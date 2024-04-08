Мостовой об Абаскале: «У него даже походка нефутбольная. Слова про ворота и про бога – смех, он уже просто смеется над многими в нашей стране, особенно над теми, кто всю жизнь отдал футболу»
Александр Мостовой вновь раскритиковал поведение Гильермо Абаскаля.
В одном из эпизодов 1-го тайма матча «Динамо» – «Спартак» (1:2) Бителло подразнил Абаскаля, обыграв его после выхода мяча за пределы поля.
– Как прокомментируете эпизод, где Бителло обыграл Абаскаля?
– У Абаскаля даже походка нефутбольная, ха-ха. Ой, кошмар. Я то про это как раз давно и говорил. Смешной эпизод. Понятно, что так придраться можно к любому человеку, но про Абаскаля я сказал, как только он появился. 100 раз уже повторяюсь. Мы все люди, которые занимались футболом, только смеемся.
В какие-то моменты он уже просто смеется над многими людьми в нашей стране, особенно над теми, кто футболу всю жизнь отдали. Вот в чем беда. Слышал его слова и про ворота, и про бога – это просто смех. Советую всем людям, кто приближен к футболу, меньше говорить об Абаскале и больше говорить о футбольных людях, которые отдали всю жизнь на это, – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
1. В футбол играли?
2. Почеканьте
3. Пройдитесь
Косолапый, как пловец,
И какой-то сколький что ли -
Как из UFC боец.
Дерганый, как фехтовальщик,
Взгляд блуждает – ну боксер.
В общем – не футбольный мальчик,
А классический танцор.
Я здесь за тушинский Спартак стою,
Футбол мне всё, и я всё футболу
У кого футбольная походка, тот в курсе
За систематический оффтоп, буллинг и троллинг .
Спроси у него : Кто написал Муму ?
А он ответит :
Во первых Муму никогда не играла в футбол за что и поплатилась !