Совет директоров «Спартака» пройдет во вторник. На нем могут уволить Абаскаля

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль может быть уволен из «Спартака» 9 апреля.

Во вторник состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором может быть объявлено об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появлялась информация, что решение об увольнении испанца было принято до выигранного матча Мир РПЛ с «Динамо» (2:1).

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, его контракт действует до 2025 года.

Москвичи занимают шестое место в таблице, набрав 35 очков в 22 матчах.

Абаскаля все равно надо уволить из «Спартака»

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52 комментария
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Могут всё что угодно 🤣
Могут уволить, могут не уволить, могут выразить доверие, поблагодарить и уволить, могут «карпу» совместное фото послать с подписью «привет карп, ты «мир-дверь-мяч» (прочитай по английски эти три слова)».
Всё они могут!🤣
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Ответ Boobooka
Опять как-то нелогично. Почему не зимой?
А когда у нас в последнее время логика прослеживалась?
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Есть риск что Мостовому перестанут звонить, чтоб он сказал что Абаскаль - ноунейм
+10
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Ответ UssoLichi
а доигрывать остаток как? с кем? какая разница, уволят его летом или сейчас?
Скажите, а Вам знакома такая фамилия, как Мостовой? ;)
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Опять как-то нелогично. Почему не зимой?
+5
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Абаскаль в Челси
Поч в Спартак
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А если не уволят - редакция, как всегда, скромно промолчит и не извинится, что зря нагнетали?
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Ответ UssoLichi
а доигрывать остаток как? с кем? какая разница, уволят его летом или сейчас?
если есть нормальный вариант на замену, то имеет смысл потратить конец уже слитого сезона на знакомство тренера с командой. Летом пауза короткая слишком. Если без шуток
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Вчера на матче были и Черчесов, и, что меня удивило, Валера. Неспроста все это.
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Ответ Celsius
Спартак в своем репертуаре: раньше за 20 лет сменили 18 тренеров, а теперь решили изменить подход и будут 20 лет подряд увольнять Абаскаля, да так и не уволят.
И так не так и то не это.А как тогда поступить правильно?))Меняешь плохо,не меняешь плохо.Нанять хорошего тренера?Ну думаю из 20 человек не могли быть даже половина плохими тренерами.Тренеры меняются а результата нет по сути,возможно дело не в тренерах.
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Ответ Оригинальный Ник
Давно надо выгонять этого рыжего клоуна. Бездарнее тренера ещё не было в Тушино
Не знаю,по моему все таки с Лаудрупом,Якином,Аленичевым,Кононовым,было еще хуже,там вообще без каких либо идей играли.
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Ответ Красная стрела
Игры нет. Результата нет. "находится там, где ЦСКА и Локомотив" - это не оправдание. Любой сезон, что Спартак не борется за чемпионство - это дикий провал. Нельзя нам перенимать вот эту псевдофилософию, аля не всё так плохо, тренер наберётся опыта, сравнивать бюджеты и так далее. Для нас одно место-первое. Сколько бы насмешек это не вызывало от сами знаете кого. И если мы от этого откажемся, значит они победили.
Предыдущие смены тренеров (сколько их было? 18?) ничему не научили.
Вдруг и тот же Эмери оказался неплохим тренером. Тедеско сборную Бельгии тренирует. Я понимаю, что куда там сборной Бельгии до Спартака, но всё-таки.
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Ответ fussballer
Новый тренер на трибуне сидит и усами шевелит.
В команде не мало Латиносов,которые более мягкие ментально чем Россияне,Черчесов слишком жетский и это может еще ухудшить ситуацию,в ЦСКА похожий на него Федотов,именно из-за него попросились на выход Медина и Карраскаль.Испанский тренер конечно таким игрокам подходит ллучше.
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Ответ Spartakus1984
Как то нелепо его увольнять,после победы.Почему тогда не уволили сразу после матча с зенитом?Или нашли нового тренера?Если не нашли то смысл в увольнении,Ребров будет исполнять обязанности гл. тренера,или что?))
Новый тренер на трибуне сидит и усами шевелит.
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Ответ goshforever
если есть нормальный вариант на замену, то имеет смысл потратить конец уже слитого сезона на знакомство тренера с командой. Летом пауза короткая слишком. Если без шуток
А тренера то уже нашли?
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Ответ goshforever
если есть нормальный вариант на замену, то имеет смысл потратить конец уже слитого сезона на знакомство тренера с командой. Летом пауза короткая слишком. Если без шуток
а с чего сезон слитый то? до медалей 3 очка, впереди 8 туров, плюс в кубке продолжится борьба даже если зенит не пройдем
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Ответ goshforever
если есть нормальный вариант на замену, то имеет смысл потратить конец уже слитого сезона на знакомство тренера с командой. Летом пауза короткая слишком. Если без шуток
скорее, так оно и есть тогда
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Ответ T622222
Да не дадут они 1,5 млн Стас стоит 0,5-0,7 в год поэтому ждать то осталось 1,5 месяца )))))
Это он для Ференцвароша столько стоил.
Спартаку явно больше придётся выложить.
За что только?
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Ответ Юрген
Логично дать Абаскалю доработать этот сезон и далее делать выводы.
Если увольнять , лучше сейчас. Новому тренеру будет больше времени через игры , а не только на сборах!
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Ответ Boobooka
Опять как-то нелогично. Почему не зимой?
нелогично в случае Спартака - это логично
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Ответ Boobooka
Опять как-то нелогично. Почему не зимой?
Почему не летом?
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Вперёди трудный календарь и любому тренеру,особенно новому ,будет нелегко.Можно поставить на заседании с Абаскалем задачу по очкам и месту до конца сезона ему , команде и решить вопрос в конце сезона ,но подобрав в резерв несколько кандидатур (перебор,простите)
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Ждём....
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Только Юран. Он сейчас в огне, нас даже Зенит бояться будет
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Дайте Валере поработать!
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Нет, не надо увольнять!
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Неблагодарные, жестокие люди :(
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Абаскаля - в Сельту!
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а доигрывать остаток как? с кем? какая разница, уволят его летом или сейчас?
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Да не дадут они 1,5 млн Стас стоит 0,5-0,7 в год поэтому ждать то осталось 1,5 месяца )))))
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