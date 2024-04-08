Алвес хочет вернуться в футбол в новой роли после тюрьмы. Дани считает, что его имидж будет чист
Дани Алвес намерен вернуться в футбол в новой роли после тюрьмы.
Бывший защитник «Барселоны», приговоренный к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу.
Как сообщает Marca со ссылкой на El País, бразилец убежден, что он снова сможет зарабатывать на жизнь футболом. Об этом он сообщил своему ближайшему окружению. Алвес уверен, что его имидж будет очищен после завершения истории с судом и тюрьмой.
Дани понимает, что его карьера игрока завершена, поэтому он хочет вернуться в футбол в другой роли.
Там широкий спектр применения его талантам.
Как по мне так это кошмар
Стихи Мандельштама послушать?
Или Паоло Коэльо почитать?
Новый сезон.
Пацаны. Кровь на футболе.
В роли главного героя - Алвес.