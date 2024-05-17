Нагучев и Минин прокомментируют финал ЛЧ, Шнякин и Кытманов – финал ЛЕ, Черданцев и Моссаковский – финал Кубка России

Стали известны комментаторы финального матча Лиги чемпионов на «Матч ТВ».

и прокомментируют финальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом», который пройдет 1 июня.

и Игорь Кытманов назначены на финальную игру между «Байером» и «Аталантой», которая состоится 22 мая.

и Эльвин Керимов выступят комментаторами финального матча Лиги конференций между «Олимпиакосом» и «Фиорентиной» 29 мая.

Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский прокомментируют финал Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» – игра пройдет 2 июня.