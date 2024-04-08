🚂 «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина второй раз в истории
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина-2024.
Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Трактор» (3:0) в четвертом матче серии.
Благодаря этой победе «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в финал Кубка Гагарина.
В первом раунде плей-офф ярославцы обыграли ЦСКА (4-1), во втором – «Авангард» (4-3).
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина во второй раз в истории. В 2009 году клуб уступил в финале «Ак Барсу» (3-4).
Трактор после побед над СЮ и ДМ ( конечно, не без доли везения) так расслабился, благо было 12 дней, что так и не смог собраться в единый кулак и показал самую невнятную игру в двух полуфиналах. Видимо, это пока потолок, но и 4 место по итогам КГ- это заслуженный успех челябинцев.
Ярославцы и их бронепоезд достойно идут дальше!
Локомотиву – почет, уважение и искренние пожелания взять Кубок Гагарина в этом году. Вперед, Ярославль!
Удачи в финале!
Ну, а Трактор прыгнул выше головы, сложно требовать всего и сразу. Похоже эмоции остались в серии с Динамо.
Локо просто был сильнее.
Прекрасно помню, как в финале последнего сезона суперлиги Варламов бился с Уфой, но не смог.
Помню как было обидно, когда 12 апреля 2009 года Морозов забивал в ворота Гелашвили.
Дважды нефартового Хейккили нынче нет в тренерском штабе Локомотива.
Пора брать кубок, 21 год это достаточно, чтобы ждать :)
Интересно интересно
В финале впервые с 2009 года. Парни, все в ваших руках!
Этих парней не остановить! А мы поможем 👍🤙
И в итоге самая ожидаемая серия в обоих случаях так и не произошла.