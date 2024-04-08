🚂 «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина второй раз в истории

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина-2024.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Трактор» (3:0) в четвертом матче серии.

Благодаря этой победе «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в финал Кубка Гагарина.

В первом раунде плей-офф ярославцы обыграли ЦСКА (4-1), во втором – «Авангард» (4-3).

«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина во второй раз в истории. В 2009 году клуб уступил в финале «Ак Барсу» (3-4).

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100 комментариев
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да нет, фукале не фукале. локомотив впорядке! Адекватные болелы с челябы все понимают. С победой локо!
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Локомотив легко, непринужденно и с запасом! Молодчики!
Трактор после побед над СЮ и ДМ ( конечно, не без доли везения) так расслабился, благо было 12 дней, что так и не смог собраться в единый кулак и показал самую невнятную игру в двух полуфиналах. Видимо, это пока потолок, но и 4 место по итогам КГ- это заслуженный успех челябинцев.
Ярославцы и их бронепоезд достойно идут дальше!
+60
-5
+55
⚡️Тем временем Трактор поставил новый рекорд КХЛ: челябинская команда стала первой в истории лиги командой, которая выиграла и проиграла серию со счётом 4-0 в рамках одного розыгрыша плей-офф.
+49
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+49
Трактора сегодня, к сожалению, на льду не было, выходили уже с потухшими глазами и без веры что отыграются.
Локомотиву – почет, уважение и искренние пожелания взять Кубок Гагарина в этом году. Вперед, Ярославль!
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Ответ Хранитель Тёщи
да нет, фукале не фукале. локомотив впорядке! Адекватные болелы с челябы все понимают. С победой локо!
Уважуха таким болелам! Спасибо вашей команде за честный и чистый хоккей. После травмы Зака могли свалиться в грубость, но все всё понимали.
+38
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+35
15 лет прошло. Столько воды утекло и столько произошло
+30
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+28
Локомотив для Ярославля горздо больше, чем просто хоккейный клуб. Знаю, как там любят и поддерживают родную команду. Это что-то особенное. Желаю Локо стать тем самым «Паравозиком, который смог»!
Удачи в финале!
Ну, а Трактор прыгнул выше головы, сложно требовать всего и сразу. Похоже эмоции остались в серии с Динамо.
Локо просто был сильнее.
+24
-2
+22
Прекрасно помню, как команда Вуйтека выносила Ак Барс в 2002 и Северсталь в 2003.
Прекрасно помню, как в финале последнего сезона суперлиги Варламов бился с Уфой, но не смог.
Помню как было обидно, когда 12 апреля 2009 года Морозов забивал в ворота Гелашвили.
Дважды нефартового Хейккили нынче нет в тренерском штабе Локомотива.

Пора брать кубок, 21 год это достаточно, чтобы ждать :)
+21
-1
+20
Будучи болельщиком Ак Барса на западе всегда болел за Локо, желаю им взять кубок!
+20
-2
+18
Ярославль с финалом! очень нравится ваш город, два раза в этом сезоне гонял на выезд туда(болею за Аву). теперь искренне желаю забрать кубок 🙏🏻
+17
-1
+16
Досрочный финал с Авангардом что ли был
Интересно интересно
+19
-3
+16
Ответ Вадим
⚡️Тем временем Трактор поставил новый рекорд КХЛ: челябинская команда стала первой в истории лиги командой, которая выиграла и проиграла серию со счётом 4-0 в рамках одного розыгрыша плей-офф.
Чётко, могем
+14
0
+14
Спасибо за сезон,Трактор!!!! Локо удачи в финале!!!
+14
-2
+12
Молодцы!!! Всех неравнодушных - с победой Локомотива!!!
+13
-1
+12
Трактору спасибо за игру и за серию. В финале будет непросто, но верю в Никитина и команду! Всех локомотивцев с выходом в финал первым за 15 лет!
+12
-1
+11
Молодцы! Очень приятно удивили! После серии с Авангардом, честно, были большие сомнения, но тут отработала на 5 баллов вся команда!
В финале впервые с 2009 года. Парни, все в ваших руках!
+11
-1
+10
С моей точки зрения Локомотив - главный претендент на Кубок Гагарина.
+10
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+9
Столько лет ждали, уверен, каждый в клубе все понимает...
Этих парней не остановить! А мы поможем 👍🤙
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Ну ребята, вот он шанс, наконец-то! После стольких лет неудач надо забрать кубок. Давайте, парни!
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Заслуженная победа Локо в матче и в серии!!!
+9
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+7
С огромным запасом проехался "Локомотив" по "Трактору". Успеха ярославцам в главном финале сезона!
+7
0
+7
Очень хочется наконец-то чемпионства Локо. Любимый клуб в Кхл.
+7
-1
+6
Ярославль с победой! Как же хорош этот бронепоезд, удачи в финале
+7
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+6
ну что Локо .Поздравы.Мощно,заслуженно 🤷👍✊
+6
-1
+5
Один Мыльников у Трактора вышел биться, его истерика, после 4 незасчитанной, на партнеров понятна. А Локомотиву бы перестать так лихо выключаться, после того как в счете начинает вести.
+6
-1
+5
Ответ Габорик
Прекрасно помню, как команда Вуйтека выносила Ак Барс в 2002 и Северсталь в 2003. Прекрасно помню, как в финале последнего сезона суперлиги Варламов бился с Уфой, но не смог. Помню как было обидно, когда 12 апреля 2009 года Морозов забивал в ворота Гелашвили. Дважды нефартового Хейккили нынче нет в тренерском штабе Локомотива. Пора брать кубок, 21 год это достаточно, чтобы ждать :)
Самое интересное, что основным конкурентом "Локомотива" в розыгрышах 2001/02 и 2002/03 и на дистанции, и по игре в целом был "Авангард". Перед плей-офф тех сезонов многие эксперты и болельщики прогнозировали финал Ярославль - Омск, но оба раза "ястребы" спотыкались в полуфиналах (а потом и равнодушно относились к матчам за "бронзу"): сначала проиграли "Ак Барсу", который только в последнем туре регулярки обогнал сибиряков в сводной таблице при равенстве очков, а потом - череповчанам с крутым Калюжным во главе.
И в итоге самая ожидаемая серия в обоих случаях так и не произошла.
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Локо, я болельщик Ак Барса и не смотря на то, что болею за Восток, искренне болею сейчкс за вас. Да. Жалко Трактор. Но вы играете действительно по чемпионски. И не только эту серию. Честно был удивлен, что вы ковырялись с Авой. Теперь желаю Вам взять Кубок. Даже если на вас выйдет Авто, которому сейчас симпатизирую. Ну, а если выйдут Лисы, то порвите их. Хотя это будет не легко, судя по матрасам.
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ну что ж, с победой. Затратили столько сил, сколько необходимо. Теперь отдохнуть, подготовиться, ну и пора брать КГ
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Всех с выходом в финал, верим!
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Поздравления соседям, а Трактор разочаровал в этой серии.
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