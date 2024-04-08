Совет директоров «Спартака» пройдет во вторник. На нем могут уволить Абаскаля

Гильермо Абаскаль может быть уволен из «Спартака» 9 апреля.

Во вторник состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором может быть объявлено об увольнении главного тренера , сообщает « ».

Ранее появлялась информация, что решение об увольнении испанца было принято до выигранного матча Мир с «Динамо» (2:1).

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, его контракт действует до 2025 года.

Москвичи занимают шестое место в таблице, набрав 35 очков в 22 матчах.

Абаскаля все равно надо уволить из «Спартака»