«Локомотив» – в финале Кубка Гагарина, «Спартак» нашел преемника Абаскаля, с «Эвертона» сняли еще два очка, новый судейский орган в КХЛ, победа «Интера» и другие новости

1. «Локомотив» уверенно шагнул в финал Кубка Гагарина, разобравшись с «Трактором» и в четвертом матче серии – 3:0 и 4-0. Для ярославцев это второй финал в истории и первый за 15 лет. Команде вручили Кубок победителей Западной конференции. Игорь Никитин стал всего третьим тренером, вышедшим в финал с двумя или более клубами. Также тренер «Локомотива» вышел на 3-е место по победам в Кубке Гагарина.

2. Похоже, «Спартак» очень скоро назначит нового главного тренера: сегодня должен пройти совет директоров, на котором могут уволить Абаскаля. Есть инсайд, что красно-белых примет экс-тренер АЗ Паскаль Янсен, писали даже о собеседовании во вторник, однако оно не состоится из-за смерти матери нидерландца. Впрочем, один весьма влиятельный фанат «Спартака» хочет видеть в команде Станислава Черчесова, хотя с ним боссы московского клуба пока ничего не обсуждали.

3. Мало бед у «Эвертона», так с команды сняли еще два очка – опять за неисполнение финансовых правил АПЛ.

4. СКА, «Барыс» и другие клубы хотят создать новый судейский орган, подчиняющийся совету директоров КХЛ. Владимир Плющев от предложенных реформ в недоумении и не понимает, как это будет работать. У СКА, к слову, претензии не только к судьям, но и к пресс-службе КХЛ и комментаторам КХЛ ТВ.

5. «Интер» не остановить: вырвали победу над «Удинезе» на 95-й, продлили серию без поражений до 25 матчей и за семь туров до конца опережают «Милан» на 14 очков.

6. Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля. Татьяна Тарасова отметила, что «такие пары переходят куда хотят, никто ими не интересуется».

7. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Торонто» (2:3 ОТ), но продолжает борьбу за плей-офф. У Самсонова 5-я победа подряд, Малкин сделал 796-ю передачу в лиге, Мэттьюс забросил 65-ю шайбу и повторил рекорд Овечкина по голам для XXI века.

8. Криштиану Роналду сорвался: получил красную в матче Суперкубка Саудовской Аравии и замахнулся кулаком на судью. Его «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилалю», а сам португалец второй матч подряд остался без результативных действий.

9. Goal поставил Джуда Беллингема на первое место рейтинга претендентов на «Золотой мяч» в этом году.

10. Олимпийские кольца установят на Эйфелевой башне в преддверии Олимпиады-2024. В то же время пишут, что в Сене сохраняется высокий уровень загрязнения воды перед стартом Игр.

11. Английский судья Энтони Тэйлор назначен на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона».

12. Для украинских спортсменов введут протокол поведения на Олимпиаде-2024. Им рекомендуют отказаться от рукопожатий и фото с россиянами.

13. Алвес хочет вернуться в футбол в новой роли после тюрьмы. Дани считает, что его имидж будет чист.

Цитаты дня

Кафу о бразильцах и русских: «Братские народы. У нас есть сходства – мы жизнерадостные и пьем много алкоголя, например»

Мостовой об Абаскале: «У него даже походка нефутбольная. Слова про ворота и про бога – смех, он уже просто смеется над многими в нашей стране, особенно над теми, кто всю жизнь отдал футболу»

Антонио Кассано: «Моуринью кончился как тренер. Он по-прежнему делает то, что и 10 лет назад»

Титов об игре «Спартака» с «Динамо»: «Тихий ужас. Худшее, что я видел за весну, а, возможно, и годы. Полное безобразие»

Кафу: «Зенит» – один из самых популярных клубов в Бразилии. Будет лучше, если они переименуются в «Зенит» Сан-Паулу»