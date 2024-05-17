Путин об олимпийском перемирии: «Обсуждали эту тему с Си Цзиньпином. Ну так, просто затронули»

Теги Владимир Путин Париж-2024 Политика Си Цзиньпин Легкая атлетика

Владимир Путин рассказал, что обсуждал тему олимпийского перемирия с Си Цзиньпином.

Ранее председатель КНР призвал к олимпийскому перемирию на время проведения Игр в Париже.

«Да, председатель Си Цзиньпин говорил мне об этом, мы с ним эту тему обсуждали... ну так, просто затронули», – сказал президент РФ.

Он назвал принципы олимпийского перемирия очень правильными.

«Не случайно они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом. Правда, мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции», – заявил Путин.

«Они сами нарушают (принципы олимпизма), в том числе и в данном случае – в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на олимпийских операциях со своим знаменем, со своим флагом и гимном. В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют... Дорогие друзья, так далеко не уедем», – подчеркнул президент.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа.

Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?

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23 комментария
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".. не допуская наших спортсменов выступать на олимпийских операциях..."
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Нормально так слово подобрал)
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Ответ Аслан Ильясов
Он поддержал, но с оговоркой что перемирие будет везде, не только на Украине. Он про Палестину им напомнил. Там кстати будет перемирие как думаете?)
Пусть заложников вернут, тогда можно и о перемирии говорить.
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Вообще то по правде говоря товарищ Си поддержал предложение Макрона об олимпийском перемирии.

Вот такой он товарищ по правде говоря.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вообще то по правде говоря товарищ Си поддержал предложение Макрона об олимпийском перемирии. Вот такой он товарищ по правде говоря.
Он поддержал, но с оговоркой что перемирие будет везде, не только на Украине. Он про Палестину им напомнил. Там кстати будет перемирие как думаете?)
+5
-3
+2
Ответ 65 дней
А зачем там перемирие? Там правильные и добрые ракеты Израиля бомбят злых нелюдей. Так что все ок
Ну там реально идет война на выживание. Россия же не за выживание воюет. Ей никто не угрожал никогда
+3
-1
+2
Олимпийская операция?
Так и сказал?
+2
-2
0
Знаменем или флагом?
0
0
0
Это тянет на Нобелевскую премию мира.
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вообще то по правде говоря товарищ Си поддержал предложение Макрона об олимпийском перемирии. Вот такой он товарищ по правде говоря.
Я бы посмотрел (а может ещё и посмотрю), что бы сказал товарищ си на такое предложение, если бы его страна проводила сложнейшую спецоперацию с Тайванем.
+2
-2
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Ответ 65 дней
Я бы посмотрел (а может ещё и посмотрю), что бы сказал товарищ си на такое предложение, если бы его страна проводила сложнейшую спецоперацию с Тайванем.
Может товарищ Си психически здоров и не будет проводить сложнейшую спецоперацию с Тайванем, так как это уничтожит не только региональную экономику, но и мировую?
+2
-2
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вообще то по правде говоря товарищ Си поддержал предложение Макрона об олимпийском перемирии. Вот такой он товарищ по правде говоря.
прикинь Си говорит "НЕТ! ВОЮЙТЕ!!!! БЕЙТЕСЬ"

Все всё понимают. Хрен вам а не перемирие
+2
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Ответ 65 дней
А зачем там перемирие? Там правильные и добрые ракеты Израиля бомбят злых нелюдей. Так что все ок
Ну да, ну да. То другое канешна
0
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Ответ LosSkates
Ну там реально идет война на выживание. Россия же не за выживание воюет. Ей никто не угрожал никогда
Какая там война за выживание? Там Израиль просто стирает города с лица земли, гражданских погибло больше, чем за все время сво. Ну как сказать не нападали. Пока не нападали. Но добрый альянс НАТО почему то расширялся к нашим границам. Напомню, когда мы ближе всего были к ядерной войне: когда наши добрые ракеты на кубе не понравились сша
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Расскажи это Грузии. На сколько их отстранили, напомнишь?
А Грузия что-то говорит про эти принципы? Нет. Она молчит в тряпочку.
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