Никитин вышел на 3-е место по победам в Кубке Гагарина
Игорь Никитин вышел на чистое третье место по победам в плей-офф.
«Локомотив» обыграл «Трактор» (3:0, 4-0) в четвертой игре серии.
Эта победа стала для Игоря Никитина 71-й в плей-офф КХЛ. Он вышел на чистое третье место по победам, обойдя Дмитрия Квартальнова.
Второе место занимает Олег Знарок (79), первое – Зинэтула Билялетдинов (90).
https://youtu.be/KChrKqfT8ew?si=GIEveQ0iTUy5znZo
:)
Сначала принял участие в формировании чемпионского ЦСКА. Без обид, Фёдоров пришел тренером уже в готовую команду, которую строили несколько лет. А теперь ведет к кубку Локомотив.
Здесь можно только похвалить руководство Локо, что вовремя подсуетились и заполучили столь классного тренера и не стали рубить с плеча после первых неудачных сезонов