Алвес хочет вернуться в футбол в новой роли после тюрьмы. Дани считает, что его имидж будет чист

Дани Алвес намерен вернуться в футбол в новой роли после тюрьмы.

Бывший защитник «Барселоны», приговоренный к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу.

Как сообщает Marca со ссылкой на El País, бразилец убежден, что он снова сможет зарабатывать на жизнь футболом. Об этом он сообщил своему ближайшему окружению. Алвес уверен, что его имидж будет очищен после завершения истории с судом и тюрьмой.

понимает, что его карьера игрока завершена, поэтому он хочет вернуться в футбол в другой роли.