Клопп о поражении в финале ЛЧ: «У гребаного Куртуа было 12 рук. «Ливерпуль» бил каждые 3 минуты, «Реал» 23 раза был в неправильных позициях – и мы их не наказали»
Юрген Клопп вспомнил свои ощущения после поражения от «Реала» в финале ЛЧ.
В 2022 году «Ливерпуль» и «Реал» встретились в финальном матче Лиги чемпионов, победу одержали мадридцы со счетом 1:0.
«Мы играли тот матч и били по воротам каждые три минуты, но у их вратаря было 12 рук.
А потом они забивают, и мы говорим про одну ошибку, когда могли лучше сыграть в защите.
Соперник 23 раза находился в неправильных позициях [в том матче], и мы их не наказали. Это не говорит ничего про их оборону. Это все гребаный Тибо Куртуа.
В тот вечер мне не хотелось снова идти по той дороге и чувствовать то, что обычно ощущаешь после таких поражений», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Никогда не забуду эти сейвы.
Он же был как тихий океан)
А сказки рассказывают такие, будто Ливерпуль несколько раз попал в каркас ворот.
Другие тоже делают так.
Нытье майонезов веселит.)))
Так по прааилам-ЛЧ Сити судейская