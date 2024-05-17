Ян Непомнящий: «Не люблю лицемеров. И «Зенит». Везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают» 

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Ян Непомнящий Спорт-Экспресс Футбол

Ян Непомнящий рассказал, почему не любит «Зенит».

— Звездного спортсмена попросили рассказать несколько малоизвестных фактов о себе. Стал перечислять: «Аллергия на грейпфрут. Быстро обгораю на солнце. Ненавижу реалити-шоу...» Как ответите вы?

— В разгар пандемии полюбил готовить. Прямо удовольствие получаю от процесса. Открываю кулинарную книгу, нахожу какой-нибудь интересный рецепт — и вперед. У меня было много разных хобби. Сейчас готовка — одно из них.

— Факт номер два?

— Не умею ездить на велосипеде. Не люблю лицемеров. И «Зенит».

— С лицемерами понятно. А «Зенит» почему?

— Ну, во-первых, для моего «Спартака» это один из самых принципиальных соперников. Во-вторых, «Зенит» — команда с исключительными для российского чемпионата возможностями. Почему в Германии многие ненавидят «Баварию», а во Франции — «ПСЖ»? По тем же причинам. Богатейшие клубы, давно доминируют. 

Да везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают, – сказал российский гроссмейстер.

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27 комментариев
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При этом сам Ян начал болеть за Спартак в самый разгар как раз-таки спартаковской гегемонии, в середине девяностых)
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+14
Зачёт))
+20
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+12
Наш человек!
+16
-7
+9
Ответ Owen_the_Simple
"Культурной" - это Москвы? Ведь "столица одна - столица Москва" (с)
москва это пригород дагестана.
+9
-2
+7
Ща жители культурной начнут некультурно в комментах на Яна гнать)
+15
-9
+6
Его право. Зенит - это не про фальшивую "народность", претензии на всеобщую любовь и ходьбу в ногу. "No one likes us we don’t care".
Неприязнь - часть игры.
+11
-6
+5
Ответ Glukinho
шутки про гегемона, которого любят 80% населения через 3... 2... 1...
87%
+7
-2
+5
Лучше уж так, чем как эти комментаторы да эксперты с матч тв, корчат из себя объективных, прикрывают это тем что им интрига интересна или еще что , а по факту так же не любят Зенит, просто потому что топят за Спартак.
+5
-1
+4
А я обожаю Зенит
+7
-4
+3
Для твоего Спартака - самый принципиальный соперник Факел сейчас
+4
-1
+3
шутки про гегемона, которого любят 80% населения через 3... 2... 1...
+6
-4
+2
Е2-Е5...Е5, Непомнящий...
+3
-1
+2
"Да везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают"
Это он так про Магнуса намекнул?) Чтобы в открытую не заявлять этот "малоизвестный факт"))
+3
-2
+1
Ответ Miron_8383
При этом сам Ян начал болеть за Спартак в самый разгар как раз-таки спартаковской гегемонии, в середине девяностых)
Так было за что полюбить,красивая игра,команда полностью из россиян и отличная игра в еврокубках
+2
-1
+1
Значит он должен был не любить Спартак, тогда, гегемона в 90е или тогда он лицемер.
+2
-1
+1
Зенит слишком напоминает лузеру Непомнящему боль от Магнуса Карлсена ))
+3
-2
+1
Этот вертунчик и сюда поспел. (
+1
-1
0
Это кто вообще?
+5
-5
0
Ответ Болат Козыбаев
Так было за что полюбить,красивая игра,команда полностью из россиян и отличная игра в еврокубках
Сколько в итоге еврокубков выиграли?
0
0
0
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