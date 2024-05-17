«Барселона» начала поиски замены Хави – Лапорта распорядился. Консейсау, Флик и Маркес – среди кандидатов (As)

Теги Барселона Рафаэль Маркес Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта отставки Сержиу Консейсау Ханс-Дитер Флик Витор Роке Футбол

«Барселона» начала поиски замены Хави.

По информации As, президент Жоан Лапорта дал распоряжения спортивному комитету клуба начать поиски нового тренера на следующий сезон. Утверждается, что эта встреча изначально не планировалась, так как президент должен был поехать в Альмерию на матч 36-го тура (2:0), но в последний момент отказался от поездки. 

Ранее стало известно, что Хави покинет клуб.

Отмечается, что причиной данного решения стало возмущение после заявлений Хави на пресс-конференции, где он подчеркнул нехватку финансовых ресурсов клуба для реализации важных операций и необходимость усиления состава, отметив, что на данный момент очень трудно конкурировать с другими топ-клубами.

Окружение Лапорты настаивает, что для реализации нового проекта нужен тренер, который принесет новые идеи, свежий взгляд, амбиции и оптимизм, чего сейчас не хватает Хави. Также руководству не понравился тон, с которым Хави высказался о Виторе Роке, хотя подписание игрока требовал ускорить сам тренер, а технический секретариат планировал его приезд следующим летом.

Спортивный директор Деку уже начал поиски тренера. Как сообщается, Деку отправился в Португалию, чтобы встретиться с тренером «Порту» Сержиу Консейсау. Другие имена, такие как Ханси Флик, который находится без клуба, и Рафаэль Маркес, который успешно руководит второй командой, также находятся в списке клуба.

Отмечается, что будущее Хави может быть предрешено, даже если он займет второе место, гарантирующее участие в Суперкубке Испании, что принесет дополнительный доход в 8 миллионов евро.

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61 комментарий
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Лапорта уговорил Хави остаться, чтобы потом его уволить? Это сильно, конечно
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Тот, кто захочет после этой истории работать в такой клоунаде, абсолютно не уважает ни себя, ни свою квалификацию, ни своё время.
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Закопали стюардессу, откопали стюардессу, потом опять закопали...
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Руководство-просто кретины
+12
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+12
Лапорта ведет себя, как самый настоящий клоун.

Хави ещё в феврале понял, что ему трудно и заявил об уходе. Команда поддержала тренера и выдала шикарную серию. Лапорта все время через СМИ по сути уговаривал Хави остаться. Далее две обидные неудачи - с ПСЖ и с Реалом. Причем, обе не из-за провальной игры, а из-за банального недостатка опыта и незакаленности характера. Вещи вполне наживные.

Хави меняет свое решение, так как чувствует ответственность за команду. И так как никто лучше в клуб сейчас все равно не придет.

Что дальше? Осечка с Жироной? Ок, но на что это влияет? За два тура Барса вернула себе второе место.

Что за приколы? Хави должен по мнению Лапорты давать ложные обещания, как делает он сам? Или все же вернемся к нормальному строительству команды и снизим градус давления?

Мрак.
+9
0
+9
Ответ NickN
Лапорта уговорил Хави остаться, чтобы потом его уволить? Это сильно, конечно
Типичный конец отношений, чтобы сказать: "Это не ты меня бросаешь, это я тебя бросаю!"
+8
0
+8
Барса медленно деградирует, руководство и тренер клоуны.
И на фига Хави пошёл в тренера, лучше в памяти был бы топ игроком, а не этим скачущем, без тактики
+7
-2
+5
Ответ xoms
Барса медленно деградирует, руководство и тренер клоуны. И на фига Хави пошёл в тренера, лучше в памяти был бы топ игроком, а не этим скачущем, без тактики
Чемпион Испании, 1/4 ЛЧ. похоже это ты деградировал
+4
0
+4
Флик лучший вариант
+6
-3
+3
Ответ Ебздрогыч
Закопали стюардессу, откопали стюардессу, потом опять закопали...
Да, в Барсе такой же разврат происходит!
+3
0
+3
Лапорта🤡
+2
0
+2
Ответ Born is the King
Флик лучший вариант
Вряд ли он захочет играть за идею ДНК без ЗП и денег на трансферы 🤣
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Ответ 6LACK
Комментарий удален модератором
Ты кое-что немного перепутал
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Лапорта:
Хави конечно тот еще тип .
24 апреля .При решении оставлять его он казался таким радостным , креативным, со свежим взглядом , оптимизмом , с новыми идеями, с высокими амбициями.
А теперь вообще ноль, пустышка , нет идей, нет взгляда, не амбициозен ,критикует игроков которых сам же советовал взять, хотя при решении оставлять его мы об этом уже знали,
Логика железная. Хави бог двуликости.
+2
0
+2
Главное требование к новому тренеру - говорить Лапорту только приятные слова
+5
-3
+2
Ответ xoms
Барса медленно деградирует, руководство и тренер клоуны. И на фига Хави пошёл в тренера, лучше в памяти был бы топ игроком, а не этим скачущем, без тактики
Ничего себе медленно
+2
-1
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Если хочешь остаться..
Пожалуй уходи..
Ведь в правлении Барсы..
Сидят одни ###..
+1
0
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Да, вот ещё интересный вопрос. Хави был готов уйти за год до истечения контракта, не требуя остаток ЗП. Что сейчас? Мне было бы сложно на его месте простить такой му*ацкий поступок руководства.
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Гениальный менеджмент!
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То, о чем сказал Хави, и так известно всем! Рабочий момент, который можно было легко урегулировать. А теперь что?!
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Если ни с кем не договорятся, то снова уговаривать остаться начнут?
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Ни один по настоящему сильный-известный тренер после такой клоунады-шапито не придёт в Барсу.

Своими действиями Лапорта сам рубит сук на котором сидит.

Посмотрим кто согласится - реально очень интересно.
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Ответ bulldozer
Лапорта ведет себя, как самый настоящий клоун. Хави ещё в феврале понял, что ему трудно и заявил об уходе. Команда поддержала тренера и выдала шикарную серию. Лапорта все время через СМИ по сути уговаривал Хави остаться. Далее две обидные неудачи - с ПСЖ и с Реалом. Причем, обе не из-за провальной игры, а из-за банального недостатка опыта и незакаленности характера. Вещи вполне наживные. Хави меняет свое решение, так как чувствует ответственность за команду. И так как никто лучше в клуб сейчас все равно не придет. Что дальше? Осечка с Жироной? Ок, но на что это влияет? За два тура Барса вернула себе второе место. Что за приколы? Хави должен по мнению Лапорты давать ложные обещания, как делает он сам? Или все же вернемся к нормальному строительству команды и снизим градус давления? Мрак.
Ждём пока пике наиграется и придет президентом
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Ответ bulldozer
Лапорта ведет себя, как самый настоящий клоун. Хави ещё в феврале понял, что ему трудно и заявил об уходе. Команда поддержала тренера и выдала шикарную серию. Лапорта все время через СМИ по сути уговаривал Хави остаться. Далее две обидные неудачи - с ПСЖ и с Реалом. Причем, обе не из-за провальной игры, а из-за банального недостатка опыта и незакаленности характера. Вещи вполне наживные. Хави меняет свое решение, так как чувствует ответственность за команду. И так как никто лучше в клуб сейчас все равно не придет. Что дальше? Осечка с Жироной? Ок, но на что это влияет? За два тура Барса вернула себе второе место. Что за приколы? Хави должен по мнению Лапорты давать ложные обещания, как делает он сам? Или все же вернемся к нормальному строительству команды и снизим градус давления? Мрак.
Проблема ещё в том, что конкуренты Лапорты на пост президента ещё большие клоуны и жулики, то есть выглядит все как беспросветный мрак, да
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Ответ Savardus
Тот, кто захочет после этой истории работать в такой клоунаде, абсолютно не уважает ни себя, ни свою квалификацию, ни своё время.
Комментарий удален модератором
Ответ ZabCules
Тьяго Мотта 🤙
Мотта уже в юве
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Ответ ZabCules
Тьяго Мотта 🤙
Не чужой человек для Барсы.
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Ответ Иван Иванов
Один такой изменил футбол. Как ни крути)) Да понятно, что я стебусь.. кто в той Барсе за Хави подчищал (он сам опорником был?) - его и пригласите, я к этому))
Я понял:)
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Ответ hiper26
Потенциальный "лысый шарлатан".
Один такой изменил футбол. Как ни крути))
Да понятно, что я стебусь.. кто в той Барсе за Хави подчищал (он сам опорником был?) - его и пригласите, я к этому))
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Ответ Иван Иванов
Пригласите Иньесту
Потенциальный "лысый шарлатан".
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