«Барселона» начала поиски замены Хави – Лапорта распорядился. Консейсау, Флик и Маркес – среди кандидатов (As)
«Барселона» начала поиски замены Хави.
По информации As, президент Жоан Лапорта дал распоряжения спортивному комитету клуба начать поиски нового тренера на следующий сезон. Утверждается, что эта встреча изначально не планировалась, так как президент должен был поехать в Альмерию на матч 36-го тура (2:0), но в последний момент отказался от поездки.
Ранее стало известно, что Хави покинет клуб.
Отмечается, что причиной данного решения стало возмущение после заявлений Хави на пресс-конференции, где он подчеркнул нехватку финансовых ресурсов клуба для реализации важных операций и необходимость усиления состава, отметив, что на данный момент очень трудно конкурировать с другими топ-клубами.
Окружение Лапорты настаивает, что для реализации нового проекта нужен тренер, который принесет новые идеи, свежий взгляд, амбиции и оптимизм, чего сейчас не хватает Хави. Также руководству не понравился тон, с которым Хави высказался о Виторе Роке, хотя подписание игрока требовал ускорить сам тренер, а технический секретариат планировал его приезд следующим летом.
Спортивный директор Деку уже начал поиски тренера. Как сообщается, Деку отправился в Португалию, чтобы встретиться с тренером «Порту» Сержиу Консейсау. Другие имена, такие как Ханси Флик, который находится без клуба, и Рафаэль Маркес, который успешно руководит второй командой, также находятся в списке клуба.
Отмечается, что будущее Хави может быть предрешено, даже если он займет второе место, гарантирующее участие в Суперкубке Испании, что принесет дополнительный доход в 8 миллионов евро.
Хави ещё в феврале понял, что ему трудно и заявил об уходе. Команда поддержала тренера и выдала шикарную серию. Лапорта все время через СМИ по сути уговаривал Хави остаться. Далее две обидные неудачи - с ПСЖ и с Реалом. Причем, обе не из-за провальной игры, а из-за банального недостатка опыта и незакаленности характера. Вещи вполне наживные.
Хави меняет свое решение, так как чувствует ответственность за команду. И так как никто лучше в клуб сейчас все равно не придет.
Что дальше? Осечка с Жироной? Ок, но на что это влияет? За два тура Барса вернула себе второе место.
Что за приколы? Хави должен по мнению Лапорты давать ложные обещания, как делает он сам? Или все же вернемся к нормальному строительству команды и снизим градус давления?
Мрак.
И на фига Хави пошёл в тренера, лучше в памяти был бы топ игроком, а не этим скачущем, без тактики
Хави конечно тот еще тип .
24 апреля .При решении оставлять его он казался таким радостным , креативным, со свежим взглядом , оптимизмом , с новыми идеями, с высокими амбициями.
А теперь вообще ноль, пустышка , нет идей, нет взгляда, не амбициозен ,критикует игроков которых сам же советовал взять, хотя при решении оставлять его мы об этом уже знали,
Логика железная. Хави бог двуликости.
Пожалуй уходи..
Ведь в правлении Барсы..
Сидят одни ###..
Своими действиями Лапорта сам рубит сук на котором сидит.
Посмотрим кто согласится - реально очень интересно.
Да понятно, что я стебусь.. кто в той Барсе за Хави подчищал (он сам опорником был?) - его и пригласите, я к этому))