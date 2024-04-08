Никитин вышел на 3-е место по победам в Кубке Гагарина

Теги Локомотив рейтинги Зинэтула Билялетдинов Игорь Никитин Дмитрий Квартальнов Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Никитин вышел на чистое третье место по победам в плей-офф.

«Локомотив» обыграл «Трактор» (3:0, 4-0) в четвертой игре серии.

Эта победа стала для Игоря Никитина 71-й в плей-офф КХЛ. Он вышел на чистое третье место по победам, обойдя Дмитрия Квартальнова.

Второе место занимает Олег Знарок (79), первое – Зинэтула Билялетдинов (90).

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8 комментариев
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Тем временем где-то в Питере:

https://youtu.be/KChrKqfT8ew?si=GIEveQ0iTUy5znZo

:)
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+19
Красавец! Лучший тренер
+10
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Вот нравятся мне такие тренеры) Я понимаю, что это моё никому не нужное мнение, но так инадо) Как Быков тихо, спокойно. Не получается сделали работу над ошибками и выиграли)
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Пожелаем к концу апреля 75 побед :)
+12
-5
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Топовый тренер. Для меня так тренер №1 в лиге.
Сначала принял участие в формировании чемпионского ЦСКА. Без обид, Фёдоров пришел тренером уже в готовую команду, которую строили несколько лет. А теперь ведет к кубку Локомотив.
Здесь можно только похвалить руководство Локо, что вовремя подсуетились и заполучили столь классного тренера и не стали рубить с плеча после первых неудачных сезонов
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Обойдет их, это точно
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Дай бог, что б этот плей офф Никитин закончил с 75ю победами!
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Ответ Розе Ротенбергино
Обойдет их, это точно
К гадалке не ходи
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