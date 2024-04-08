«Интер» опережает «Милан» на 14 очков в Серии А за 7 туров до конца, «Ювентус» – на 20

Теги Интер Рома Милан Ювентус серия А Италия Болонья Футбол

«Интер» лидирует в таблице Серии А с преимуществом в 14 очков.

Команда тренера Симоне Индзаги обыграла «Удинезе» (2:1) в матче 31-го тура Серии А. Победный гол на пятой добавленной минуте забил Давиде Фраттези.

«Интер» набрал 82 балла в 31 игре и находится на первой позиции в турнирной таблице чемпионата.

Вторую строчку занимает «Милан», в активе которого 68 очков в 31 матче. Тройку замыкает «Ювентус» – 62 балла.

На четвертой позиции располагается «Болонья» (58 очков), на пятой – «Рома» (55 баллов).

14 комментариев
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Ответ kaka10
Интер видимо всё таки выиграет Серию А в этом сезоне
Почему всё-таки? Это уже давно ясно стало.
+12
-1
+11
Интер видимо всё таки выиграет Серию А в этом сезоне
+11
-3
+8
Ответ Жирный Лукаку
Кто-нибудь набирал 100 очков в истории Серии А?
Juventus. 102 очка 10 лет назад.
+7
0
+7
Победы в ближайших двух турах - и Интер досрочно чемпион.
Почему двух туров достаточно ?
Через тур Интер играет с главным преследователем - Миланом. Победа приведёт к условным 17 очкам преимущества за 5 туров.
+4
0
+4
Ответ Н.Ф.
Почему всё-таки? Это уже давно ясно стало.
Ещё идёт стадия принятия...
+6
-2
+4
Ответ Н.Ф.
Почему всё-таки? Это уже давно ясно стало.
Ну это очевидный стеб
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Победы в ближайших двух турах - и Интер досрочно чемпион. Почему двух туров достаточно ? Через тур Интер играет с главным преследователем - Миланом. Победа приведёт к условным 17 очкам преимущества за 5 туров.
Унизить Милан и отметить чемпионство
+3
-1
+2
Кто-нибудь набирал 100 очков в истории Серии А?
+1
-1
0
Интер не остановить, очень бодрая команда
0
0
0
Втрою неделю поздравляю Интер с чемпионством.
0
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Тенденция однако. Последние 4 из 6 чемпионств выигрывались чемпионом с отрывом как минимум в 10 очков.
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Ответ giant
Ещё идёт стадия принятия...
Как бы там стадией "кэнселлинг" не закончилось...года через два-три.
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Ответ Mu5ta
Унизить Милан и отметить чемпионство
Как то так :)
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Ответ Жирный Лукаку
Кто-нибудь набирал 100 очков в истории Серии А?
Ювентус в 14 году
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