В Сене сохраняется высокий уровень загрязнения воды перед Олимпиадой-2024. Там должны пройти соревнования по триатлону и плаванию
В Париже выразили беспокойство из-за загрязнения реки Сены перед Олимпиадой-2024.
По данным экологической организации Surfrider Foundation, которая проводила тесты с сентября 2023-го по март 2024 года, качество воды по-прежнему не соответствует нормам, рекомендуемым для купания.
Плавать в Сене официально запрещено с 1923 года, в том числе из-за высокой концентрации кишечной палочки и других бактерий. Но к началу Олимпийских игр реку планируют очистить и использовать для проведения соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде.
Surfrider Foundation после тестов выразила обеспокоенность в связи с загрязнением и указала на риски для спортсменов.
Ранее о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024 заявили президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго.
И выплывет же, потому как известно Г не тонет
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