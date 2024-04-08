«Тихий ужас. Худшее в исполнении «Спартака», что я видел за весну, а, возможно, и годы. Полное безобразие». Титов об игре красно-белых против «Динамо»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Динамо Москва Срджан Бабич Р-Спорт Футбол

Егор Титов раскритиковал игру «Спартака» в дерби с «Динамо».

Команда Гильермо Абаскаля одержала победу со счетом 2:1 в 23-м туре Мир РПЛ.

«Тихий ужас. Это худшее в исполнении «Спартака», что я видел за последнюю весну, а, возможно, и годы. Полное безобразие. Я не беру во внимание счет, а говорю о том, что видел по качеству футбола.

«Спартак» и «Динамо» – это всегда интересно и ярко. То, что я увидел, это полное разочарование по «Спартаку». Ужасный футбол – удары по воротам, владение мячом, потери. Все было за то, чтобы «Динамо» закрыло вопрос о победе еще в первом тайме.

Безобразие по качеству футбола. Единственное светлое пятно, на мой взгляд, это Срджан Бабич, который много раз спасал команду. Наверное, он потом сел после игры и задал вопрос себе: что я делаю в этой команде?

Вот у меня вопрос: что вы делаете на тренировках? Футбол – это взаимодействие игроков. У меня такое впечатление по ходу матча было, что команду отпустили отдыхать, а потом через четыре дня, условно, им сказали приехать прям перед игрой и сразу выйти на поле. Вот эта безнадега передавалась через экран.

То, что «Спартак» выиграл – это счастье. «Динамо», скорее всего, попрощается с чемпионством. Но у них есть матч с «Зенитом», где они смогут поправить положение. Тем более они уже обыгрывали «Зенит» в Кубке», – сказал бывший футболист красно-белых.

