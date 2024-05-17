Клопп о поражении в финале ЛЧ: «У гребаного Куртуа было 12 рук. «Ливерпуль» бил каждые 3 минуты, «Реал» 23 раза был в неправильных позициях – и мы их не наказали»

Юрген Клопп вспомнил свои ощущения после поражения от «Реала» в финале ЛЧ.

В 2022 году « » и « » встретились в финальном матче , победу одержали мадридцы со счетом 1:0.

«Мы играли тот матч и били по воротам каждые три минуты, но у их вратаря было 12 рук.

А потом они забивают, и мы говорим про одну ошибку, когда могли лучше сыграть в защите.

Соперник 23 раза находился в неправильных позициях [в том матче], и мы их не наказали. Это не говорит ничего про их оборону. Это все гребаный .

В тот вечер мне не хотелось снова идти по той дороге и чувствовать то, что обычно ощущаешь после таких поражений», – сказал главный тренер «Ливерпуля» .