Промес освобожден из-под стражи в Дубае. За футболиста «Спартака» внесли залог, ему запрещено покидать ОАЭ
Квинси Промес освобожден из тюрьмы в Дубае.
Футболист «Спартака» освобожден из-под стражи в Дубае.
За нападающего был внесен залог. Футболисту запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты.
Квинси Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.
Напомним, футболист «Спартака» был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Ранее дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.
Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
Подводная лодка уже ждёт в порту ?
Аванс придет - закажет Квинси экстрадицию
Легенда это Цымбаларь, Дасаеев, да даже Ловчев.