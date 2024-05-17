Путин об олимпийском перемирии: «Обсуждали эту тему с Си Цзиньпином. Ну так, просто затронули»

Владимир Путин рассказал, что обсуждал тему олимпийского перемирия с Си Цзиньпином.

Ранее председатель КНР призвал к олимпийскому перемирию на время проведения Игр в Париже.

«Да, председатель Си Цзиньпин говорил мне об этом, мы с ним эту тему обсуждали... ну так, просто затронули», – сказал президент РФ.

Он назвал принципы олимпийского перемирия очень правильными.

«Не случайно они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом. Правда, мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции», – заявил .

«Они сами нарушают (принципы олимпизма), в том числе и в данном случае – в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на олимпийских операциях со своим знаменем, со своим флагом и гимном. В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют... Дорогие друзья, так далеко не уедем», – подчеркнул президент.

игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа.

Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?