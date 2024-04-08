В Сене сохраняется высокий уровень загрязнения воды перед Олимпиадой-2024. Там должны пройти соревнования по триатлону и плаванию

В Париже выразили беспокойство из-за загрязнения реки Сены перед Олимпиадой-2024.

По данным экологической организации Surfrider Foundation, которая проводила тесты с сентября 2023-го по март 2024 года, качество воды по-прежнему не соответствует нормам, рекомендуемым для купания.

Плавать в Сене официально запрещено с 1923 года, в том числе из-за высокой концентрации кишечной палочки и других бактерий. Но к началу Олимпийских игр реку планируют очистить и использовать для проведения соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде.

Surfrider Foundation после тестов выразила обеспокоенность в связи с загрязнением и указала на риски для спортсменов.

Ранее о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024 заявили президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго.