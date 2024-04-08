Мостовой об Абаскале: «У него даже походка нефутбольная. Слова про ворота и про бога – смех, он уже просто смеется над многими в нашей стране, особенно над теми, кто всю жизнь отдал футболу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Бителло Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой вновь раскритиковал поведение Гильермо Абаскаля.

В одном из эпизодов 1-го тайма матча «Динамо» – «Спартак» (1:2) Бителло подразнил Абаскаля, обыграв его после выхода мяча за пределы поля.

– Как прокомментируете эпизод, где Бителло обыграл Абаскаля?

– У Абаскаля даже походка нефутбольная, ха-ха. Ой, кошмар. Я то про это как раз давно и говорил. Смешной эпизод. Понятно, что так придраться можно к любому человеку, но про Абаскаля я сказал, как только он появился. 100 раз уже повторяюсь. Мы все люди, которые занимались футболом, только смеемся.

В какие-то моменты он уже просто смеется над многими людьми в нашей стране, особенно над теми, кто футболу всю жизнь отдали. Вот в чем беда. Слышал его слова и про ворота, и про бога – это просто смех. Советую всем людям, кто приближен к футболу, меньше говорить об Абаскале и больше говорить о футбольных людях, которые отдали всю жизнь на это, – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

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91 комментарий
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Как выглядит кастинг на пост тренера у Мостового.
1. В футбол играли?
2. Почеканьте
3. Пройдитесь
+131
-4
+127
Господи, каждый день одно и то же, ему самому не надоело?
+69
-3
+66
Нефутбольная походка - новая аналитика от Саши.
+42
-2
+40
Он сутулый, как гроссмейстер,
Косолапый, как пловец,
И какой-то сколький что ли -
Как из UFC боец.
Дерганый, как фехтовальщик,
Взгляд блуждает – ну боксер.
В общем – не футбольный мальчик,
А классический танцор.
+36
-1
+35
Ответ Сергей Орлов
Господи, каждый день одно и то же, ему самому не надоело?
ты лучше спроси, горе журналистам не надоело это спрашивать,
+34
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+30
Ответ Макс Фет
ты лучше спроси, горе журналистам не надоело это спрашивать,
Контент каждый день с кучу комментариев, они за это деньги получают
+17
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Я думаю, царь круто бы вписался в тренерский штаб ска. Хоть он и не играл в хоккей.
+18
-1
+17
Ответ i-volk
Он сутулый, как гроссмейстер, Косолапый, как пловец, И какой-то сколький что ли - Как из UFC боец. Дерганый, как фехтовальщик, Взгляд блуждает – ну боксер. В общем – не футбольный мальчик, А классический танцор.
Мост:
Я здесь за тушинский Спартак стою,
Футбол мне всё, и я всё футболу
У кого футбольная походка, тот в курсе
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Мосту бог дал, все-таки, только футбольный талант. На мозги совсем не хватило...
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Давно известно, что, например, тренер по плаванию может не уметь плавать...
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Чего он пристал к нему? До играется в один день, Абаскаль ему череп проломит.
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Мда, а на походку то акционеры внимание не обратили.
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Не, ну про походку не было ещё. Дальше будет не футбольный взгляд. Потом нефутбольный отпечаток пальцем. Потом нефутбольное имя. Если не Александр - то не тренер
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Ответ Макс Смирнов
Чего он пристал к нему? До играется в один день, Абаскаль ему череп проломит.
Вряд ли Абаскаль знает о существовании Мостового. Это Мостовой, как личный биограф, следит за каждым движением и записывает каждый шаг Абаскаля. Может книгу выпустит "Нефутбольная походка Абаскаля". Жалко, конечно, его, был неплохим игроком, превратился в посмешище
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Ответ Сергей Орлов
Господи, каждый день одно и то же, ему самому не надоело?
Но ты же продолжаешь это читать и комментировать.
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Ответ Саныч09
Что бы Мостовой не сказал, 99% стебутся над ним. Что рыжий не футболист - это что ли не так или, что рыжий издевается своими высказываниями над всеми или, что он не профессионал? Минусуйте.
Абаскаль - воспитанник академий Барселоны и Севильи, так что на молодежном уровне вполне неплохой уровень. Да, с футбольной карьерой по профи не сложилось, но он прохавал с самой молодости тренерские стези - от физиотерапевта до видеоассистента и ассистента того же Унаи Эмери, а так же главного тренера пусть не топовых но довольно известных футбольных клубов. Чухондру, которую загоняет Мостовой, который до 55 не хотел ничему учиться и был уверен что и так все знает в футболе (в защите поуже - в нападении пошире) можно нести тольо не от большого ума, к сожалению. Он явно и не интересовался что из себя представляет Абаскаль. Мне странно, что он про Моуринью ничего не выдает - тот тоже не особо футболистом побыл, зато учился хорошо.
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Дайте царю потренировать уже что-то )
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Ответ Liquidozz
Его журналисты тролят, а он ведётся всё время.
Мостовой тоже не лыком шит. Знает, как генерировать отклики у читателей )
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Надо , конечно , банить этого Мостового !
За систематический оффтоп, буллинг и троллинг .
Спроси у него : Кто написал Муму ?
А он ответит :
Во первых Муму никогда не играла в футбол за что и поплатилась !
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Ответ barbarian1991
Я думаю, царь круто бы вписался в тренерский штаб ска. Хоть он и не играл в хоккей.
Ну, он его видел, там родился, точно бы вошёл в тренерский штаб СКА!!!
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саша, да над тобой и так смеются все. абаскалем больше, абаскалем меньше, какая разница?
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интересно так, подсказ от Мостового, собрать всех тренеров мира, запустить шеренгой и определить сходу, кто тренер а кто нет.не благодарите...А.Мостовой
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Ответ Макс Смирнов
Его журналисты видимо спецом подогревают, а он ведётся. Глупец
Согласен. Хотя иногда кажется, что просто выдумывают и печатают якобы от его имени, не может человек быть так зациклен на одном Абаскале)
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Ответ T622222
Нефутбольная походка - новая аналитика от Саши.
Царь конкретно к Абаскалю неровно дышит.) Может у них что-то в Испании случилось до Спартака.)
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Как ты надоел своими бреднями.
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Так и запишем, Абаскаль смеётся над Мостовым. И тому это нравится!!!
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Ребята говорит будем только о футбольных людях!
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Ответ СержМиранэн
Стихи твои ничуть не лучше комментариев мостового. Если уж критикуешь, то будь хотя бы лучше.
быть лучше Мостового невозможно, так что ты прав
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Ответ Dragon10
Вряд ли Абаскаль знает о существовании Мостового. Это Мостовой, как личный биограф, следит за каждым движением и записывает каждый шаг Абаскаля. Может книгу выпустит "Нефутбольная походка Абаскаля". Жалко, конечно, его, был неплохим игроком, превратился в посмешище
Его журналисты видимо спецом подогревают, а он ведётся. Глупец
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
для них нормально всё. это окружающие страдают.
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