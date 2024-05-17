Промес освобожден из-под стражи в Дубае. За футболиста «Спартака» внесли залог, ему запрещено покидать ОАЭ

Квинси Промес освобожден из тюрьмы в Дубае.

Футболист «Спартака» освобожден из-под стражи в Дубае.

За нападающего был внесен залог. Футболисту запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты.

был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

Напомним, футболист « » был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Ранее дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.