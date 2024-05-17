Владимир Путин: «Международные спортивные чиновники нарушают принципы олимпийской хартии, они политизируют спорт, что совершенно недопустимо»

Владимир Путин высказался о политизации спорта международными чиновниками.

«Сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы олимпийской хартии сами, они политизируют спорт, что совершенно недопустимо», – сказал президент РФ.

«А в целом спорт, безусловно, развивается, будет развиваться. Не знаю уж, как под руководством таких чиновников сегодня будет чувствовать себя олимпийского движение. Если они деньги будут ставить во главу угла и делать главным принципом своей деятельности, как в любом коммерческом предприятии, главной целью которого является извлечение прибыли, если вот это будет ставиться во главу, ничего хорошего в будущем олимпийского движения просто не предвидится.

Это [движение] превратилось просто в коммерческую корпорацию. Все построено на получении денег от спонсоров, от крупных информационных компаний за трансляцию. Это целое предприятие по извлечению прибыли от спортивных соревнований. Все-таки принцип олимпизма в другом, в гуманитарных началах», – цитирует ТАСС.