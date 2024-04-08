Янсен не пройдет собеседование в «Спартаке» во вторник. У тренера умерла мать

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Паскаль Янсен Футбол

Паскаль Янсен не приедет на собеседование в «Спартаке» во вторник.

Ранее появилась информация, что бывший тренер АЗ может возглавить московскую команду в случае отставки Гильермо Абаскаля. Сообщалось, что Янсену предстоит собеседование в «Лукойле» во вторник. 

Как пишет «Спорт-Экспресс», нидерландец не прилетал в Москву на собеседование. 1 апреля у него умерла мать, актриса и певица Сью Чалонер. Об этом стало известно 5 апреля.

Совет директоров «Спартака» пройдет во вторник. На нем могут уволить Абаскаля

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17 комментариев
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не, я понимаю, что люди могут недолюливать спартак, или им может не нравиться тренер. но говорить о том, что смерть его мамы это знак свыше - в ворота уже такое не лезет. люди, будьте людьми.
+35
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+35
Лучше бы я не заходил в комментарии… Мрак. Вы вообще что ли совсем???
+15
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+15
а можно пермач шутникам ниже прописать? спасибо
+9
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+9
Спортс, считаю в таких новостях нужно закрывать комменты
+6
0
+6
Ответ Микель Венгер
не, я понимаю, что люди могут недолюливать спартак, или им может не нравиться тренер. но говорить о том, что смерть его мамы это знак свыше - в ворота уже такое не лезет. люди, будьте людьми.
Согласен, комментарии , один ##бильние другого.
+5
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+5
Мама это святое,соболезнования.
+4
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+4
Ответ Микель Венгер
не, я понимаю, что люди могут недолюливать спартак, или им может не нравиться тренер. но говорить о том, что смерть его мамы это знак свыше - в ворота уже такое не лезет. люди, будьте людьми.
это в очередной раз доказывает, что и на спортсе есть огромная масса больных на голову существ
+4
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+4
Соболезнования…
+2
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+2
Ну чё, всем понятно что за дегроты тут накидывают комменты? Это же дегенераты, от всей души пожелаю им пережить подобные моменты в жизни в сопровождении сарказма, вместо соболезнований. Пусть люди прикалываются над их утратами, они не заслуживают сожаления.
+1
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+1
Тут вопрос,а голландцы,что скажут,если он поедет работать в Россию? Вообще не верится,что это всё правда.
+1
-1
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