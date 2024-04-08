Никитин вышел на 3-е место по победам в Кубке Гагарина

Игорь Никитин вышел на чистое третье место по победам в плей-офф.

« » обыграл «Трактор» (3:0, 4-0) в четвертой игре серии.

Эта победа стала для 71-й в плей-офф . Он вышел на чистое третье место по победам, обойдя .

Второе место занимает Олег Знарок (79), первое – (90).