В Сене сохраняется высокий уровень загрязнения воды перед Олимпиадой-2024. Там должны пройти соревнования по триатлону и плаванию

Теги плавание Париж-2024 Водные виды

В Париже выразили беспокойство из-за загрязнения реки Сены перед Олимпиадой-2024.

По данным экологической организации Surfrider Foundation, которая проводила тесты с сентября 2023-го по март 2024 года, качество воды по-прежнему не соответствует нормам, рекомендуемым для купания.

Плавать в Сене официально запрещено с 1923 года, в том числе из-за высокой концентрации кишечной палочки и других бактерий. Но к началу Олимпийских игр реку планируют очистить и использовать для проведения соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде.

Surfrider Foundation после тестов выразила обеспокоенность в связи с загрязнением и указала на риски для спортсменов.

Ранее о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024 заявили президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго.

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9 комментариев
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Какой смысл проводить именно там соревнования? Чтобы что? Чиновники как обычно ерундой занимаются
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Триатлон и плавание в Сене это конечно круто. Слабоумие и отвага.
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Макрон и мэр Парижа решили обосраться ещё до начала Олимпиады?
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Макрон в любом случае там искупнется.
И выплывет же, потому как известно Г не тонет
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Олимпиада в 2024 году: Клопы, грязная вода
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Жду прямой репортаж о заплыве Макрона и мэра Идальго !
Миллиарды просмотров !
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А на что был расчет? Что загрязненная вода с 1923 г. сама почистится?
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Ну это же изначально столь же "умная" идея как триатлонить в Москва-реке или Яузе....
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Качество воды в Париже может и хуже, чем в Орске. Но не это главное...
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