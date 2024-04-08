Экс-тренер АЗ Янсен возглавит «Спартак» в случае увольнения Абаскаля («Чемпионат»)
Паскаль Янсен может возглавить «Спартак».
51-летний специалист с большой долей вероятности возглавит московский клуб в случае отставки Гильермо Абаскаля.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Янсен ранее тренировал АЗ в чемпионате Нидерландов. Он был уволен в январе 2024 года. Назначение в клуб специалист получил в декабре 2020 года.
В АЗ Янсен провел 162 матча, одержал 94 победы, уступил в 42 играх и 26 раз сыграл вничью.
В нынешнем сезоне «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ.