Совет директоров «Спартака» пройдет во вторник. На нем могут уволить Абаскаля
Гильермо Абаскаль может быть уволен из «Спартака» 9 апреля.
Во вторник состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором может быть объявлено об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее появлялась информация, что решение об увольнении испанца было принято до выигранного матча Мир РПЛ с «Динамо» (2:1).
Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, его контракт действует до 2025 года.
Москвичи занимают шестое место в таблице, набрав 35 очков в 22 матчах.
Могут уволить, могут не уволить, могут выразить доверие, поблагодарить и уволить, могут «карпу» совместное фото послать с подписью «привет карп, ты «мир-дверь-мяч» (прочитай по английски эти три слова)».
Всё они могут!🤣
Поч в Спартак
Вдруг и тот же Эмери оказался неплохим тренером. Тедеско сборную Бельгии тренирует. Я понимаю, что куда там сборной Бельгии до Спартака, но всё-таки.
Спартаку явно больше придётся выложить.
За что только?