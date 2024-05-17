Путин об олимпийском перемирии: «Обсуждали эту тему с Си Цзиньпином. Ну так, просто затронули»
Владимир Путин рассказал, что обсуждал тему олимпийского перемирия с Си Цзиньпином.
Ранее председатель КНР призвал к олимпийскому перемирию на время проведения Игр в Париже.
«Да, председатель Си Цзиньпин говорил мне об этом, мы с ним эту тему обсуждали... ну так, просто затронули», – сказал президент РФ.
Он назвал принципы олимпийского перемирия очень правильными.
«Не случайно они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом. Правда, мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции», – заявил Путин.
«Они сами нарушают (принципы олимпизма), в том числе и в данном случае – в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на олимпийских операциях со своим знаменем, со своим флагом и гимном. В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют... Дорогие друзья, так далеко не уедем», – подчеркнул президент.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа.
Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?
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Нормально так слово подобрал)
Вот такой он товарищ по правде говоря.
Так и сказал?
Все всё понимают. Хрен вам а не перемирие