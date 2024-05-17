Клопп о поражении в финале ЛЧ: «У гребаного Куртуа было 12 рук. «Ливерпуль» бил каждые 3 минуты, «Реал» 23 раза был в неправильных позициях – и мы их не наказали»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа контент Футбол

Юрген Клопп вспомнил свои ощущения после поражения от «Реала» в финале ЛЧ.

В 2022 году «Ливерпуль» и «Реал» встретились в финальном матче Лиги чемпионов, победу одержали мадридцы со счетом 1:0.

«Мы играли тот матч и били по воротам каждые три минуты, но у их вратаря было 12 рук.

А потом они забивают, и мы говорим про одну ошибку, когда могли лучше сыграть в защите.

Соперник 23 раза находился в неправильных позициях [в том матче], и мы их не наказали. Это не говорит ничего про их оборону. Это все гребаный Тибо Куртуа

В тот вечер мне не хотелось снова идти по той дороге и чувствовать то, что обычно ощущаешь после таких поражений», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

59 комментариев
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То был феноменальный перфоманс Тибо
Никогда не забуду эти сейвы.
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-3
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Один из самых обидных поражений в эпоху Юргена. Там даже игроков особо упрекать не в чем, били нормально, просто Куртуа вышел какой то нереально заряженный.
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Гребанный Курут -индийское божество
+28
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+20
Курут — это же шарики соленые, мне друг киргиз подарил аж целый килограмм)) С пивасом хорошо идёт 🤣
+16
-3
+13
Курут вкусный
+11
-2
+9
Не могу поверить, что Куртуа жестко критиковали буквально за год до этого
+7
0
+7
Никита Надеждин, ну ты допишешь заголовок или нет? Что «Реал» то? Или все еще от курута отходишь
+6
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+6
Ответ Raul14
Курут — это же шарики соленые, мне друг киргиз подарил аж целый килограмм)) С пивасом хорошо идёт 🤣
Дружище ты их попробуй как нибудь в куриный суп добавить с перцем. Обалдеешь)
+6
0
+6
Ответ Арман Мартиросян
Один из самых обидных поражений в эпоху Юргена. Там даже игроков особо упрекать не в чем, били нормально, просто Куртуа вышел какой то нереально заряженный.
Идеальный удар был только у Мане, но Тибо совершил великий сейв. Удары мстителя могли быть лучше. Чисто моё мнение.
+9
-5
+4
Ну, по факту у Мадрида отняли чистый гол Бензема. Но об этом почему-то совсем не принято говорить. Перед тем финалом читал тут сравнение игроков Мадрида и Ливерпуля по позициям, где говорилось, что Алиссон на голову превосходит Куртуа, хотя Тибо отбил все удары, а первый пропустил все что можно
+6
-2
+4
Ответ Арман Мартиросян
Один из самых обидных поражений в эпоху Юргена. Там даже игроков особо упрекать не в чем, били нормально, просто Куртуа вышел какой то нереально заряженный.
Но болелы Реала будут говорить, что это была такая тактика
+12
-9
+3
Ответ Raul14
Курут — это же шарики соленые, мне друг киргиз подарил аж целый килограмм)) С пивасом хорошо идёт 🤣
Курт
+4
-1
+3
Ответ 21Savage
То был феноменальный перфоманс Тибо Никогда не забуду эти сейвы.
Точно, тот матч выиграл именно Куртуа
+6
-3
+3
Куртуа- Ливерпуль 1:0
+4
-1
+3
Я тож про Курута напишу))))
+2
0
+2
Ответ savik-A.M.
24-4 по ударам и 9.5 оценка у Куртка , у вратаря я выше наверное и не аидел
17-4 по ударам. 9-2 по ударам в створ. Откуда ты 24 взял?
+3
-1
+2
Ответ ДанькаИзКарасёвки
Никита Надеждин, ну ты допишешь заголовок или нет? Что «Реал» то? Или все еще от курута отходишь
Ему уроки делать надо, не до заголовков там)
+2
0
+2
Ответ аdidаs
Не могу поверить, что Куртуа жестко критиковали буквально за год до этого
Куртуа жёстко критиковали в первые годы, в 18-19 годах, после он стал играть на своём топ уровне
+2
0
+2
Смотрел тот финал и было только 2 реальных спасения от Куртуа, больше никаких таких явно опасных моментов не было. В том же полуфинале прошлогоднего ЛЧ с Сити Куртуа тащил намного больше чем в том финале с Ливером. Но Сити все равно 4 забил
+3
-1
+2
Только что был не менее великий матч, где вратарь Балтики исполнил Куртуа
+1
0
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Почти Турук Макто
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Клопп бухой что-ли?
Он же был как тихий океан)
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Курут😂
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Ответ аdidаs
Не могу поверить, что Куртуа жестко критиковали буквально за год до этого
Его критиковали за сезон 18/19. Дальше он был в полном порядке.
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Ответ Dauren Sabituly
Не знаю,лично я в том увидел только 2 явных момента у Ливерпуля,когда Мане обыграл Каземиро и ударил в угол, Куртуа отбил в штангу и когда Салах прошел Менди и попал в Куртуа,все остальные моменты Ливерпуля были вполне берущимися ударами
100%
А сказки рассказывают такие, будто Ливерпуль несколько раз попал в каркас ворот.
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Ответ Том Мунтян
Ливерпуль каждые 3 минуты бил по воробьям. Реально опасных моментов практически не было. Что за манера трактовать удары в молоко как что-то опасное? Ну били бы вообще со своей половины поля, могли так и 50 ударов нанести.
Ну фанатье Реала трактует удары в молоко от "борца за права темных" и Родриго за опасные моменты.
Другие тоже делают так.
Нытье майонезов веселит.)))
+1
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Ответ Жозе Толиачиньо
Про Скомину ничего не хочет рассказать?) Как тот в одиночку сначала их в ЛЧ оставил, не удалив ВанДейка за страшный подкат прямой ногой в Мертенса А потом левейшую пенку в финале поставил
А про Марчиняка что скажешь-сразу левый аут подарил Сити ,а до этого левую пенку в ворота РБ
Так по прааилам-ЛЧ Сити судейская
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Ответ Данияр Жумабекович
Не понимаю тех, кто говорит, что Лунин заслужил финал ЛЧ. При всем уважении к Андрею, это неправильная постановка вопроса. Если Тибо будет готов к финалу даже на 90%, он встанет на ворота, потому что Куртуа лучший на своей позиции. И это финал ЛЧ, черт возьми
лучший с отрывом Алисон
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Куртуище
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Ответ Арман Мартиросян
Один из самых обидных поражений в эпоху Юргена. Там даже игроков особо упрекать не в чем, били нормально, просто Куртуа вышел какой то нереально заряженный.
А кариус?
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