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41 комментарий
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Да что там Титов с Аленичевым говорят . Тут юзеры Спартака лучше вас разбираются, говорят , что Спартак отлично играл весь матч и забитые голы полностью заслуга игроков Спартака.
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Егор прав игры нет у Спартака вот что печально даже в усиленный микроскоп зерен разума на поле не разглядеть
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Спартак не может - Лещук поможет!
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А я вспомнил , состав Спартака в годы Аленичева и как они блестяще играли . Я думаю , что он имеет полное право обсуждать Спартак и даже в большей мере , чем вы.
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Читаю топовые комменты КБ. Говорят, Спартак сыграл круто. 😊
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Ответ тот самый гол Аршавина Левенцу
Спартак не может - Лещук поможет!
Давай давай.
Продолжай. Лещук виноват в проигрыше в дерби. Кто же ещё?
Он один играл за Динамо.
Все остальные просто посторонние статисты )))
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Ответ Игорь М.
Комментарий скрыт
На багаже Аленичева Спартак стал чемпионом. 😊
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Благодарю Егор за качественную оценку игры, Спартак просто никакакущий, где Бабич где Максименко подтащил, а Лещук Динамо опустил, удот!
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Ответ Александр Васильев
когда Зенит играл полу основой? ну это действительно достижение, а во втором пацан вышел и порвал вас)
Кого "вас"? Я за Зенит болею больше 10 лет
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И света в конце этого тоннеля не видать. Из всех команд РПЛ самая невнятная игра. Во дворе пацаны пасы точнее дают, и по воротам опаснее бьют, про обводки промолчу.
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подпишусь под каждым словом Титова
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Я болельщик Спартака с 97 года.
я читаю Спортс 11 лет, писать начал в этом году только.
я скажу следующее - это давно уже не мой Спартак. И я не беру славные прошлые времена даже. Просто эта команда потеряла свою идентичность. Растоптала всю преемственность и как итог превратилась в абсолютно среднюю команду. Хвастаться моей команде нечем. так было года назад, так есть сейчас и так будет, скорее всего, в следующем году.
Никакой игры нет, никаеого стиля нет.
ей-Богу, имей Спартак свой почерк, свой стиль и тд , я был бы готов к 5-6-7-8 местам и поражениям 2:5, но видел бы развитие, тот самый вектор и ждал бы светлого будущего , потому что были бы предпосылки.
а сейчас ждать нечего
равнодушие
победили - ок
прое$али - пох%й
бездарное руководство спи%дело у меня любовь и эмоции.
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а что важнее хорошая игра или победа в матче?
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Ответ Spartakus1984
Ну нет,хуже матча с Спартака с Ростовом,когда вы с Аленичевым тренировали и отбивались на своем поле всей командой,я мало когда видел. футбол – удары по воротам, владение мячом, Спартак владел мачом больше чем Динамо 47 на 53 %,удары Динамо 12 Спартак 10.В общем Динамо смотрелось чуть лучше,но оно играло на своем поле и Спартаку все карты спутал ранний пенальти(это никто не хочет учитывать почему то),Титов даже статистику матча не изучил,еще тот специалист.
Динамо доминировало. Лещук пропустил первый мяч и всё. Можно сказать,, сломал игру Динамо.
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Ответ Чебурашка от Гены
На здоровье! Обращайтесь, если что. 😊
Заминусовать только не забудь.
Очень важно для тебя 😉
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Ответ Сергей Щенников
Молодец. Твоё мнение очень ценно для меня. Я услышал тебя ) Выдохни. Всё хорошо.
На здоровье! Обращайтесь, если что. 😊
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Ответ Сергей Щенников
Говорят, что кур доят. Своим умом жить надо. К чему твой комент? Может ты чего хотел донести, до непросветлённых масс? ) Какую нибудь очень глубокую потаённую мысль, или откровение) 😉
Ну например , где Силкин сказал, что Спартаку повезло. --"Просто повезло"...
Во как.
Мячи сами в сетку залетали. Мила... И таких комментов немало. А от себя добавлю. Лещук принёс вам победу. Матч смотрел.
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Ответ Spartakus1984
Не видел,кто это говорил?
Пробежался по вью послематчевых. Всё есть в ленте..
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Ответ Spartakus1984
Вендел вышел и изменил игру а до его выхода пацан был ензаметен.Получается зенит так сильно зависит от одного игрока?Так чем вам хвастаться тогда?
ОПЯТЬ ты врёшь!
в штангу кто попал, не пацан или ты не заметил?)))
насчёт одного Вендела тоже враньё!
вышли Вендел Клаудиньо Нино в начале второго тайма - это точно 1 игрок?)))
затем ещё и Мостовой с Артуром, то есть в первом тайме играли без 5-ти игроков основы!!!!
ты каким местом матчи смотришь???
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Ответ krossalex
Егорушка, ну зачем так то? Как говорится "В чужом глазу сориночку увидел, в своём же и бревна не разглядел". Было бы интересно на тебя посмотреть при таком тренере. Мы-то помним - но не хотим лишний раз вам напоминать - о том самом "препарате для десантуры", из-за которого из Спартака выкинули Чернышова с Юраном и Шукина, а они не чета Рыжему мартыхану. Тогда вы с Ковтуном не поехали играть с Ирландией отборку на Евро 2004: у вас "микротравма" вдруг обнаружилась, а Юра Ковтун так кашлял, что чуть в тубдиспансер не съехал. Будьте же великодушны к своим товарищам по клубу. Ребята ведь стараются, бьются и это при таком-то убогом тренере.
Мартыхан - это какой-то восточный титул? Типа богдыхан, падишах... Ржавый не азиат, вроде...
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Ответ Александр Васильев
когда Зенит играл полу основой? ну это действительно достижение, а во втором пацан вышел и порвал вас)
Сдается мне, это был сарказм ;)
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Ответ Пашка Донофф
Я вот заметил что у местных заспартаковцев это стабильная реакция на такие игры. Ни у одной другой команды нет таких фанатиков, которые сами себя любят убеждать в альтернативной реальности. Из недавнего ничья с Зенитом тоже посмешила. И комменты типа «ну че, выкусили?»😂 Забавные ребята конечно
Забавный ты )))
Не лень писать было этот клиент?
Какую мысль ты хотел донести?
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Ответ Чебурашка от Гены
На багаже Аленичева Спартак стал чемпионом. 😊
Великий багаж!)
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Ответ Глебов Илья
Егор прав игры нет у Спартака вот что печально даже в усиленный микроскоп зерен разума на поле не разглядеть
Рыба с головы гниёт,этот рыжий способствовал развалу в игре и вообще в коллективе.Будем надеяться, что с новым главным всё изменится в лучшую сторону. Подбор игроков очень хороший,за редким исключением.
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Ну ладно, ладно, д-мо победило по игре 😎
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Образец образия нашелся. Дайте мне потренировать забыл добавить. И Промеса в очередной раз превознести. Своих не бросаем.
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Егорушка, ну зачем так то? Как говорится "В чужом глазу сориночку увидел, в своём же и бревна не разглядел". Было бы интересно на тебя посмотреть при таком тренере. Мы-то помним - но не хотим лишний раз вам напоминать - о том самом "препарате для десантуры", из-за которого из Спартака выкинули Чернышова с Юраном и Шукина, а они не чета Рыжему мартыхану. Тогда вы с Ковтуном не поехали играть с Ирландией отборку на Евро 2004: у вас "микротравма" вдруг обнаружилась, а Юра Ковтун так кашлял, что чуть в тубдиспансер не съехал. Будьте же великодушны к своим товарищам по клубу. Ребята ведь стараются, бьются и это при таком-то убогом тренере.
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Егор Титов: "Всё. Больше не чемпионы по игре!"
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