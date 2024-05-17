Промес освобожден из-под стражи в Дубае. За футболиста «Спартака» внесли залог, ему запрещено покидать ОАЭ

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес освобожден из тюрьмы в Дубае.

Футболист «Спартака» освобожден из-под стражи в Дубае.

За нападающего был внесен залог. Футболисту запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты.

Квинси Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

Напомним, футболист «Спартака» был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Ранее дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

74 комментария
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Первый трансфер Станковича
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Вот это поворот !
Подводная лодка уже ждёт в порту ?
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Он щас и под залогом умудрится дел натворить, военный переворот в ОАЭ как минимум
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Попробует сбежать 120 процентов, что удастся процентов 60.
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Ответ selso99
Попробует сбежать 120 процентов, что удастся процентов 60.
На тачке в Оман и там уже на верблюдах )
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Ответ Михаил Ткаченко
Первый трансфер Станковича
Теперь в команде ДВА человека, которые умеют нормально бить по воротам - Промес и Станкович))
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+15
Ответ T622222
На тачке в Оман и там уже на верблюдах )
На тачке нельзя, вдруг ДТП
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Самое время замутить мощную вечеринку с алкоголем, девочками и всем таким)
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+12
Ответ Кранбалка
На тачке нельзя, вдруг ДТП
Так он и на верблюде в ДТП умудрится попасть с кокаином)
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Ответ Злой Руся
Его в любом случае посадят
Вопрос только на какой самолет, до Амстердама или до Москвы)))
+6
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Ответ Black Phoenix
Вот так и закончилась карьера Антохи. Футболист даже по европейским меркам неплохой, а для РПЛ по футбольным скиллам вообще на уровне Вагнера Ла́ва. Жаль только, умом недалёк оказался. Короче, поделом.
Вагнер даже после бадуна матчи решал. Квинси классный лег, но не разу не Вагнер или Карвальо.
+8
-2
+6
Ответ Клирик
А кто залог внёс и почему раньше не внёс?
По родственникам собирали, у двоюродного брата, например
+12
-7
+5
Ответ Роман Шкуратов
очень мало надежды на возвращение но мы будем верить потому что Спартак без ЛЕГЕНДЫ это......
Легенда не легенда, а наркоторговец должен сидеть в тюрьме. Это я как болельщик Спартака говорю.
+4
0
+4
Вот так и закончилась карьера Антохи. Футболист даже по европейским меркам неплохой, а для РПЛ по футбольным скиллам вообще на уровне Вагнера Ла́ва. Жаль только, умом недалёк оказался. Короче, поделом.
+9
-5
+4
Станкович сделал вложение с подписного бонуса
Аванс придет - закажет Квинси экстрадицию
+3
0
+3
Ответ Клирик
А кто залог внёс и почему раньше не внёс?
Ну надо полагать, что раньше под залог не отпускали
+5
-2
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вот это поворот ! Подводная лодка уже ждёт в порту ?
Омана 😜🔥
+2
0
+2
Ответ Роман Шкуратов
очень мало надежды на возвращение но мы будем верить потому что Спартак без ЛЕГЕНДЫ это......
Бобошеньки да?
Легенда это Цымбаларь, Дасаеев, да даже Ловчев.
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вот это поворот ! Подводная лодка уже ждёт в порту ?
Усс ждет..
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вот это поворот ! Подводная лодка уже ждёт в порту ?
🐪🐪🐪🐪 вместо подлодки ждут
+2
0
+2
СВОБОДУ АНТОХЕ!!!
+3
-1
+2
Не успели в Спартаке обрадоваться, что арабы так удачно спасли их "белоснежную, как снег из Колумбии репутацию", как ситуация стала стремительно усложняться.
+4
-3
+1
Ответ Кранбалка
На тачке нельзя, вдруг ДТП
Не за рулём можно
+1
0
+1
Если конечно постараться можно конечно устроить побег .дубаи портовый город. Кому интересно посмотрите в ютубе историю Карлоса Гона -президента Рено-ниссан который сбежал из Токио.
+1
0
+1
Ответ Owen_the_Simple
Не успели в Спартаке обрадоваться, что арабы так удачно спасли их "белоснежную, как снег из Колумбии репутацию", как ситуация стала стремительно усложняться.
Хорошо
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Ответ Sergey Smolensky
Вагнер даже после бадуна матчи решал. Квинси классный лег, но не разу не Вагнер или Карвальо.
ЭТО ТОЧНО, ОН ЛУЧШЕ!!!
0
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Скорее... Чемодан-Вокзал-Спартак. Похоже у нас появился нормальный тренер.
https://r1.mt.ru/r15/photo7749/20494758222-0/jpg/bp.webp
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Ответ Александр Павлов
Тоха ждем в Москве. контракт не расторгнут ведь
Не ждём ! Преступник должен сидеть в тюрьме!
+2
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А кто залог внёс и почему раньше не внёс?
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Ответ Вадим Сидоров
Промес: "Если я 7,5 лет в Дубае отсижу, мне зачнётся?"))
Зачтется любое ожидание экстрадиции
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