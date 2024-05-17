Нагучев и Минин прокомментируют финал ЛЧ, Шнякин и Кытманов – финал ЛЕ, Черданцев и Моссаковский – финал Кубка России
Стали известны комментаторы финального матча Лиги чемпионов на «Матч ТВ».
Роман Нагучев и Станислав Минин прокомментируют финальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом», который пройдет 1 июня.
Дмитрий Шнякин и Игорь Кытманов назначены на финальную игру Лиги Европы между «Байером» и «Аталантой», которая состоится 22 мая.
Олег Пирожков и Эльвин Керимов выступят комментаторами финального матча Лиги конференций между «Олимпиакосом» и «Фиорентиной» 29 мая.
Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский прокомментируют финал Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» – игра пройдет 2 июня.
буду слушать английских легенд на скае
а этих гарлпанов в топку
А Минин просто самый крутой из нынешних комментаторов Матча, было бы странно не ставить его на финал ЛЧ.
А Роману поздравления - второй подряд финал лч ему доверили. Ждем запоминающихся фраз, но без "любимого Марко Ройса", а то уже надоело это выражение
Впрочем, кытманова предлагаю заменить на Пожарского. Который памятник бессловесный