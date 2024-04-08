«Интер» опережает «Милан» на 14 очков в Серии А за 7 туров до конца, «Ювентус» – на 20
«Интер» лидирует в таблице Серии А с преимуществом в 14 очков.
Команда тренера Симоне Индзаги обыграла «Удинезе» (2:1) в матче 31-го тура Серии А. Победный гол на пятой добавленной минуте забил Давиде Фраттези.
«Интер» набрал 82 балла в 31 игре и находится на первой позиции в турнирной таблице чемпионата.
Вторую строчку занимает «Милан», в активе которого 68 очков в 31 матче. Тройку замыкает «Ювентус» – 62 балла.
На четвертой позиции располагается «Болонья» (58 очков), на пятой – «Рома» (55 баллов).
Почему двух туров достаточно ?
Через тур Интер играет с главным преследователем - Миланом. Победа приведёт к условным 17 очкам преимущества за 5 туров.