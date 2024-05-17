Владимир Путин: «Международные спортивные чиновники нарушают принципы олимпийской хартии, они политизируют спорт, что совершенно недопустимо»

Теги Владимир Путин Политика деньги Легкая атлетика

Владимир Путин высказался о политизации спорта международными чиновниками.

«Сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы олимпийской хартии сами, они политизируют спорт, что совершенно недопустимо», – сказал президент РФ.

«А в целом спорт, безусловно, развивается, будет развиваться. Не знаю уж, как под руководством таких чиновников сегодня будет чувствовать себя олимпийского движение. Если они деньги будут ставить во главу угла и делать главным принципом своей деятельности, как в любом коммерческом предприятии, главной целью которого является извлечение прибыли, если вот это будет ставиться во главу, ничего хорошего в будущем олимпийского движения просто не предвидится.

Это [движение] превратилось просто в коммерческую корпорацию. Все построено на получении денег от спонсоров, от крупных информационных компаний за трансляцию. Это целое предприятие по извлечению прибыли от спортивных соревнований. Все-таки принцип олимпизма в другом, в гуманитарных началах», – цитирует Путина ТАСС.

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20 комментариев
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Ну да, у нас вот в стране спорт и политика абсолютно никак не связаны, так Владимир Владимирович? Я согласен, что вся мировая политика сплошное болото, но вот это лицемерие просто бесит больше всего.
+40
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+37
Так а зачем тогда на инаугурации был, например, Большунов?
+36
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+33
Да мы только что тут прочитали, как новый министр спорта сказал, что все его решения будут зависеть от руководства страны. Ну этот же совсем другое.
+23
-1
+22
А вы говорите, что в стране ничего не меняется. Вот новый президент России категорически не согласен с политизацией спорта под руководством предыдущего президента России.
+22
-1
+21
Человек, нарушивший не только международные подписанные договоры, но и собственные обещания, говорит о нарушениях других:)
+19
-3
+16
Их бездуховный спорт: политика и коммерция.
Наш православный: аполитичный и без корпораций.
Все правильно?
+14
-1
+13
То ли дело в России, всё на самоокупаемости. Или если спонсируют, то исключительно добровольно.
+7
-2
+5
Путин всё активнее пользуется принципом «Лучшая защита – это нападение». И иногда даже непонятно: это такой тонкий троллинг, когда он, очередным нападением на своих оппонентов, как будто бы слово в слово пересказывает свои же собственные действия и мотивы (например, когда он предъявил Макрону, что он использует внешнюю политику, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем и поднять свои рейтинги) или же у деда реально уже деменция и он не замечает всего этого. Ну благо с призраками пока не здоровается. И на том спасибо.
+6
-2
+4
Ответ R Kukhov
Их бездуховный спорт: политика и коммерция. Наш православный: аполитичный и без корпораций. Все правильно?
Именно. Все по полочкам разложили )))
+4
-1
+3
Одна и таже сказка про белого бычка... Ты скажи чётко - нет, перемирия не будет! Нет, ля всё одно по одному, вокруг да около.
+4
-1
+3
😂😂😂 как там обычно говорят ржунемагу
+3
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+2
Ответ купасятина
Так а зачем тогда на инаугурации был, например, Большунов?
Он и в Лужниках 2 года назад был. Видимо, это другое.
+4
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Они из всего выгоду извлечь хотят, заработать. А мы духовные, святым духом кормимся))
+1
0
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Они не нарушают, а меняют регламент, как один меняет конституцию
+3
-2
+1
мне кажется уже давно пора всем сторонам перестать лицемерить и открыто задекларировать, что профессиональный спорт является составной частью геополитики
+2
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Ну да, конечно, чтобы стать олимпийским чемпионом, надо ходить в кедах, бегать на деревянных лыжах, а играть в хоккей в валенках. И правда, деньги здесь вообще не причём.
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Ответ купасятина
Так а зачем тогда на инаугурации был, например, Большунов?
По мнению Василича на этих мероприятиях был гражданин Большунов, а вот на лыжных соревнованиях - спортсмен Большунов. Гражданин и спортсмен - это уже разные принадлежности в его системе координат, поэтому никакой политики здесь нет.
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Ответ купасятина
Так а зачем тогда на инаугурации был, например, Большунов?
Ему запрещено там быть?
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Ответ Konstantin-24 rus
Человек, нарушивший не только международные подписанные договоры, но и собственные обещания, говорит о нарушениях других:)
Просто интересно, какие междугородные подписанные договоры нарушены?
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Ответ R Kukhov
Их бездуховный спорт: политика и коммерция. Наш православный: аполитичный и без корпораций. Все правильно?
Правильно)
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