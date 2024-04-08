Янсен не пройдет собеседование в «Спартаке» во вторник. У тренера умерла мать

Паскаль Янсен не приедет на собеседование в «Спартаке» во вторник.

Ранее появилась информация, что бывший тренер АЗ может возглавить московскую команду в случае отставки Гильермо Абаскаля. Сообщалось, что Янсену предстоит собеседование в «Лукойле» во вторник.

Как пишет « », нидерландец не прилетал в Москву на собеседование. 1 апреля у него умерла мать, актриса и певица Сью Чалонер. Об этом стало известно 5 апреля.

Совет директоров «Спартака» пройдет во вторник. На нем могут уволить Абаскаля