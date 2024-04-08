«Тихий ужас. Худшее в исполнении «Спартака», что я видел за весну, а, возможно, и годы. Полное безобразие». Титов об игре красно-белых против «Динамо»
Егор Титов раскритиковал игру «Спартака» в дерби с «Динамо».
Команда Гильермо Абаскаля одержала победу со счетом 2:1 в 23-м туре Мир РПЛ.
«Тихий ужас. Это худшее в исполнении «Спартака», что я видел за последнюю весну, а, возможно, и годы. Полное безобразие. Я не беру во внимание счет, а говорю о том, что видел по качеству футбола.
«Спартак» и «Динамо» – это всегда интересно и ярко. То, что я увидел, это полное разочарование по «Спартаку». Ужасный футбол – удары по воротам, владение мячом, потери. Все было за то, чтобы «Динамо» закрыло вопрос о победе еще в первом тайме.
Безобразие по качеству футбола. Единственное светлое пятно, на мой взгляд, это Срджан Бабич, который много раз спасал команду. Наверное, он потом сел после игры и задал вопрос себе: что я делаю в этой команде?
Вот у меня вопрос: что вы делаете на тренировках? Футбол – это взаимодействие игроков. У меня такое впечатление по ходу матча было, что команду отпустили отдыхать, а потом через четыре дня, условно, им сказали приехать прям перед игрой и сразу выйти на поле. Вот эта безнадега передавалась через экран.
То, что «Спартак» выиграл – это счастье. «Динамо», скорее всего, попрощается с чемпионством. Но у них есть матч с «Зенитом», где они смогут поправить положение. Тем более они уже обыгрывали «Зенит» в Кубке», – сказал бывший футболист красно-белых.
Продолжай. Лещук виноват в проигрыше в дерби. Кто же ещё?
Он один играл за Динамо.
Все остальные просто посторонние статисты )))
я читаю Спортс 11 лет, писать начал в этом году только.
я скажу следующее - это давно уже не мой Спартак. И я не беру славные прошлые времена даже. Просто эта команда потеряла свою идентичность. Растоптала всю преемственность и как итог превратилась в абсолютно среднюю команду. Хвастаться моей команде нечем. так было года назад, так есть сейчас и так будет, скорее всего, в следующем году.
Никакой игры нет, никаеого стиля нет.
ей-Богу, имей Спартак свой почерк, свой стиль и тд , я был бы готов к 5-6-7-8 местам и поражениям 2:5, но видел бы развитие, тот самый вектор и ждал бы светлого будущего , потому что были бы предпосылки.
а сейчас ждать нечего
равнодушие
победили - ок
прое$али - пох%й
бездарное руководство спи%дело у меня любовь и эмоции.
Очень важно для тебя 😉
Во как.
Мячи сами в сетку залетали. Мила... И таких комментов немало. А от себя добавлю. Лещук принёс вам победу. Матч смотрел.
в штангу кто попал, не пацан или ты не заметил?)))
насчёт одного Вендела тоже враньё!
вышли Вендел Клаудиньо Нино в начале второго тайма - это точно 1 игрок?)))
затем ещё и Мостовой с Артуром, то есть в первом тайме играли без 5-ти игроков основы!!!!
ты каким местом матчи смотришь???
Не лень писать было этот клиент?
Какую мысль ты хотел донести?