
– Понимаете людей, у которых не поменялось отношение к Промесу после всех этих историй?
– Я не очень понимаю, что делают преступники, такие, как Промес, в российском футболе. Мое мнение не изменилось.
Футбольный клуб тюрьмы из Нидерландов его ждет, трансфер будет оформлен через Интерпол, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Просто в феврале 2024 года должна была быть апелляция, но рассмотрена ли я не в курсе.