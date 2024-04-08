Экс-тренер АЗ Янсен возглавит «Спартак» в случае увольнения Абаскаля («Чемпионат»)

Теги Спартак высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия АЗ Чемпионат.com Паскаль Янсен Гильермо Абаскаль Футбол

Паскаль Янсен может возглавить «Спартак».

51-летний специалист с большой долей вероятности возглавит московский клуб в случае отставки Гильермо Абаскаля.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Янсен ранее тренировал АЗ в чемпионате Нидерландов. Он был уволен в январе 2024 года. Назначение в клуб специалист получил в декабре 2020 года.

В АЗ Янсен провел 162 матча, одержал 94 победы, уступил в 42 играх и 26 раз сыграл вничью.

В нынешнем сезоне «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ.

177 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мяч умеет чеканить?
+162
-8
+154
Он же тоже не играл в профессиональный футбол.Решили Мостового с ума свести такими новостями)))
+126
-2
+124
Ответ Олег Попов
Мяч умеет чеканить?
Походка у него футбольная?
+106
-6
+100
на Паскаля будет сложно оказать довление
+65
-3
+62
В итоге останется Абаскаль и будет дуэт паскаль-абаскаль
+61
-3
+58
Ответ T622222
Тупой вопрос, а чем он лучше рыжего??
Он лысый. Значит либо шарлатан, либо гений. 50/50.
+57
-1
+56
Бывший тренер небольшого клуба + не знающий особенностей РПЛ = традиционный выбор Спартака.
+32
-3
+29
Тупой вопрос, а чем он лучше рыжего??
+24
-2
+22
Ответ Дмитрий Васин
Это уже не смешно...
Неужели ты это с 2001 года говоришь?
+18
-4
+14
Это уже не смешно...
+19
-6
+13
Ответ Н.Ф.
Данный персонаж играл только в молодёжных командах, завершил карьеру из-за травмы в 20-лет и сразу перешёл на тренерскую работу.
Мостовой, перелогиньтесь, пожалуйста.
+11
0
+11
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Бывший тренер небольшого клуба + не знающий особенностей РПЛ = традиционный выбор Спартака.
какие у РПЛ особенности? другое количество игроков на поле? мяч треугольный?
+16
-6
+10
Данный персонаж играл только в молодёжных командах, завершил карьеру из-за травмы в 20-лет и сразу перешёл на тренерскую работу.
+9
0
+9
Ответ T622222
Тупой вопрос, а чем он лучше рыжего??
Хотя бы тем что он черный
+9
-1
+8
Они специально зовут иностранца, который не играл в футбол на профессиональном уровне?
+9
-1
+8
Ответ antiginer
Он же тоже не играл в профессиональный футбол.Решили Мостового с ума свести такими новостями)))
Просто страшно за Мостового. Валидолом надо запасаться ))
+9
-1
+8
они издеваются? какой смысл назначать иностранца весьма посредственного уровня?
+8
-3
+5
Ответ Tima_Milan
на Паскаля будет сложно оказать довление
Да, тут понадобится Мегапаскаль
+6
-1
+5
Как сказала бы Алиса... Всё ноунеймней и ноунеймней
+6
-1
+5
Ответ Сергей Щенников
Просто страшно за Мостового. Валидолом надо запасаться ))
У него коньяк
+6
-1
+5
Бывшие спартаковцы так гадили на Абаскаля ради тренерского места опять пролетели...так им и надо...неумехам и болтунам.
+10
-6
+4
Дайте Абаскалю поработать
+4
0
+4
Ответ Caerly
Какая-то очень большая опечатка в слове ЧЕРЧЕСОВ
Это Волан-де-Морт местный, его имя нельзя называть. За это люто минусуют
+4
0
+4
АЗ есьм!
+3
0
+3
Надеюсь, это утейшая утка.
+3
0
+3
Ответ Tima_Milan
на Паскаля будет сложно оказать довление
Хорош
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Васин
Это уже не смешно...
похоже в руководстве Спартака сидят болельщики Зенита)
+4
-1
+3
свежеуволенный голландский парень, находка для народной команды!
+2
0
+2
Ответ Никита Давыдкин
низкая мотивация легионеров на фоне целой кучи причин, огороды вместо полей, лимит и как следствие очень разный, а то и откровенно слабый уровень местных игроков. Конкретно в случае Спартака ещё и максимальный хаос в руководстве. Достаточно или ещё назвать?
можно подумать у него в А3 были Ван Бастены, Клюйверты и ван дер Сары
+2
0
+2
Ответ Влад Буся
Зато тренер аж с 20 лет
Как и мы все. Как и мы все...
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий