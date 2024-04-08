Алвес хочет вернуться в футбол в новой роли после тюрьмы. Дани считает, что его имидж будет чист

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига Футбол

Дани Алвес намерен вернуться в футбол в новой роли после тюрьмы.

Бывший защитник «Барселоны», приговоренный к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу.

Как сообщает Marca со ссылкой на El País, бразилец убежден, что он снова сможет зарабатывать на жизнь футболом. Об этом он сообщил своему ближайшему окружению. Алвес уверен, что его имидж будет очищен после завершения истории с судом и тюрьмой.

Дани понимает, что его карьера игрока завершена, поэтому он хочет вернуться в футбол в другой роли.

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33 комментария
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Лучшего тренера женской команды не найти
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Может я невнимательно читал сценарий саги Алекса, но из того что запомнил, ума не приложу, как можно загреметь на пятак за бабу, которая с тобой в мужской туалет сама пошла, еще и в одну кабинку
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Ответ riverman1980
Показания жертвы об изнасиловании не подтверждены никак: ни один из свидетелей следов насилия над ней не увидел, а экспертиза нашла только царапины на коленке. Даже банальных синяков и ссадин нет.
Ну, это ж Испания. Там даже хихикающая в автобусе после "зверского" поцелуя эрмосо стала жертвой и дядьке 2.5года наваливают)
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Ответ Ozz99
Можно быть тренером, например, Спартака
Если только помощником ГТ, Промеса.
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Блатной футбол
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Единственный вариант продолжить в футболе - перейти в женский футбол.
Там широкий спектр применения его талантам.
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Ответ олдовый манк
Комментарий скрыт
Счета заморозили. А то бы как Робиньо, искали бы на другом континенте.) После отсидки деньги будут.
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Ответ Макс Макс
Блатной футбол
Футбол по понятиям
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Ответ riverman1980
На Западе любой женщине после секса достаточно сказать, что она была против и поплакать. Больше никаких доказательств изнасилования не нужно.
Ну, там уже практикуется история, когда перед шпеханьем они с раскрытым паспортом друг другу видосы пишут, что согласны, на на секс.
Как по мне так это кошмар
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А у него есть фаны ?
По идее должны
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Комментарий удален модератором
Ответ Гриззли
Вы где такое увидели?
Уже изменили новость .
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Ответ аноним анонимович
Кто ветку минусует всю? Фаны алвеса ?
А у него есть фаны ?
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Можно быть тренером, например, Спартака
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Ответ Baobabb forever
Может я невнимательно читал сценарий саги Алекса, но из того что запомнил, ума не приложу, как можно загреметь на пятак за бабу, которая с тобой в мужской туалет сама пошла, еще и в одну кабинку
Всего лишь нужно постоянно менять показания. При этом показания жертвы должны подтверждаться свидетелями и отпечатками пальцев. Ну и тогда спокойно можно отправится на пятак или больше.
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Ответ John Doe
Всего лишь нужно постоянно менять показания. При этом показания жертвы должны подтверждаться свидетелями и отпечатками пальцев. Ну и тогда спокойно можно отправится на пятак или больше.
Окей, а на кой ляд она в мужской сортир поперлась с ним?
Стихи Мандельштама послушать?
Или Паоло Коэльо почитать?
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Пацаны. Кровь на асфальте.
Новый сезон.
Пацаны. Кровь на футболе.
В роли главного героя - Алвес.
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Кто ветку минусует всю? Фаны алвеса ?
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Ответ Baobabb forever
Ну, там уже практикуется история, когда перед шпеханьем они с раскрытым паспортом друг другу видосы пишут, что согласны, на на секс. Как по мне так это кошмар
Это тоже ничего гарантирует. Она может сказать, что уже в процессе просила партнера остановиться, но он продолжал. Этого тоже достаточно, чтобы посадить мужика за изнасилование.
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