Нагучев и Минин прокомментируют финал ЛЧ, Шнякин и Кытманов – финал ЛЕ, Черданцев и Моссаковский – финал Кубка России

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Стали известны комментаторы финального матча Лиги чемпионов на «Матч ТВ».

Роман Нагучев и Станислав Минин прокомментируют финальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом», который пройдет 1 июня.

Дмитрий Шнякин и Игорь Кытманов назначены на финальную игру Лиги Европы между «Байером» и «Аталантой», которая состоится 22 мая.

Олег Пирожков и Эльвин Керимов выступят комментаторами финального матча Лиги конференций между «Олимпиакосом» и «Фиорентиной» 29 мая.

Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский прокомментируют финал Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» – игра пройдет 2 июня.

34 комментария
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Из имеющихся Нагучев и Минин - это лучший выбор, хотя бы хватило ума на финал ЛЧ не ставить Шнякина или Черданцева
+42
-5
+37
Станислава Минина очень приятно слушать. Рад его назначению
+18
-1
+17
Ответ Ебздрогыч
Из имеющихся Нагучев и Минин - это лучший выбор, хотя бы хватило ума на финал ЛЧ не ставить Шнякина или Черданцева
Главное, что не Генич. 10 лет назад был одним из лучших. Деградация просто невероятная, невозможно слушать абсолютно. Даже Чердак лучше
+9
0
+9
А можно просто с интершумом показать?
+8
-4
+4
Ответ Ебздрогыч
Из имеющихся Нагучев и Минин - это лучший выбор, хотя бы хватило ума на финал ЛЧ не ставить Шнякина или Черданцева
Испания и Германия не их профиль, если б вышла команда из Италии, то уверен, что или Чердака или Шнякина поставили бы
+3
0
+3
хорошо,что в школе учил инглиш .
буду слушать английских легенд на скае
а этих гарлпанов в топку
+3
-1
+2
Ответ Pnk
А можно просто с интершумом показать?
Можно, если хорошо поискать. Но вам же нужны плюсики на банальном хейте?
+2
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Спасибо, что не дядя Шнюк.
+1
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Даже до руководства Матча уже дошло, что даже Шнякин лучше Черданцева...
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Генича нет ни на одном из четырех финалов. Он на стратосферу сейчас на внутренней тяге улетит)
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На финале ЛГ не будет ни Генича, ни Шнякина, ни даже Черданцева! И при этом комментировать будет Минин(Нагучев тоже хороший выбор)! Можно спокойно смотреть, даже не отключая звук во время игры, спасибо Матч ТВ, не ожидал от вас!
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Ответ Roman Araslanov
Минин-отвратительный комментатор, со своим базаром не о чём, каверканьем фамилией и глупых шуток. Слушать его невозможно
Обидно.
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А генич в запое?))
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Эх, придется без звука кубок России смотреть, хоть и Моссаковский ничего, но субботнего комментария игры в Питере от Жоры мне хватило
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Лучше бы Минин с Кытмановым комментировал - оба крутые мужики.
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Ответ arsenal.ave
Испания и Германия не их профиль, если б вышла команда из Италии, то уверен, что или Чердака или Шнякина поставили бы
Германия - профиль Нагучева. Особенно Дортмунд. Особенно Ройс)
А Минин просто самый крутой из нынешних комментаторов Матча, было бы странно не ставить его на финал ЛЧ.
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Ответ Ебздрогыч
Из имеющихся Нагучев и Минин - это лучший выбор, хотя бы хватило ума на финал ЛЧ не ставить Шнякина или Черданцева
Нагучев один из худших
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Ответ Dick Advocaat
Спасибо, что не дядя Шнюк.
Его будем слушать на финале ЛЕ))
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НЕЦЕНКО дайте народу
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главное, что не Генич и/или Черданцев ЛЧ будут комментировать
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За Минина рад, давно заслужил признания.
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Господи, спасибо за Минина и Нагучева на лч. Лучше сочетание на матче сложно придумать.
А Роману поздравления - второй подряд финал лч ему доверили. Ждем запоминающихся фраз, но без "любимого Марко Ройса", а то уже надоело это выражение
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Отлично. Лучшие будут комментировать финал ЛЧ.
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Что будет с Нагучевым в эфире если все таки Марко Ройс выиграет кубок?😁😁
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Нагучев/Минин попадание 100 из 100, жаль против Боруссии не итальянская команда какая-нибудь)
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Атлетиком?
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Атлетиком?
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Байер против Аталанты,а не Атлетико
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Предлагаю везде поставить Минина и кытманова

Впрочем, кытманова предлагаю заменить на Пожарского. Который памятник бессловесный
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