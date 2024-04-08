Мостовой об Абаскале: «У него даже походка нефутбольная. Слова про ворота и про бога – смех, он уже просто смеется над многими в нашей стране, особенно над теми, кто всю жизнь отдал футболу»

Александр Мостовой вновь раскритиковал поведение Гильермо Абаскаля.

В одном из эпизодов 1-го тайма матча « » – « » (1:2) подразнил Абаскаля, обыграв его после выхода мяча за пределы поля.

– Как прокомментируете эпизод, где Бителло обыграл Абаскаля?

– У Абаскаля даже походка нефутбольная, ха-ха. Ой, кошмар. Я то про это как раз давно и говорил. Смешной эпизод. Понятно, что так придраться можно к любому человеку, но про Абаскаля я сказал, как только он появился. 100 раз уже повторяюсь. Мы все люди, которые занимались футболом, только смеемся.

В какие-то моменты он уже просто смеется над многими людьми в нашей стране, особенно над теми, кто футболу всю жизнь отдали. Вот в чем беда. Слышал его слова и про ворота, и про бога – это просто смех. Советую всем людям, кто приближен к футболу, меньше говорить об Абаскале и больше говорить о футбольных людях, которые отдали всю жизнь на это, – сказал бывший футболист сборной России .