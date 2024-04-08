🚂 «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина второй раз в истории

«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина-2024.

Команда тренера обыграла « » (3:0) в четвертом матче серии.

Благодаря этой победе « » выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в финал Кубка Гагарина.

В первом раунде плей-офф ярославцы обыграли ЦСКА (4-1), во втором – «Авангард» (4-3).

«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина во второй раз в истории. В 2009 году клуб уступил в финале «Ак Барсу» (3-4).