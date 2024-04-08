«Интер» опережает «Милан» на 14 очков в Серии А за 7 туров до конца, «Ювентус» – на 20

«Интер» лидирует в таблице Серии А с преимуществом в 14 очков.

Команда тренера Симоне Индзаги обыграла «Удинезе» (2:1) в матче 31-го тура Серии А. Победный гол на пятой добавленной минуте забил Давиде Фраттези.

« » набрал 82 балла в 31 игре и находится на первой позиции в турнирной таблице чемпионата.

Вторую строчку занимает « », в активе которого 68 очков в 31 матче. Тройку замыкает « » – 62 балла.

На четвертой позиции располагается « » (58 очков), на пятой – « » (55 баллов).